Jornada 35 El Atlético no entiende de regalos Los rojiblancos buscarán el triunfo ante el Valladolid para dilatar lo máximo posible el título del Barcelona y asegurar el segundo puesto de la Liga que alcanzaría por décima vez en su historia JAVIER VARELA Madrid Sábado, 27 abril 2019, 07:12

Día festivo en el Wanda Metropolitano. El Atlético juega ante el Valladolid un día después de celebrar los 116 años de historia, y coincidiendo con la onomástica de su entrenador, Diego Pablo Simeone, que soplará 49 velas. Pero los rojiblancos no están para regalos. «El Atleti se juega ganar, a mí no me da igual perder o empatar». Las palabras del técnico argentino tras el triunfo ante el Valencia dejan claro el objetivo del Atlético en estos cuatro últimos partidos de Liga y que sólo se piensa en la victoria. Los rojiblancos quieren conseguir el triunfo para dilatar lo máximo posible el título del Barcelona y para asegurar de paso el segundo puesto de la Liga que alcanzaría por décima vez en su historia (1943-44, 1957-58, 1960-61, 1962-63, 1964-65, 1973-74, 1984-85, 1990-91 y 2017-18), curiosamente las mismas veces que ha conquistado el título. Un triunfo ante el Valladolid le permitiría, como mínimo, mantener los seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid con 9 por disputarse (12 al equipo blanco que juega el domingo ante el Rayo) y le dejaría en su mano certificar el subcampeonato.

«Me alegra que el Atlético esté más exigido en estos años, habla muy bien del club de los jugadores y tenemos que seguir sosteniéndolo a la espera de que Madrid o Barcelona no tengan su año, aunque es complicado que fallen los dos a la vez. El Barcelona no ha cedido en los últimos años, pero nosotros tenemos que estar ahí», insistió el técnico argentino. Además, el Atlético busca terminar la Liga como el mejor equipo local. Los de Simeone han sumado 44 puntos en el Wanda Metropolitano, dos más que el Barcelona en el camp Nou, que lleva 42, y siete más que el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los rojiblancos sólo han perdido un partido ante su afición -el derbi madrileño- y empataron ante el Eibar y el Barcelona. Los otros 13 partidos terminaron en victoria y el objetivo es alcanzar el 'pleno al 15' con los triunfos ante el Valladolid, este sábado, y frente al Sevilla en el último partido liguero en el Metropolitano.

Pero fiel a la filosofía de Simeone, el Atlético sigue pensando partido a partido y el primer rival será un Valladolid. El técnico rojiblanco podría formar un equipo similar al que derrotó al Valencia bajo la lluvia, aunque sabedor de sus supersticiones y su empeño en no repetir equipo, Thomas podría tener hueco en el once titular y Correa vería compensado su golazo ante el conjunto de Marcelino con una nueva oportunidad de inicio. Arriba, eso sí, repetirán Griezmann y Morata. El francés con su gol ante el Valencia alcanzó los 15 tantos ligueros por quinta temporada consecutiva y el madrileño confirmó que es el mejor fichaje del mercado de invierno con seis goles y una asistencia.

El Valladolid llega al Metropolitano necesitado y con la urgencia de sumar puntos en su particular batalla con varios equipos para eludir el descenso. Los pucelanos no ganan al Atlético desde hace una década, aunque afrontan el partido con la moral que les dio el triunfo ante el Girona el pasado martes con el que rompieron la racha de seis partidos sin ganar. A las numerosas bajas por lesión que tiene Sergio González, se suma la de Olivas por sanción y las dudas de futbolistas como Calero o Waldo.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Arias, Savic, Godín, Filipe; Thomas, Rodrigo, Koke, Correa, Griezmann y Morata.

Valladolid: Masip, Moyano, Borja/Calero, Joaquín, Nacho, Waldo, Alcaraz, Míchel, Plano, Guardiola y Unal.

Árbitro: Melero López (Andaluz)

Estadio: Wanda Metropolitano

Hora: 16:15 horas

TV: BeIN LaLiga