El Barça abre brecha a costa del Sevilla

El Barcelona se mide este domingo a un rival engañoso. El conjunto que dirige Xavi juega frente a un Sevilla que ha sufrido un auténtico calvario desde que empezara la temporada y que sigue en la mitad baja de la clasificación, pero que en los dos últimos partidos ha empezado a ver la luz. Los culés buscarán tres puntos que les permitan mantener distancia en el liderato y empezar con buen pie una segunda vuelta que comienzan con 50 unidades en el zurrón y con unas sensaciones inmejorables.

«Tenemos delante un rival complicado, a pesar de la situación en la clasificación. Es un equipo rebelde y que tiene jugadores con experiencia. Estamos en un buen estado de forma, pero debemos pasar el examen con buena nota», advirtió Xavi en la previa. El técnico de Tarrasa no se fía del equipo hispalense y sabe de la importancia de empezar la segunda vuelta con el ritmo de victorias que los suyos tuvieron en el mes de enero.

A este duelo el Barcelona llega con la moral por las nubes. El equipo azulgrana firmó el pasado fin de semana una nueva victoria en uno de los campos más complicados del campeonato como es el Benito Villamarín y suma ya nueve triunfos consecutivos entre Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Los culés han encontrado en este tramo de la temporada su mejor versión y han sabido mantener la solidez defensiva, con solo siete goles encajados en toda la primera vuelta, y la contundencia en ataque gracias a la eficacia de los Lewandowski, Raphinha o incluso Pedri, uno de los más prolíficos este curso de cara a la portería rival.

Para mantener esa inercia positiva, Xavi tendrá que confeccionar un once en el que no podrá estar Ousmane Dembélé. El galo ya se perdió el partido ante el Betis por una lesión muscular en el cuádriceps y será la única baja de un grupo que podría regresar al 4-3-3 para dar descanso a futbolistas en la medular. Esta posibilidad, sobre la que Xavi no quiso dar pistas en rueda de prensa, abriría las puertas de la titularidad a Raphinha, Ansu Fati o Ferran Torres. Dos de ellos acompañarían en la punta de lanza de Robert Lewandowski, único indiscutible en ataque.

Un rival con brotes verdes

Enfrente estará un rival que ha vivido una primera vuelta de pesadilla, pero que poco a poco empieza a encontrar motivos para la esperanza. El Sevilla ha estado en puestos de descenso durante varias jornadas, ha sumado solo cinco victorias en 19 partidos y ha mostrado por momentos sensaciones de ser un equipo capaz de perder la categoría.

Toda esa dinámica se ha empezado a dar la vuelta en dos jornadas balsámicas para los andaluces en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los de Sampaoli llegan al Camp Nou con brotes verdes después de vencer al Cádiz y al Elche ante su público en dos encuentros en los que han dejado la portería a cero. «Estamos creciendo colectivamente, pero tenemos que saber que el camino de mejoría es muy largo todavía», aseguró el técnico argentino tras el último triunfo.

Ese camino pasa también por sumar puntos a domicilio. El Sevilla no gana fuera de casa desde octubre y buscará hacerlo pese a las bajas por lesión de Corona, Marcao, Jesús Navas, Alex Telles y Dmitrovic. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Sampaoli podría repetir la línea de cinco defensas y en el que no estarán, salvo sorpresa, Gueye y Bryan Gil, flamantes refuerzos del final de mercado.

El Barça continúa intratable. El conjunto que dirige Xavi se impuso este domingo al Sevilla en el Camp Nou por 3-0 en un partido que dominó de principio a fin y en el que supo asestar los golpes en la segunda mitad gracias a los tantos de Jordi Alba, Gavi y Raphinha. Con este triunfo los azulgranas suman diez victorias consecutivas entre todas las competiciones y abren brecha en la Liga con el Real Madrid, al que ya tienen a ocho puntos de distancia.

Era una oportunidad de oro para dar un golpe a la Liga y eso se notaba en el ambiente. El Camp Nou se pobló con sus mejores galas, camisetas del Mallorca incluidas, para aprovechar el tropiezo del Real Madrid y llevar a los suyos en volandas a abrir una brecha de ocho puntos. Ese era el objetivo y también lo sabía Xavi, que ni corto ni perezoso, puso toda la carne en el asador. No hubo rotaciones. El técnico de Tarrasa dispuso su once de confianza, con el 4-4-2, una zaga en la que no faltaron Koundé, Christensen y Araujo y con Raphinha como acompañante de Lewandowski en la punta de lanza.

