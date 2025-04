El Barça tritura al Atlético

DANIEL PANERO Domingo, 6 de febrero 2022, 02:26 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

La Champions 2022-2023 se juega este domingo en el Camp Nou. Los tiempos han cambiado y Barcelona y Atlético de Madrid se miden no en un duelo para hacerse con la orejona sino en un partido fundamental para acceder a ella. Los rojiblancos son cuartos en la tabla con un punto de ventaja pero ya sienten la respiración de un equipo, el de Xavi Hernández, que busca en la segunda mitad de curso resarcirse y lograr el billete a la máxima competición continental. Es una auténtica final entre dos rivales directos.

«Es un partido casi de seis puntos. Es una final para nosotros. Jugamos ante el campeón, un rival que juega de memoria, un equipo camaleónico». Así se presentó Xavi el técnico del Barça este sábado en rueda de prensa. El egarense sabe de la importancia de lo que tiene entre manos este fin de semana. Tras tres meses intensos en el cargo, tiene en su mano acceder a los puestos de Liga de Campeones y es una oportunidad de oro. Tiene la posibilidad de dar un golpe encima de la mesa, dejar tocado a un rival directo e inflarse de moral de cara a la recta final del curso. El partido ante el Atlético es una final, pero en Barcelona quieren que también sea un principio, el punto de inflexión definitivo.

Para lograr ese triunfo, Xavi podrá contar con todos los refuerzos que ha conseguido el Barcelona a lo largo de este mercado de invierno. La plaga de lesiones ya es historia y el club culé 'solo' cuenta en la enfermería con Ansu Fati, Umtiti, Sergi Roberto, Lenglet, Eric García y Depay, pocas bajas dado el largo historial en este apartado durante todo el curso.

Xavi podrá tener a su disposición a un Aubameyang que ya fue inscrito en la competición y también a Ousmane Dembélé, futbolista que finalmente se quedó en el club y con el que espera contar hasta final de temporada. «Nos hemos reunido todos y hemos decidido que forma parte de la plantilla. No nos podemos meter un tiro en el pie. Nos puede ayudar, así que lo utilizaremos cuando yo lo crea conveniente», afirmó en relación al galo.

Pese a estar a disposición de Xavi, Dembélé no será de la partida en un once en el que volverá a formar con el 4-3-3 utilizado en los últimos encuentros. Dani Alves repetirá en el lateral diestro y la medular formada por Busquets, Frenkie de Jong, Pedri seguirá acumulando minutos a la espera de asentarse. Las principales dudas del técnico egarense llegan en la zona de ataque, parcela en la que más se ha reforzado el club y en la que actualmente cuenta con todo un rompecabezas. Ferran Torres y Gavi parten con ventaja, mientras que Aubamenyang y Adma Traoré podrían tener sus primeros minutos como blaugranas.

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Atlético de Madrid llega a la cita con las mismas dudas que arrastra desde que comenzara el curso pero lo hace con la moral por las nubes después de la remontada 'in extremis' que consiguió hace dos semanas en el Wanda Metropolitano frente al Valencia. Aquel partido llenó de confianza a un equipo que sigue buscándose a sí mismo antes del tramo final de curso y que aterrizará en el Camp Nou con la meta de asaltarlo. «Es un partido importante ante un rival que compite por nuestros objetivos, un encuentro bonito de ver», confesó Simeone.

Choque de estilos

El Cholo no podrá tener a su disposición en el Camp Nou a tres futbolistas importantes en el engranaje del Atlético. Antonie Griezmann no vivirá sobre el césped el reencuentro con su antigua afición por lesión y tampoco estarán Marcos Llorente y Kondogbia, dos jugadores que habían cambiado de rol en los últimos encuentros y habían elevado sus prestaciones. Los rojiblancos formarán con un once en el que Daniel Wass podría ser la principal novedad tras su llegada desde el Valencia y en el que Joao Félix tendrá una nueva oportunidad en un gran escenario para ganarse la confianza de su técnico haciendo pareja en ataque con Luis Suárez.

El duelo en el Camp Nou será también un partido entre dos maneras de ver el fútbol. A un lado estará Xavi y su innegociable estilo de posesión y al otro Simeone y su también innegociable espíritu de sacrificio en bloque. El Cholo alimentó el debate este sábado recordando unas palabras del de Tarrasa hace seis años. «En 2016 dijo que el estilo del Atlético no era el estilo para los equipos grandes. Ahora podrá desplegar lo que busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona. En nuestro juego intentamos llevar el partido donde podemos hacerles daño», afirmó.

El Barcelona dio un paso de gigante este domingo en la lucha por estar en la próxima edición de la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Xavi se impuso al Atlético de Madrid por 4-2 gracias a los tantos de Jordi Alba, Gavi, Araujo y Dani Alves en un partido vibrante que tuvo de todo y en el que los culés firmaron sus mejores minutos de la temporada. Los blaugranas fueron superiores, llegaron a mandar por tres goles de diferencia y rubricaron un triunfo que deja tocado a un rival directo y que puede ser un punto de inflexión para lo que resta de curso.

