El Barça se marcha a Estados Unidos con más dudas que certezas

El Barcelona puso rumbo este domingo a Estados Unidos y lo hizo con más dudas que certezas. El conjunto que dirige Hansi Flick viajó con 31 futbolistas, pero con muchas bajas. La disputa de los Juegos Olímpicos, así como la Copa América y la Eurocopa condicionan una planificación ya de por sí tocada por los contratiempos en forma de lesión. Ansu Fati, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong y Ronald Araujo se quedan en la Ciudad Condal, al igual que Deco, que trabaja para conseguir refuerzos que apuntalen la plantilla.

«El proceso ha sido salvar al club económicamente, y ahora estamos ya en el camino de la normalidad. Podemos afrontar cualquier operación que queremos hacer. Si hace falta, mejoraremos la plantilla, pero no tomaremos decisiones que desestabilicen la estructura deportiva que tenemos», afirmó Joan Laporta este jueves en la presentación de Flick. Ese camino sigue para el Barça, pero lo hace sin prisas. Y es que los culés todavía no están en la añorada norma uno a uno y eso conlleva que el técnico germano no tenga refuerzos, más allá de los cedidos, y que la gira por Estados Unidos empiece en cuadro.

Solo así se explica que el Barça viaje con apenas doce jugadores de la primera plantilla, de los cuales varios pasarán un casting en Estados Unidos. Ter Stegen, Balde, Iñigo Martínez, Lewandowski, Iñaki Peña, Christensen, Oriol Romeu, Vitor Roque, Julián Araujo, Lenglet y Pablo Torre lideran una lista en la que una vez más priman los canteranos. Marc Casadó, Héctor Fort, Álex Valle, Pau Víctor, Astralaga, Kochen, Unai, Mika Faye, Marc Bernal, Gerard Martín, Noah Darvich, Guille Fernández, Andrés Cuenca, Toni Fernández, Sergi Domínguez, Quim Junyent y Alexis Olmedo completan una expedición a la que se sumarán cuando acaben sus vacaciones Raphinha, Gündogan y Koundé.

No estarán en la gira Lamine Yamal, Pedri y Ferran Torres tras la conquista de la Eurocopa y tampoco los lesionados Ansu Fati, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong y Ronald Araujo, que se han quedado en tierra avanzando en los problemas físicos que atraviesan. Junto a ellos, estará Deco, trabajando en las distintas carpetas que tiene abiertas en el mercado. El Barça trabaja en la salida de jugadores que puedan aligerar masa salarial como Lenglet o Iñigo Martínez y también en el adiós de futbolistas que puedan suponer un ingreso importante para las debilitadas arcas del club como Raphinha, jugador que más novias tiene en el mercado, y Vitor Roque, cuyo futuro en el equipo culé sigue siendo una incógnita.

La casa por los cimientos

Laporta lanzó las 'palancas' al vuelo en la presentación de Flick, pero la realidad es que a día de hoy el Barça sigue sin entrar en la llamada normalidad. Los culés siguen trabajando en reducir la masa salarial y esperan cerrar cuanto antes otros acuerdos de patrocinio. El de la multinacional Nike está apalabrado y la marca de desinfectantes Medusa desembolsará 15 millones de euros por aparecer en el pantalón del equipo las tres próximas temporadas.

Estas operaciones son clave para que el Barça salga del bloqueo y avance en el desembarco de los jugadores que tiene en el radar. Nico Williams es el gran deseado y Dani Olmo sigue en la recámara. Son los dos elegidos para completar una plantilla que, a día de hoy, está en cuadro.