Barcelona FC Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Christensen, Araujo (Marcos Alonso, min. 80), Jordi Alba (Balde, min. 83), Busquets (Kessié, min. 8), Frenkie de Jong, Pedri, Gavi (Ansu Fati, min. 80), Raphinha (Ferran Torres, min. 84) y Lewandowski. 3 - 0 Sevilla Sevilla FC: Bono, Montiel, Bade, Rekik, Acuña (Ocampos, min. 65), Gudelj (Fernando, min. 83), Gueye, Rakitic, Jordán, Óliver Torres (Bryan Gil, min. 46) y En-Nesyri (Lamela, min. 46). Goles: 1-0: min. 58, Jordi Alba. 2-0: min. 70, Gavi. 3-0: min. 79, Raphinha.

Árbitro: José María Sánchez Martínez. Amonestó a Rakitic y Jordán

Incidencias: Partido disputado en el Camp Nou ante 77.987 espectadores

El Sevilla respondió con un doble pivote formado por Jordán y Gueye y con dos interiores dispuestos a que Pedri y Gavi no pudieran campar a sus anchas. El partido iba a estar en esa zona y las cartas se destaparon muy temprano. El Sevilla se replegó en muy pocos metros y el Barça se preparó para cocinar el encuentro a fuego lento, a base de posesión, desgaste y la inspiración que pudieran ofrecer los Lewandowski, Raphinha y compañía. En ese ejercicio de paciencia no iba a estar Sergio Busquets, que nada más comenzar el choque tuvo que dejar su sitio a Kessié por una lesión en el tobillo tras un lance con En-Nesyri.

El Barça fue en esos primeros compases ese equipo que ha abierto brecha en el último mes. Los de Xavi tuvieron velocidad en la circulación, asediaron al Sevilla con las llegadas desde la segunda línea y generaron de forma constante uno contra uno para que Raphinha pudiera atacar a Acuña. Esa velocidad se tradujo en ocasiones. Bono evitó dos veces que Lewandowski abriera el marcador y Ronald Araujo no acertó con la portería en un saque de esquina. Fueron los mejores acercamientos de un Barça que fue de más a menos y que llegó al descanso acusando el esfuerzo inicial.

Tras el descanso, Sampaoli cambió el dibujo en la pizarra y la jugada no le salió bien. El técnico argentino retiró a Óliver Torres y a En Nesyri e introdujo dos alas como Bryan Gil y Lamela, dos cambios que, lejos de mejorar al Sevilla, hicieron que el Barça tuviera más espacios entre líneas. Los culés regresaron del vestuario con toque de corneta, activaron la presión en campo contrario y comenzaron a agitar el árbol hasta que éste dio fruto. Avisaron sin acierto Raphinha y Lewandowski antes de que Jordi Alba entrara como una exhalación desde segunda línea para batir a Bono, aprovechar un pase de Kessié que hubiera firmado el mismísimo Michael Laudrup y abrir la lata.

El gol fue la justa consecuencia a un monólogo que durante sesenta minutos había llevado al Barça a tener casi un 70% de posesión y a dejar a su rival sin un solo disparo entre palos. Los culés mandaron con puño de hierro durante una hora pero ahora se enfrentaban a esa tarea que tanto se le había atragantado en los últimos encuentros, cerrar el partido. En esta ocasión, para alegría de Xavi, la tranquilidad iba a llegar enseguida. Raphinha cazó un balón al espacio, dribló a su par y puso un pase al segundo palo para que Gavi se estrenara en el Camp Nou como jugador del primer equipo de manera inmejorable, con gol y victoria ya prácticamente asegurada.

La sentencia liberó todavía más a un Barcelona que comenzó a gustarse con la pelota. Raphinha encontraba autopistas a la espalda de los centrales, Jordi Alba se había instalado en campo contrario y Lewandowski apretaba a Bono porque todavía no había marcado su gol. El Camp Nou era una fiesta y Xavi dedicó tres homenajes a Jordi Alba, Raphinha y Gavi, los tres mejores del choque, a los que retiró para dar entrada a Ansu Fati, Ferran Torres y Balde. Los cambios dieron continuidad a un Barça que dedicó los últimos minutos a guardar la ropa. Kessié, Frenkie de Jong y Pedri se hicieron con los mandos en la medular, hicieron que no pasara nada y completaron una noche plácida para el líder, que abre brecha, ya está a ocho puntos del Real Madrid y, de paso, suma un nuevo partido con la portería a cero.