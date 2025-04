Aubameyang: «El Barça es la oportunidad de mi vida»

daniel panero Jueves, 3 de febrero 2022, 14:23 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

Siempre he tenido el sueño de jugar en la Liga. Es la oportunidad de mi vida, el Barça es uno de los mejores clubes en el mundo», afirmó Pierre Emerick Aubameyang este jueves en el Estadio Camp Nou. El punta gabonés fue presentado con la elástica azulgrana en un acto en el que se pudo ver a las claras varias de las características del jugador que aterriza en el Barcelona. El ex del Arsenal llega con el objetivo en mente de hacer «muchos goles» y, por qué no, de ganar la Champions, un título que se le resiste desde que comenzara su carrera y que considera más fácil de conseguir en su nuevo club.

Aubameyang ya sonríe como jugador azulgrana. Con la alegría del que sabe que las cosas han salido bien, el punta gabonés se sentó a los micrófonos después de un mercado de invierno que ha tenido de todo. Finalmente será culé hasta 2025 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, si bien el contrato incluye una posible salida pactada en 2023. Pura ingeniería financiera en un acuerdo fraguado sobre la bocina que fue satisfactorio para el jugador. «Fue una locura, muy duro. Firmamos a dos minutos del final. Estuve con mi papá en casa, esperando. Un poco de estrés, pero todo bien al final», señaló. Consiguió la carta de libertad en el club 'gunner' y ya pudo firmar con el Barça con más calma, tras cerrarse la ventana invernal de fichajes.

La llegada de Aubameyang al Barcelona sirve para cerrar uno de los debates más importantes en el club culé desde que comenzara la temporada, la falta de gol. En el equipo que dirige Xavi Hernández aterriza un delantero que suma en su carrera más de 200 tantos y que cuenta con experiencia en tres de las ligas más importantes del panorama europeo como son la Ligue 1, la Bundesliga y la Premier League. 'Auba' es sinónimo de gol y él se encargó de recordarlo en su presentación. «Pienso que la gente me conoce desde hace años, hago goles. Soy un delantero rápido, un matador delante de la portería, y espero ayudar al equipo y marcar muchos goles», afirmó.

Aubameyang aterriza en un equipo con un estilo muy marcado. El Barcelona tiene un modelo innegociable en el que el juego de posición es un pilar fundamental y en el que los espacios se reducen al máximo. El ex del Arsenal se tendrá que reciclar para encajar en una filosofía radicalmente opuesta a la que vivió en equipos como el Borussia Dortmund, un club acostumbrado al vértigo y donde él obtuvo sus mejores registros anotadores. «Cada jugador que viene aquí tiene que adaptarse porque el Barça juega un fútbol increíble, pero creo que puedo hacerlo. He visto muchos partidos», confesó.

El fichaje de Aubameyang genera un auténtico rompecabezas para Xavi en ataque. El técnico de Tarrasa cuenta con el ex del Arsenal, Ansu Fati, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Ferran Jutglá, Ferran Torres, Adama Traoré, Luuk de Jong, Ez Abde y Ousmane Dembélé para tres puestos. Este último, el extremo galo, fue compañero de 'Auba' en el Borussia Dortmund y compartieron uno de los ataques más temidos de Europa. Aquellos recuerdos hacen que el gabonés espere ver al Mosquito cerca, sobre el césped. «Tengo que decir la verdad. Se está entrenando muy bien. Espero, como amigo suyo, que él y el club encuentren una solución», confesó.

El Madrid ya es historia

Uno de los temas recurrentes desde que se conoció el interés del Barcelona en fichar a Aubameyang es el de sus continuos flirteos con el Real Madrid. El punta gabonés se dejó querer por los blancos cuando estos buscaban un '9' y él despuntaba en el Borussia Dortmund. Afirmó incluso que era el «sueño» de su infancia e incluso que se lo había prometido a su abuelo.

Este jueves, ya como azulgrana, quiso dar portazo a toda esta polémica. «Es un tema de familia, que es de Ávila. Mi abuelo fue un gran fan del Atlético, por eso siempre decía que iba a jugar en otro club. Ellos están muy felices de que esté aquí para jugar en la Liga española. Cuando eres pequeño tu familia te dice cosas y por eso sigues, pero era un tema con mi abuelo y donde esté ahora estará feliz», concluyó Aubameyang, convencido de estar ya en condiciones de poder debutar el domingo en el choque liguero frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou.