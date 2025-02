Tchouaméni: «Mbappé me llamó para el PSG, pero por el Madrid no dudé ni un segundo»

Amador Gómez Madrid Martes, 14 de junio 2022, 13:49 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

«Cuando veía las remontadas en la Champions contra el PSG, el Chelsea o el Manchester City, escribía a mi agente para decirle: 'Por favor, haz todo lo que puedas para fichar por el Real Madrid'», desveló este martes Aurélien Tchouaméni. «Kylian (Mbappé) ya sabía que me iba a marchar del Mónaco a final de temporada y me llamó porque quería saber si podía irme al PSG, pero le dije que mi primera opción siempre ha sido el Real Madrid. Él lo entendió perfectamente y está muy contento por mí», también reveló el joven centrocampista francés, por quien el club blanco pagará 100 millones de euros (80 fijos más 20 en variables). «Con 22 años has tenido la oportunidad de elegir y has elegido este escudo y esta camiseta», le dijo Florentino Pérez a Tchouaméni, con recado incluido a Kylian Mbappé.

Tchouaméni, sin citar nombres, reconoció que «hubo negociaciones con otros clubes -además del PSG, Jürgen Klopp también le quería para el Liverpool-», pero solo deseaba jugar en el Real Madrid y por ello no aceptó ninguna oferta. «En cuanto supe que el Real Madrid estaba interesado en mí no lo dudé ni un segundo. Quiero dejar huella en el mundo del fútbol y el mejor equipo para conseguirlo es el Real Madrid, el mejor club del mundo», proclamó. A pesar de su edad, Tchouaméni ya es un fijo en la selección francesa y llega al flamante campeón de Europa, a priori, como relevo de Carlos Henrique Casemiro como mediocentro defensivo, aunque también recuerda que puede actuar como volante.

«En el Madrid, con un 4-3-3, mi posición sería la de '6' (pivote), pero también puedo jugar como '8', como hago en la selección. No tengo problema en jugar más atrás o adelante», reconoció. «Puedo aportar inteligencia, pases, intercepciones, físico... Puedo recuperar muchos balones y creo que todos esos aspectos van a ayudar al equipo», subrayó durante su presentación oficial, en la que mostró una gran madurez y respondió a algunas preguntas en castellano, y con buena pronunciación.

Como uno de los futbolistas más prometedores de Europa, el que será el tercer fichaje más caro de la historia del Real Madrid tras los de Eden Hazard y Gareth Bale heredará precisamente el número '18' del extremo galés. En el Madrid coincidirá con sus compatriotas Karim Benzema, su ídolo, y Eduardo Camavinga. «Hablé con los dos y cuando avanzaban las negociaciones Karim me contó cómo funciona todo en el Real Madrid y si me podía ayudar de cualquier manera», confesó.

También se dirigió Tchouaméni «hace unas semanas» a Carlo Ancelotti, «para saber qué pensaba él» de su llegada al club más laureado del mundo. «Le escribí y me dijo que si quería seguir creciendo como jugador y convertirme en uno de los mejores centrocampistas del mundo, tenía que venir al Real Madrid. Cuando se cerró mi fichaje (el pasado martes), me transmitió todo lo contento que estaba», señaló el jugador francés en alusión al técnico italiano, que ya tiene un sustituto natural para Casemiro.