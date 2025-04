Aubameyang sufrió una fractura de mandíbula durante el asalto a su casa

D. PANERO MADRID Miércoles, 31 de agosto 2022, 13:19 | Actualizado 17:29h. Comenta Compartir

Malas noticias para el Barça. Pierre-Emerick Aubameyang sufrió una fractura en la mandíbula durante el violento asalto de que fue objeto en su domicilio de Castelldefels (Barcelona) y estará de baja alrededor de un mes, según informa 'The Athletic'. Un contratiempo que podría dificultar su salida del conjunto azulgrana con destino al Chelsea.

Aubameyang fue víctima en la noche del domingo al lunes de un robo muy violento en su domicilio, cuando una banda de al menos cuatro miembros irrumpió de madrugada en la residencia con armas de fuego y barras metálicas. Tras amenazar y golpear al futbolista y a su mujer, y en presencia de sus hijos, los miembros de la banda, encapuchados y que hablaban italiano, forzaron al jugador a abrir la caja fuerte, de la que robaron joyas, según Rac-1. El futbolista se resistió y recibió un golpe en el mentón que le habría provocado una fractura en la mandíbula. Su mujer también fue golpeada en la cabeza.

Como consecuencia de ese percance, Aubameyang estará alejado de los terrenos de juego durante varias semanas y no podrá entrenarse con normalidad, lo que pone en riesgo una operación que parecía bien encarrilada. El Barça lleva días negociando con el Chelsea el traspaso del delantero gabonés, por el que la entidad que preside Joan Laporta confiaba en ingresar alrededor de 20 millones de euros, además de rebajar la masa salarial y tratar de atar así los refuerzos en los laterales que sigue demandando Xavi Hernández.

El Chelsea sigue a la caza de un atacante que compense la salida de Romelu Lukaku al Inter de Milán y Aubameyang era del gusto de Thomas Tuchel, que ya le tuvo a sus órdenes en el Borussia Dortmund. Aunque el gabonés ofreció un gran rendimiento en el curso pasado, cuando anotó 13 goles en 23 partidos tras aterrizar en la ciudad condal durante el mercado invernal procedente del Arsenal, la llegada de Robert Lewandowski le ha relegado al banquillo y el Barça trabaja en su salida, como también sucede en el caso de Memphis Depay. Pero la fractura en la mandíbula puede dar al traste con una operación que facilitaría el fichaje de Marcos Alonso por el Barça.

Aubameyang explica lo sucedido

A la espera de ver el impacto que la fractura en la mandíbula pueda tener sobre su futuro deportivo, Aubameyang ha dado detalles del atraco de que fue objeto. «Unos cobardes violentos irrumpieron en nuestra casa y amenazaron a mi familia y a mis hijos solo para robar algunas cosas. Me lastimaron la mandíbula, pero me recuperaré en poco tiempo y gracias a Dios nadie más resultó herido físicamente», ha señalado el atacante en sus redes sociales. «La sensación de que ya no estamos seguros en nuestro propio hogar es difícil de entender y describir, pero como familia superaremos esto y nos mantendremos más fuertes que nunca. Gracias por todo el apoyo, realmente significa mucho para nosotros», ha agregado.