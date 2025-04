El Barça estrena a los Joaos en El Sadar

Daniel Panero Sábado, 2 de septiembre 2023, 15:32 Comenta Compartir

El Barcelona tiene este domingo un hueso duro de roer. El conjunto que dirige Xavi Hernández viaja a Pamplona para medirse a Osasuna en un duelo en el que el técnico de Tarrasa podrá contar por vez primera con todos los efectivos que han llegado en este mercado de verano. Estará Íñigo Martínez, inscrito este viernes sobre la bocina, y estarán también Joao Félix y Joao Cancelo, las dos principales novedades en una expedición que viaja con el objetivo de seguir recuperando sensaciones antes del parón de selecciones.

«Es un rival intenso, que lleva muchos años con el mismo entrenador. Trabaja muy bien y es más fuerte incluso como local. Vienen de la eliminación de la Conference League, pero tienen buena plantilla. Nos costará. Salida realmente difícil para nosotros», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra Osasuna. El técnico de Tarrasa no quiere distracciones en una semana marcada por el cierre del mercado de fichajes y avisa de la dureza de un rival que en El Sadar siempre da un plus en su rendimiento.

Y es que ganar a Osasuna y a domicilio se antoja necesario para que el Barça se marche al parón con las mejores sensaciones posibles. El equipo de Xavi arrojó algunas dudas en la pretemporada y en los dos triunfos cosechados en Liga frente a Cádiz y Villarreal esa incertidumbre no se ha despejado. Los culés ganaron a los andaluces en un encuentro en el que padecieron una vez más la falta de pegada, mientras que contra los de Setién los problemas se trasladaron a una zaga que distó mucho de ser la que maravilló el anterior curso.

Lograr el equilibrio entre ambas facetas es el objetivo de un Xavi que podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Araujo y Pedri, todavía con problemas físicos. No están ya en la plantilla Ansu Fati, Abde, Lenglet y Eric García, pero si que han sido incluidos en la convocatoria Íñigo Martínez, recientemente inscrito, y Joao Cancelo y Joao Félix, jugador que Xavi cree que no tendrá problemas para triunfar en el Barça. «Nos encaja al cien por cien. Siempre nos ha gustado a todos, no sólo al presidente. Es rápido y con gol. Puede jugar de 9, a la izquierda, derecho, por dentro. Se puede adaptar a las tres posiciones de arriba», aseguró el de Tarrasa.

Las ausencias de Pedri y Araujo condicionarán un once en el que Xavi apostará de nuevo por el 4-4-2 que tanto ha utilizado en los últimos meses. El técnico egarense mantendrá en la medular a Oriol Romeu, Gündogan, Frenkie de Jong y Gavi y la principal incógnita es si dará minutos a alguno de los nuevos fichajes. Cancelo podría debutar en el lateral y desplazar a Koundé al centro de la zaga, mientras que en ataque Yamal, Raphinha y Ferran Torres se disputarían el puesto de acompañante de Lewandowski.

No será un partido sencillo para los culés. Enfrente estará un rival que ya ha dado muestras en las tres primeras jornadas de ser un equipo capaz de mantener la buena inercia de los 'rojillos' en las últimas temporadas. Osasuna ha logrado seis de los primeros nueve puntos en juego y se ha impuesto en Balaídos y Mestalla. Sólo le falta ganar en un Sadar que prepara una encerrona al campeón. Para ello, Jagoba Arrasate podrá contar con todos sus futbolistas a excepción del lesionado Brasanac.

El duelo ante Osasuna estará marcado por la presencia de los dos fichajes que el Barça confirmó a última hora. Joao Félix y Cancelo fueron presentados este sábado como nuevos jugadores azulgranas y el ex del Atlético de Madrid se mostró pletórico. «Es un sueño de niño, vengo para ayudar y espero que sea una gran temporada. Es algo único y que buscaba desde hace mucho. Cuando me dijeron del interés me quedé muy feliz. Desde niño veía el Barça y siempre hemos sido aficionados, teníamos esa ilusión y aquí estoy», aseguró con una amplia sonrisa.

