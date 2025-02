El Barça sigue de bajón

Daniel Panero Domingo, 16 de abril 2023, 00:14 | Actualizado 19:06h. Comenta Compartir

El Barça sigue sin encontrar su mejor versión. El conjunto que dirige Xavi no pudo pasar del empate sin goles este domingo ante el Getafe en un partido en el que le faltó profundidad y en el que no supo aprovechar las pocas ocasiones que generó. Con este resultado, los azulgranas dejan en once puntos la distancia con el Real Madrid, pero encadenan tres encuentros sin marcar, tras el 0-4 en el clásico copero y el 0-0 frente al Girona de la pasada jornada.

«Dura la batalla, dulce la victoria», rezaba en el Coliseum Alfonso Pérez un tifo que era un aviso a navegantes para el Barcelona. Los de Xavi aterrizaron en Getafe para jugar un partido trampa ante un rival que se jugaba la vida y que iba a pelear hasta el último centímetro del terreno de juego. Los culés, que salieron con Jordi Alba de lateral y Balde de extremo por izquierda como principal novedad, sufrieron en unos primeros minutos en los que les costó adaptarse al ritmo trepidante que propusieron los de Quique Sánchez Flores. El Getafe apretó en campo contrario, ganó por aplastamiento las disputas y hasta estuvo a punto de adelantarse a las primeras de cambio en un cabezazo de Munir que se fue desviado por milímetros de la portería de Ter Stegen.

Fueron unos instantes iniciales en los que se podía presagiar la versión gris que el Barça iba a exhibir a lo largo de toda el partido. Los de Xavi fueron incapaces de eludir la presión azulona y recurrieron una y otra vez a envíos en largo sobre Lewandowski que solo fructificaron en una jugada que terminó en la madera por partida doble. Raphinha disparó al palo a la carrera y Balde hizo lo propio tras el rechace con un chut en semifallo. Esa fue la mejor ocasión azulgrana antes de un paso por vestuarios al que el Barça llegó con dudas en el juego y sin Sergi Roberto, lesionado y sustituido por Eric García en los primeros compases del encuentro.

Getafe David Soria, Damián (Gastón Álvarez, min. 83), Djené, Alderete, Duarte, Iglesias (Portu, min. 67), Maksimovic (Algobia, min. 76), Luis Milla, Munir (Aleñá, min. 76), Enes Ünal (Villar, min. 82) y Mayoral. 0 - 0 Barcelona Ter Stegen, Balde, Araujo, Koundé, Jordi Alba (Ferran Torres, min. 68), Busquets, Sergi Roberto (Eric García, min. 18), Kessié (Ansu Fati, min. 68), Raphinha (Pablo Torre, min. 88), Lewandowski y Gavi. Árbitro: Pulido Santana (Comité de Las Palmas). Amonestó a Gavi, Alderete y Damián Suárez.

Incidencias: Partido correspondiente a la 29ª jornada de Liga, disputado en el Coliseum Alfonso Pérez ante 14.854 espectadores.

Tras la reanudación, el Getafe intentó retomar las buenas sensaciones con las que inició el choque. Los azulones dieron un paso al frente, adelantaron filas y eso provocó que el partido se abriera un poco más, para beneficio de los Gavi, Kessié o Lewandowski, muy encorsetados hasta ese momento. El nuevo escenario hizo que Xavi mirara al banquillo y viera la oportunidad ideal para poner toda la carne en el asador e iniciar un toque de corneta de ahí en adelante. El de Tarrasa retiró a Kessié y Jordi Alba y metió de una tacada a Ansu Fati y Ferran Torres, un doble cambio que reestructuraba el sistema en un 4-5-1 con tres mediapuntas en el que Gavi iba a tener que ser el acompañante de Busquets en el doble pivote.

Mayoral perdona

Los cambios le sentaron bien a un Barcelona que se enfrentó a un muro en la recta final del partido. Los culés se volcaron, agilizaron la circulación de balón y ensancharon el terreno de juego gracias a Raphinha, la mejor opción de ataque durante toda la tarde. El brasileño fue el jugador capaz de ofrecer algo diferente en mitad de la monotonía y de sus botas salió la mejor ocasión culé con un zapatazo desde fuera del área que David Soria evitó que acabara en gol con un parada salvadora.

Fue el último chispazo de un Barça que utilizó la manta para taparse la cabeza pero que destapó los pies y pudo pagarlo caro si Borja Mayoral llega a estar acertado en un mano a mano sobre la bocina. No lo hizo y certificó un nuevo empate sin goles para el Barça y el tercer encuentro consecutivo sin marcar teniendo en cuenta el duelo copero ante el Real Madrid.