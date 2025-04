El Atlético-Sevilla aplazado por la DANA se jugará el 23 de diciembre

Colpisa Madrid Viernes, 8 de septiembre 2023, 15:40 Comenta Compartir

El duelo que debían disputar el pasado 2 de septiembre Atlético de Madrid y Sevilla en el Metropolitano, correspondiente a la cuarta jornada de Primera y que tuvo que ser aplazado por la DANA que azotó España, se celebrará finalmente el sábado 23 de diciembre a las 16:15 horas en el recinto rojiblanco, según ha confirmado este viernes LaLiga.

Aunque inicialmente se barajaron el 30 o el 31 de diciembre como posibles fechas para la disputa del partido, la patronal ha agendado el encuentro para el penúltimo fin de semana del año, justo antes de las vacaciones de los futbolistas.

El apretado calendario complicaba el encaje de un partido que no pudo disputarse en la fecha prevista a causa de la alerta roja que emitió la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que preveía lluvias torrenciales sobre la capital española. Protección Civil mandó un mensaje de alerta el domingo 2 de diciembre a las 14:26 horas a los millones de personas que en ese momento tenían cobertura móvil bajo las antenas de la Comunidad de Madrid, con independencia de si eran o no residentes en esa región, y las autoridades conminaron a los residentes de la capital española a quedarse en sus casas en previsión de una acumulación de lluvias como no se había visto en Madrid en más de medio siglo.

De ahí que LaLiga, en diálogo con los clubes, optase por suspender el choque. Una decisión que motivó críticas posteriores, al no cumplirse los pronósticos en lo referido a la acumulación de lluvias, pero la patronal tenía muy presente lo sucedido en enero de 2021 con motivo del paso de borrasca Filomena y optó por evitar riesgos.