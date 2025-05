El 'baby' Barça pide paso

El Barça cada vez es más una cosa de niños. El conjunto que dirige Xavi ha ido rejuveneciendo su imagen año tras año con la ... irrupción de jóvenes futbolistas y este fin de semana ha sido una muestra más de ello. Ante el Sevilla el MVP fue para Joao Cancelo, pero cuatro jugadores menores de 21 años llevaron el timón del equipo durante muchos minutos. Balde, Gavi, Fermín López y Lamine Yamal brillaron en una noche de ciertas dudas para los culés en cuanto al juego, pero en la que encontraron en ellos brotes para la esperanza.

«Domina las dos piernas, no pierde pelotas y tiene las condiciones para jugar muchos años en el Barça como interior. Me gustó mucho en la pretemporada y sólo tiene que creérselo. Trabaja muy bien y me alegro mucho por él», aseguró Xavi tras el partido de su equipo frente al Sevilla al ser preguntado por la actuación de Fermín López. El técnico culé no ocultó su satisfacción al hablar de una de las grandes joyas de la factoría azulgrana. Y es que el futbolista de El Campillo encandiló al Lluis Companys con otro partido sobresaliente. Ya venía de marcar ante el Mallorca y en esta ocasión asumió el rol de sustituir al lesionado Raphinha como interior y, no solo no desentonó sino que fue capaz de ser uno de los jugadores por los que a menudo pasaba el juego de ataque de su equipo.

No fue el único talento joven que brilló. Gavi disputó el encuentro en un rol diferente al habitual. De jugar en la zona de tres cuartos pasó a estar en el eje que habitualmente ocupan De Jong y Oriol Romeu y terminó siendo el pulmón de los culés a la hora de liderar la presión en campo contrario y de hacer los repliegues cuando el Sevilla amenazaba al contragolpe. «Es el alma del equipo», dijo de él Xavi tras un partido en el que acabó siendo omnipresente.

Noticia relacionada Sergio Ramos saca del bache al Barça

Ellos brillaron en la parcela ancha, mientras que en los costados emergieron dos puñales que no pararon de encarar a su par. Lamine Yamal acabó generando de rebote el gol, pero ya había puesto en jaque a los de Mendilibar en varias ocasiones con sus internadas, mientras que lo de Balde merece una mención aparte. Xavi probó a darle descanso ante el Celta y el experimentó no salió. Se ha convertido en una pieza indispensable en el esquema culé y cada partido que pasa su importancia en el equipo crece y crece a toda velocidad, al ritmo que él sube la banda.