Un tiroteo. Eso fueron los primeros minutos que se vivieron en el Camp Nou. Barcelona y Atlético salieron a disputar una auténtica final y lo hicieron, cómo no podía ser de otra manera, con el cuchillo entre los dientes, al menos en ataque. Los culés, dispuestos a mandar, con las líneas arriba, presión alta y Adama Traoré y Jordi Alba para abrir el terreno de juego. Todo estaba en el plan de Xavi, todo salvo la resistencia de un equipo, el de Simeone, que a las primeras de cambio le recordó a su rival quién era el campeón. Luis Suárez y Carrasco intercambiaron papeles y el belga, llegando desde segunda línea, apuntilló a un Ter Stegen que nada pudo hacer para evitar que los suyos empezaran por detrás en el marcador.

Barcelona Ter Stegen, Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba, Busquets, Pedri (Nico, min. 66), De Jong, Adama (Aubameyang, min. 61), Ferran Torres y Gavi (Dest, min. 71). 4 - 2 Atlético Oblak; Vrsaljko (Wass, min. 46), Savic, Giménez, Hermoso (Cunha, min. 55); Koke (Herrera, min. 76), De Paul, Carrasco, Lemar (Reinildo, min. 55), Joao Félix (Correa, min. 55) y Luis Suárez. Goles: 0-1: min. Carrasco. 1-1: min. 10, Jordi Alba. 2-1: min. 21, Gavi. 3-1: min. 43, Araujo. 4-1: min. 49, Dani Alves. 4-2: min. 58, Luis Suárez.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño): Expulsó a Dani Alves (min. 70) y amonestó a Amonestó a Frenkie de Jong, Jordi Alba, Xavi, Wass y Héctor Herrera.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Camp Nou ante 74.221 espectadores.

El tanto rojiblanco fue un espejismo. Lejos de amilanarse, el Barça sacó a relucir todas las características que Xavi tiene redactadas en su libreto. La muestra es lo que iba a pasar apenas un minuto después. El Camp Nou aún se resignaba cuando Dani Alves y sus 38 primaveras se plantaron en el área rival para poner un centro medido a la zurda del otro lateral, Jordi Alba, que con una volea soñada conectó un zurdazo inapelable a la escuadra de Jan Oblak. Fue un gol de esos de videojuego, un tanto que devolvía la fe y reiniciaba el choque, al menos en cuanto al marcador, no respecto a las sensaciones.

Para entonces el Barcelona ya jugaba cuesta abajo. Xavi olió la sangre y los culés comenzaron a desplegar el mejor fútbol de la temporada ante el rival más indicado, un competidor directo por la Champions. Era la hora de morder y Adama Traoré seguía demostrando una y otra vez todas las características que le hicieron explotar en la Premier. El nuevo 11 culé desbordó hasta que en uno de sus centros encontró una cabeza inesperada, la de Gavi. El joven de Los Palacios, de apenas 1,73 metros de altura, se elevó por encima de todos y conectó un testarazo que puso patas arriba a un Camp Nou que se pellizcaba para creer la remontada exprés que su equipo había firmado contra uno de los antaño conjuntos más rocosos de la Liga.

Simeone miraba al cielo buscando una solución para un Atlético irreconocible, grogui ante el caudal de juego que el Barça estaba exhibiendo en toda una final por entrar en la Champions. Los de Xavi, en cambio, querían más botín y lo iban a encontrar justo antes del descanso con un gol que retrata las carencias defensivas de los del Cholo. Piqué cabecea al larguero, Ferran Torres, absolutamente solo, yerra el rechace y Ronald Araujo, de nuevo sin oposición, fusila a Oblak para hacer el tercero y cerrar 45 minutos de total dominio blaugrana y de despiste colchonero.

Tras la reanudación, el Barcelona seguía volcado y con la idea de cerrar el choque. Xavi no quería relajaciones e instó a los suyos a buscar la portería de Oblak, y la encontraron otra vez con los laterales como protagonistas. Jordi Alba llegó a línea de fondo y su pase atrás cayó en los pies de Dani Alves, que mantiene intacta la calidad en el golpeo de antaño porque eso no se pierde. El brasileño firmó el cuarto y miró a una grada, la del Camp Nou, que siente que el tiempo no pasa por uno de los pilares fundamentales del 'Pep Team' que ganó el sextete.

Pudo ser el tanto que cerrara el partido, quizá lo hubiera sido en otra época, pero no lo fue. El partido del Camp Nou puso de manifiesto el principal motivo por el que Barcelona y Atlético no están luchando por el título, la fragilidad defensiva. La sufrieron los rojiblancos durante todo el choque y también lo iban a hacer los blaugranas cuando en un saque de esquina Luis Suárez apareció solo delante de Ter Stegen para desviar el balón, recortar distancias, marcar en su regreso a casa y devolver la emoción a un duelo que parecía finiquitado.

No era el único contratiempo que se iba a encontrar Xavi, ya que Dani Alves iba a encargase de darle todavía más vida al choque con una alevosa plancha por detrás Carrasco que iba a dejar a su equipo con diez. El partido era una montaña rusa y ahora era el Atlético el se iba a volcar. El Cholo, que ya había buscado algo diferente con la entrada de jugadores de ataque como Correa o Matheus Cunha para un último arreón en busca de un milagro, se quedó con las ganas. Demasiado tarde para un Atlético que sigue lejos de su mejor versión y ya está por detrás de un Barcelona al alza.