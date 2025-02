El Barça hace números para que Joao Félix cumpla su «sueño»

Daniel Panero Miércoles, 19 de julio 2023, 14:18 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

El deseo expresado por Joao Félix de vestir la camiseta del Barça exige hacer encaje de bolillos para poder cumplirse, pero si todas las partes apuntan en la misma dirección y hacen un esfuerzo económico, podría concretarse incluso esta misma semana. El jugador ha tensado la cuerda con unas declaraciones incendiarias para los colchoneros en las que aseguraba que el club culé siempre ha sido su «primera opción», que le «encantaría unirse al Barça» y que el club azulgrana es su «sueño desde niño».

Nada más conocer las sorprendentes manifestaciones al periodista Fabrizio Romano, experto en materia de fichajes, el Atlético le trasladó su indignación al considerarlas una falta de respeto al club con el que tiene contrato hasta 2027, al cuerpo técnico del Cholo Simeone y a sus todavía compañeros. El Atlético le remitió a presentar una oferta que ronde los 100 millones o, como mal menor, algún club que acepte la cesión, pagarle los 14 millones brutos que percibe al año, y una opción de compra.

La continuidad de Joao en el Atlético es inviable, hasta el punto de que este miércoles apareció una cruz pintada en su placa en el Paseo Centenario, pero la situación económica del Barcelona es un quebradero de cabeza para sus gestores. Los azulgranas todavía necesitan aligerar masa salarial para poder inscribir a los Iñigo Martínez, Ilkay Gündogan y Oriol Romeu y en ese contexto no parece la mejor de las opciones dar cabida a un jugador tan costoso.

Las opciones que le quedarían al Barcelona para el desembarco del luso pasan por esa cesión con opción de compra o un trueque. La primera posibilidad no le salió bien al Atlético el curso pasado, ya que Joao fracasó en el Chelsea, que no quiso ejecutar el fichaje y devolvió al futbolista al Metropolitano. La segunda, pasaría por rebajar las cifras que solicitan los rojiblancos con jugadores como Ferran Torres, Kessié o Ansu Fati, que en este momento no son titulares para Xavi y que quizá verían con buenos ojos ponerse a las órdenes de Simeone.

Las declaraciones de Joao no solo no han sentado bien en el Atlético sino que han servido, además, para cerrarse otras puertas. Luis Enrique ve en luso una buena opción para su PSG si finalmente Mbappé hace las maletas y otros equipos como el Benfica, club en el que exhibió su mejor versión, estarían interesados en una hipotética cesión. Pero Joao Félix ha dado un paso al frente y piensa en azulgrana.

El 'Menino' ha encandilado con su órdago a los hinchas culés, a Xavi y al presidente Joan Laporta, ya que es un viejo deseo del presidente. Estuvo cerca de ficharle en el mercado invernal de 2022, cuando los dos clubes llegaron a un principio de acuerdo para un traspaso y compartir la propiedad, pero al final el Atlético reculó. Ahora, asume que Joao ha pasado de ser su fichaje más caro de la historia (127 millones) a un serio problema.

El deseo expresado públicamente por Joao Félix de vestir la camiseta del Barça exige hacer encaje de bolillos para poder cumplirse, pero si todas las partes realizan apuntan en la misma dirección, como así parece, y hacen un esfuerzo económico, podría concretarse incluso esta misma semana.

Resulta que el jugador ha tensado la cuerda con unas declaraciones incendiarias para los colchoneros en las que aseguraba que el club culé siempre ha sido su «primera opción», que le «encantaría unirse al Barça» y que el club azulgrana es su «sueño desde niño».

Nada más conocer las sorprendentes manifestaciones del portugués al periodista Fabrizio Romano, experto en materia de fichajes, el Atlético le trasladó su indignación al jugador al considerarlas una falta de respeto al club con el que tiene contrato hasta 2027, al cuerpo técnico que encabeza el Cholo Simeone y a sus todavía compañeros con los que se ejercita durante la pretemporada.

Una vez más, el Atlético le remitió a presentar una oferta que ronde los 100 millones por su fichaje o, como mal menor, algún club que acepte la cesión, pagarle los 14 millones brutos que percibe al año en los rojiblancos, y acepte si es posible una opción de compra.

La continuidad de Joao Félix en el Atlético es inviable, pero la situación económica del Barcelona sigue siendo un quebradero de cabeza para sus gestores. Los azulgranas todavía necesitan aligerar masa salarial para poder inscribir a los Iñigo Martínez, Ilkay Gündogan y Oriol Romeu y en ese contexto no parece la mejor de las opciones dar cabida a un jugador tan costoso.

En ese contexto, las opciones que le quedarían al Barcelona para el desembarco de Joao Félix pasan por esa cesión con opción a compra o un trueque. La primera posibilidad no le salió bien al Atlético el curso pasado, ya que el portugués fracasó en el Chelsea, que no quiso ejecutar el fichaje y devolvió al futbolista al Metropolitano. La segunda, serviría para aligerar en cierto modo la masa salarial y pasaría por rebajar las cifras que solicitan los rojiblancos con jugadores como Ferran Torres, Kessié o Ansu Fati, que en este momento no están en la primera plana de Xavi de cara al próximo curso y que quizá verían con buenos ojos llegar al equipo del Cholo.

Cerrarse otras puertas

Las declaraciones de Joao no solo no han sentado bien en el Atlético sino que han servido, además, para lanzar un jarro de agua fría a otros pretendientes y cerrarse puertas. Luis Enrique ve en luso una buena opción para su PSG si finalmente Mbappé hace las maletas y otros equipos como el Benfica, club en el que exhibió su mejor versión, estarían interesados en una hipotética cesión. Pero Joao Félix ha dado un paso al frente y piensa en azulgrana.

El 'Menino' ha encandilado con su órdago a los hinchas culés, a Xavi Hernández y al presidente Joao Laporta, ya que el es un viejo deseo del presidente. Estuvo cerca de ficharle en el mercado invernal de 2022, ya que incluso los dos clubes llegaron a un principio de acuerdo para un traspaso y compartir la propiedad, pero al final el Atlético reculó. Ahora, asume que Joao ha pasado de ser su fichaje más caro de la historia (127 millones) a un problema.