Aubameyang, la guinda que necesitaba Xavi

El Barça de Xavi ya no son solo buenas sensaciones. El conjunto culé firmó en Mestalla una exhibición en ataque y lo hizo, entre otras cosas, gracias a la pegada de Pierre-Emerick Aubameyang. El punta gabonés ha caído de pie en el equipo azulgrana y demostró ante el Valencia con tres goles que puede ser la guinda a un pastel que cada vez tiene mejor pinta. Su facilidad para ver portería marcó la diferencia en un feudo complicado y allanó el camino a su equipo para conseguir tres puntos fundamentales para seguir en la pelea por estar en la próxima Liga de Campeones.

«Ha hecho goles toda su carrera. Va bien al espacio. Es maduro, inteligente, humilde y positivo. Estoy encantado con él. Los goles le darán confianza», afirmó Xavi respecto a Aubameyang al final del partido contra el Valencia. No es para menos, el técnico catalán lleva buscando desde su llegada al banquillo culé una solución a la falta de gol del equipo, un problema que ha lastrado a los azulgranas en infinidad de choques y que en Mestalla pareció resuelto. El ex del Arsenal fue definitivo. Disparó en cuatro ocasiones y firmó tres goles, incluido el último sin querer tras un disparo de Pedri desde fuera del área. Una exhibición que no vivía el nuevo '25' culé desde febrero de 2021 contra el Leeds United de Marcelo Bielsa.

La exhibición de Aubameyang tuvo todos los registros. En el primer gol hizo gala de una de sus principales cualidades buscando un balón al espacio tras un pase largo de Jordi Alba. Recibió, levantó la cabeza y definió arriba. En la segunda diana se internó en el área y se ubicó donde debe estar un matador para empujar el cuero a la red y en el tanto que rubricó su 'hat-trick' tuvo la fortuna propia de aquel que tiene imán para ver portería. Pedri probó desde fuera del área y el balón le golpeó para hacer inútil la estirada de Mamardashvili y completar un triplete que hace soñar a los culés con la mejor versión de un futbolista que hace apenas un mes estaba desaparecido en el Arsenal.

La pegada de Aubameyang llega en un momento clave para el Barcelona. Los pupilos de Xavi han carecido durante todo el curso de un delantero que fuera definitivo en el área para materializar todo el caudal ofensivo que producía el equipo. Memphis Depay, Luuk de Jong, Ferran Jutglà o recientemente Ferran Torres pasaron por una demarcación en la que los culés no habían conseguido tener ese jugador que se asentara en el once. Un problema que podría haberse solucionado de un plumazo en un escenario comodín para el punta gabonés. «La última vez jugué la semifinal de la Europa League con el Arsenal. Este estadio es como mi casa», afirmó al recordar su 'hat-trick' también en Mestalla en 2019.

Aubameyang demostró ante el Valencia que puede ser además una buena solución para Xavi a la hora de buscar un plan B. Bordalás planteó una presión asfixiante en campo contrario con el objetivo de frenar la salida culé desde atrás y el Barça encontró en el punta gabonés un recurso para saltar líneas con un balón a la espalda de los centrales. Así llegó el primer gol después de un envío en largo de Jordi Alba que desatascó un partido que hasta ese momento estaba trabado en un mar de piernas.

La mejor versión de Pedri

La otra gran noticia que se encontró el Barça en Mestalla fue el buen momento que atraviesa Pedri. El centrocampista canario fue víctima de las rotaciones de Xavi entre los dos partidos de Europa League contra el Nápoles, pero salió al terreno de juego en la segunda mitad con el objetivo de encontrar un equilibrio que los culés habían perdido en esa fase del encuentro. Su irrupción dio pausa al equipo a la hora de mantener el balón y a la vez fue definitiva para sentenciar el choque con un disparo que se envenenó tras golpear en Aubameyang. «Da pausa, no la pierde, domina las dos piernas... es superlativo. Es de nivel top y solo tiene 19 años. Es espectacular. No hay talento más grande en el mundo que él. Es una maravilla tenerlo. Sale media hora y es trascendente. No es un jugador normal. Hay muy pocos como él», afirmó Xavi, rendido al canario, a la conclusión del choque.