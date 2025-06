El Barça ficha a Joan García tras pagar su cláusula de 25 millones

Amador Gómez Madrid Viernes, 13 de junio 2025, 16:25 | Actualizado 16:47h. Comenta Compartir

Joan García ya es nuevo guardameta del Barcelona. El club azulgrana abonó este viernes los 25 millones de euros de cláusula del portero catalán para rescindir su contrato con el Espanyol y fichar al cancerbero de 24 años. Joan García llega al Barça para ser titular, con la puerta de salida definitivamente abierta para Marc-André ter Stegen, pese a que el veterano guardameta alemán de 33 años tenía contrato hasta 2028.

El Barcelona no ha desaprovechado la oportunidad de mercado que se le ha presentado con Joan García tras su brillante temporada en el Espanyol, donde ha sido clave para la permanencia del equipo blanquiazul en Primera. El fichaje de Joan García iba camino de cristalizarse la próxima semana, pero los acontecimientos se precipitaron la mañana de este viernes y el futbolista será portero del Barça durante las seis próximas temporadas, hasta 2031.

Después de cuatro campañas en el Espanyol, la penúltima de ellas en Segunda División, el portero formado en las categorías inferiores del club perico da el salto al Barça, con el que llegó a un principio de acuerdo hasta casi tres semanas, tras la última jornada de Liga en la máxima categoría. «Si me voy, lo hago orgulloso de dejar al Espanyol en Primera. Todo el mundo sabe la situación del club y en la que me encuentro», reconoció Joan García tras el partido ante Las Palmas disputado el 24 de mayo en Cornellà. Sus palabras sonaron entonces a despedida y a dar el salto al poderoso rival del Espanyol en la Ciudad Condal, donde desde el primer momento parte de la afición periquita no dudó en atacar al «traidor» Joan García por marcharse al Barça.