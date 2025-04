El Barça inicia una nueva era

El Barcelona cerró este domingo en el Camp Nou un capítulo en sus más de 120 años de historia. El club culé se despidió de ... la que ha sido su casa desde 1957 y lo hizo por la puerta grande, con casi 90.000 almas, victoria plácida y diciendo adiós de forma simultánea a dos jugadores que han marcado la última década en la entidad azulgrana. El Barça inicia así, sin Busquets ni Jordi Alba, una nueva era marcada por la reconstrucción económica ya comenzada el pasado año y por un hipotético regreso de Leo Messi que acaparará portadas a lo largo de todo el verano.

«Volveremos y lo haremos más fuertes, para celebrar nuestro 125 aniversario a finales del 2024. Esta es la obra más importante de la ciudad desde los Juegos Olímpicos, será el mejor estadio del mundo», afirmó Joan Laporta este lunes al tiempo que colocaba la primera piedra de lo que será el futuro estadio culé. El máximo dirigente del Barça se mostró eufórico con la nueva etapa que los azulgranas inician desde este mismo lunes, una nueva era que les va a llevar al Lluis Companys de Montjuic durante un año y medio y en la que el principal reto será seguir compitiendo con los grandes equipos del fútbol español y, especialmente, dar un paso al frente en las competiciones europeas.

Para ello, el Barça tendrá que adaptarse a unos nuevos tiempos en los que habrá cambios significativos. La nueva era culé será de momento un estadio que cuenta con pista de atletismo y en la que se podrán congregar apenas 55.926 aficionados, una cifra alejada de las más de 90.000 que han convertido al Camp Nou en un fortín. Será una mudanza necesaria mientras se llevan a cabo unas obras que harán un lavado de cara a toda la sede del club culé. El Espai Barça costará 1.450 millones de euros y tendrá detrás hasta una veintena de grupos inversores entre los que destacan gigantes como Goldman Sachs, JP Morgan, JLL, Pérez-Llorca, DLA Piper o Key Capital Partners.

Los nuevos tiempos serán para el Barça un soplo de aire fresco, pero también una oportunidad para ajustar cuentas en el fair play financiero. Busquets y Jordi Alba dejan el club y con ellos se van dos de los salarios más elevados de la plantilla, algo que el propio Mateu Alemany ya reconoció este domingo tras el choque ante el Mallorca que puede tener un impacto positivo en la economía del club. »Son dos leyendas, de los mejores de la historia en su posición, pero es verdad que sus salidas ayudan en el fair-play», afirmó el director de fútbol del Barça.

Un verano cargado

Las salidas de Busquets y Jordi Alba alivian la masa salarial y abren de par en par las puertas del mercado para el Barcelona, una ventana de fichajes en la que el principal nombre es y será Leo Messi. El club culé quiere que la nueva era sea encabezada por el crack argentino y ya nadie oculta el deseo de que el hijo pródigo regrese a casa, ni siquiera Xavi, el más prudente hasta la fecha. «Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente, pero depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo», aseguró el técnico egarense este lunes en una entrevista concedida al diario Sport.

El caso Messi no es la única preocupación que tiene el Barcelona para iniciar con buen pie esta nueva etapa. Xavi ya reconoció en rueda de prensa la importancia que tiene acertar con el relevo de Sergio Busquets, un perfil de jugador «insustituible» que no abunda en el mercado y que para el egarense ha de ser «un futbolista determinante, fuerte para ganar duelos, técnico, inteligente y un jugador natural en esa posición«. Esos serán los dos principales frentes en un verano que volverá a ser movido para un Barça que hará mudanza y que espera no perder por el camino las señas de identidad del equipo campeón de Liga.