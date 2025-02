El Barça juega otra final en el Benito Villamarín

Daniel Panero Sábado, 20 de enero 2024, 16:36 Comenta Compartir

Sin tiempo para lamentarse. Así afronta el Fútbol Club Barcelona este domingo una nueva jornada liguera. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Real Betis en el Benito Villamarín con la obligación de dejar atrás la marejada provocada por la Supercopa de España y con la necesidad de lograr tres nuevos puntos que le permitan seguir la estela de Real Madrid y Girona. Un triunfo posibilitaría a los blaugranas recuperar una inercia positiva, mientras que un nuevo pinchazo dejaría la Liga prácticamente imposible en el mes de enero.

«Los próximos partidos marcarán todo, pero también de forma positiva si ganamos mañana y si nos clasificamos en San Mamés. Primero hay que pensar en el Betis y reengancharnos en la Liga, que se nos ha puesto complicada. Tenemos una diferencia de puntos importante, pero pensamos que es remontable y que depende de nosotros», afirmó Xavi este sábado en la rueda de prensa previa al partido de su equipo en el Villamarín. El técnico de Tarrasa es consciente de que necesitan tres puntos para cambiar la dinámica y empezar la escalada en la clasificación.

No es para menos. Xavi sabe que a su equipo se le ha terminado el margen de error en el campeonato de Liga. El Barça se ha dejado ya demasiados puntos por el camino, está a ocho de la cabeza antes del inicio de la jornada y necesita como el comer no sólo ganar, sino dar un golpe encima de la mesa en un estadio complicado como es el Benito Villamarín. Hacerlo y con buena imagen significaría aparcar al menos durante unos días la crispación que desde hace tiempo rodea al equipo y ganar tranquilidad de cara a un tramo de competición que se antoja crucial con el campeonato doméstico, la Copa del Rey y el regreso de la Liga de Campeones.

Para ello, Xavi tendrá que hacer una vez más encaje de bolillos. El técnico egarense no podrá contar de nuevo por lesión con Ter Stegen, Joao Cancelo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi y Raphinha. Hasta seis bajas tendrá que condicionarán un once en el que repetirá la estructura de los últimos compromisos. Koundé volverá al lateral diestro, Pedri podría regresar al once titular junto a Frenkie de Jong y Gündogan en la medular y arriba Joao Félix y Ferran Torres podrían ser los socios de Lewandowski en ataque. Será una nueva batalla entre dos equipos acostumbrados a tener la posesión de la pelota, una pelea en el centro del campo en la que el Barça espera imponer su calidad gracias a los jugones.

Un rival recuperado

Enfrente estará un equipo que la semana pasada recuperó fuelle. El Betis empezó muy bien la temporada, tuvo un tramo plagado de triunfos entre octubre y noviembre y cayó a medida que fue llegando el frío. Encadenó hasta seis partidos consecutivos sin ganar entre todas las competiciones y rompió esa racha contra el Granada gracias a un gol de Isco en la segunda mitad. El tanto del de Arroyo de la Miel desbloqueó a los de Pellegrini, que este domingo y ante el campeón quieren recuperar sensaciones y demostrar que están listos para el tramo decisivo de la competición.

Ganar al Barça sería una revancha. Los de Xavi golearon en la ida en el Estadio Lluis Companys por 5-0 en uno de los mejores partidos que el equipo culé ha hecho a lo largo de toda la temporada y ese recuerdo todavía escuece en la plantilla bética. Para devolver el golpe, Pellegrini tendrá que sobreponerse a las bajas por lesión de Guido Rodríguez, Ayoze Pérez, Marc Bartra, Aitor Ruibal y probablemente de Juan Miranda y William Carvalho. Tampoco estarán por la disputa de la Copa África Abde, Sabaly y Chadi Riad, así como Andrés Guardado, que se marcha al Club León mexicano. Toda esta plaga de ausencias condicionará un once en el que Isco pondrá la magia en el centro del campo y en el que Luiz Henrique y Assane Diao podrían ser los acompañantes de Willian José, la gran amenaza ofensiva de los verdiblancos.

Posibles alineaciones

Real Betis: Rui Silva; Abner, Sokratis, Pezzella, Bellerín; Altimira, Marc Roca, Isco; Assane Diao, Luiz Henrique y Willian José.

FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Gündogan, Pedri, Frenkie de Jong; Joao Félix, Ferran Torres y Lewandowski.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño)

Estadio y horario: Benito Villamarín 18:30 / Movistar LaLiga