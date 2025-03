El Barça estará al menos un mes sin Dani Olmo Sufre una lesión en el bíceps femoral y no regresará hasta después del próximo parón de selecciones como mínimo

El Barcelona no podrá contar con Dani Olmo durante un mes. El centrocampista de Tarrasa se tuvo que retirar este domingo del terreno de juego del Estadio de Montilivi con molestias musculares y las pruebas realizadas este lunes han dictaminado que sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Este percance le hará perderse, como mínimo, dos partidos de Liga de Campeones y cuatro más del campeonato liguero antes de llegar a un parón de selecciones que será clave para su puesta a punto de cara al siguiente maratón de partidos que afronte el equipo de Flick.

«Lo revisará el doctor y esperamos que no sea importante», afirmó Flick este domingo al ser preguntado por la lesión de Dani Olmo. El técnico germano, para entonces, ya sabía que la lesión de una de sus estrellas no había llegado en un buen momento. Y eso que la estimación inicial era de apenas diez días. Finalmente la baja es de «entre cuatro y cinco semanas», tal y como informó este lunes el club culé, y Flick ya puede torcer todavía más el gesto ante lo que tendrá que afrontar por delante sin el ex del RB Leipzig.

Y es que Dani Olmo se perderá con toda seguridad los duelos de Champions contra el Mónaco (19 de septiembre) y el Young Boys (1 de octubre) y los compromisos ligueros contra el Villarreal (22 de septiembre), Getafe (25 de septiembre), Osasuna (28 de septiembre) y Alavés (6 de octubre). Tras esos seis partidos, llegará un parón de selecciones que Olmo podrá utilizar como puesta a punto de cara a un mes de octubre de nuevo cargado y para el que el Barça le espera. Podría regresar el 20 de octubre contra el Sevilla o en la semana de altos vuelos en la que los de Flick se medirán a Bayern de Múnich y Real Madrid en apenas cuatro días.

Las alternativas

Hasta ese momento, Flick deberá trabajar para encontrar un sustituto de garantías. Tiene la opción de devolver a Raphinha a la posición de mediapunta y contar con Ansu Fati o Ferran Torres en el extremo cuando el de Foios regrese de la sanción tras haber sido expulsado ante el Girona. También puede optar por adelantar a Pedri y ubicar a Eric García como pivote junto a Marc Casadó y también puede, aunque es la opción menos probable, variar el dibujo para acomodar las piezas en un orden distinto.