El Barça encuentra soluciones para el clásico

Daniel Panero Domingo, 2 de abril 2023, 11:26 | Actualizado 20:33h.

El Barça se dio un auténtico festín este sábado frente al Elche y lo hizo en un partido en el que pudieron brillar algunos de los jugadores menos habituales en el once titular de Xavi. Eric García demostró que tiene mimbres de sobra para ser un relevo de garantías de Sergio Busquets, Sergi Roberto volvió a brillar en la medular y Ferran Torres y Ansu Fati aprovecharon la oportunidad marcando un gol que puede servir para ganar confianza de cara al clásico y para lo que resta de temporada. Son los recursos que tiene Xavi para suplir la plaga de lesiones que asola al equipo azulgrana el próximo miércoles ante el Real Madrid.

«Hacer equipo significa que hoy juegan futbolistas que no venían participando demasiado y han rendido a un grandísimo nivel. Esto es un equipo. Es un paso importante, una victoria muy buena y me voy muy contento por el grupo», afirmó Xavi en la rueda de prensa tras el contundente triunfo de su equipo por 0-4 frente al Elche. El técnico de Tarrasa no pudo ocultar su satisfacción después de un día en el que el plan le salió rodado. Pudo dar descanso a futbolistas importantes tras el exigente parón de selecciones y reservarlos de cara a la 'final' que el próximo miércoles los suyos juegan ante el Real Madrid en Copa del Rey.

Ante el Elche no podían estar por lesión Pedri, Dembélé, Christensen, Frenkie de Jong y Raphinha, una plaga de ausencias que obligó a Xavi a tirar de ingenio para configurar un once de garantías. Apareció Eric García como improvisado pivote para dar descanso a Busquets y fue una solución que cuajó a la perfección. «La idea fue de Jordi Cruyff, me lo viene diciendo desde el año pasado» afirmó Xavi a la conclusión. El puesto no le pilló por sorpresa al ex del Manchester City, que demostró tener la seguridad para no perder balones, ser el jugador que inició todos los ataques del equipo y estar correcto en la parcela defensiva en un partido, eso sí, en el que su equipo tuvo viento a favor desde la primera parte.

Eric García fue la gran sorpresa del Barça en una noche que también sirvió para la reivindicación. Ansu Fati guardó silencio durante la semana y se preparó para hablar allí donde mejor puede hacerlo un futbolista, sobre el césped. Se pudo ver de él una mejor versión en el apartado físico y jugó durante todo el encuentro en los carriles interiores beneficiándose de las continuas internadas de Jordi Alba. Desde esa posición logró hacer daño al Elche y apareció en el momento clave para dar la puntilla al choque y ganar moral para un clásico en el que puede terminar siendo titular. «Ha acabado cansado, pero su trabajo ha sido muy bueno. El gol es consecuencia de su trabajo y su talento», reconoció Xavi a la conclusión.

El otro futbolista que logró reivindicarse fue Ferran Torres. Jugó de nuevo en el extremo diestro, el puesto que mejor se adapta a sus características, y se pudo ver un jugador mucho más suelto a la hora de generar desequilibrio. Encaró una y otra vez a su par durante todo el partido y terminó encontrando el premio en la recta final con un zurdazo yendo de fuera hacia dentro, un arma inesperada teniendo en cuenta cual es su pierna buena. «Es honesto y siempre quiere trabajar. Es una maravilla entrenarle», dijo de él Xavi en una noche de rotaciones que puede serle muy útil al egarense de cara al clásico del próximo miércoles.