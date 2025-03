El Atlético se da una alegría antes del derbi

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 21 de enero 2023 | Actualizado 22/01/2023 23:25h. Comenta Compartir

Diego Pablo Simeone reclamó este viernes a la afición del Metropolitano su apoyo al Atlético para derrotar este sábado en la Liga al Valladolid, «porque el equipo está cansado, jugando cada tres días, y está haciendo un esfuerzo grande». «Espero que la gente esté cerca del equipo, porque necesitamos la fuerza de nuestra gente», insistió el técnico argentino, horas antes de comparar al nuevo fichaje rojiblanco, Memphis Depay, con Diego Costa, pese a que el ya exjugador neerlandés del Barça no es un delantero centro puro.

«Memphis puede jugar de primer o segundo punta. Lo veo bastante parecido a Costa, que empezó como segundo punta por fuera pero al final terminó jugando de delantero, porque es fuerte y define bien. Memphis lo ha demostrado, sobre todo en su etapa en Francia (en el Olympique de Lyon), y la semana pasada en el Barcelona no tuvo malos números», destacó Simeone.

«Costa es un gran jugador y tuvo mucho éxito aquí, pero creo que somos diferentes jugadores. A mí no me gusta mucho que me comparen, porque cada uno tiene el derecho de ser su propio jugador. Me gusta que Costa tenía un gran espíritu luchador y en eso es una buena comparación», zanjó el propio Memphis Depay durante su presentación oficial en el estadio en el que el Atlético recibirá al Valladolid.

El espejo de Almería

Tras asegurarse en el Ciutat de València ante el Levante la clasificación para los cuartos de Copa, el Atlético se enfrenta a un Valladolid que tras cuatro derrotas consecutivas está a un solo punto del descenso a Segunda. «El Valladolid propone un juego muy claro y definido, con mucha gente ofensivamente, pero los resultados no le están acompañando», advirtió Simeone, que desea que el Atlético se acerque «en gran parte al partido que se hizo contra el Almería, porque cuando el equipo juega, juega bien, y cuando ataca tiene situaciones importantes».

Con el precedente más cercano del duelo copero frente al Levante, el entrenador rojiblanco reconoció que durante la primera parte el Atlético «jugó mal» y tan pésimo fútbol no puede repetirse contra el Valladolid. «No jugábamos al fútbol, intentando demostrar la capacidad y jerarquía que tienen estos jugadores», lamentó en alusión al choque de octavos de Copa que el Atlético solventó con goles de Morata y de Llorente, en el tiempo añadido.

Quizá animado por el fichaje de Memphis y seguro muy motivado por ese emparejamiento copero ante el Real Madrid en el Bernabéu, resulta que el Atlético plano, tedioso, timorato y blando que ha penado en los últimos meses se transformó en un equipo brillante ante el Valladolid. Es cierto que la dinámica de los pucelanos es horrible, con cinco derrotas consecutivas sin marcar que le acercan a la zona roja, pero el equipo del Cholo completó una primera hora magnífica, la mejor de la temporada junto a su gran partido en San Mamés. Con 3-0, a sestear, a pensar en la gran cita del jueves y a disfrutar del estreno en el último tramo de Memhpis, que dejó destellos como ariete referencia y se asoció bien con sus compañeros.

Atlético Oblak, Molina, Witsel, Hermoso, Reinildo, Llorente (De Paul, min. 55), Koke (Saúl, min. 75), Lemar (Kondogbia, min. 59), Griezmann (Carrasco, min. 55), Correa y Morata (Memphis, min. 75). 3 - 0 Valladolid Masip, Luis Pérez (Fresneda, min. 60), Javi Sánchez (Rosa, min. 68), El Yamiq, David Torres, Olaza (Plata, min. 60), Aguado, Kike (Roque Mesa, min.74), Óscar Plano, Weismann y Sergio León (Sergi Guardiola,min. 74). Goles: 1-0: min. 18, Morata. 2-0. min. 23, Griezmann. 3-0: min. 28, Hermoso.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vizcaíno). Amarilla a Reinildo y Kike.

Incidencias: Partido de la 18ª jornada de Liga, disputado en el Cívitas Metropolitano.

Simeone se dejó de zarandajas y apostó esta vez por un once muy ofensivo, con Koke como ancla y de ahí hacia adelante todo atacantes o llegadores como Llorente, que vuelve por sus fueros. Además, los colchoneros salieron a toda mecha, como hacían en los primeros tiempos con el técnico argentino. Sobresaliente Griezmann, situado como falso extremo izquierdo pero jugando de todo, y a partir del francés el Atlético creció en todo. Toque, precisión, ambición y hasta pegada, virtud insólita este curso. En media hora, tres goles y trámite zanjado.

Había salido el Pucela con cinco defensas y el debutante David Torres entre ellos, pero fue un juguete para los virtuosos del Atlético. El primer gol fue soberbio. Pase de Koke, taconazo de Griezmann y definición estupenda de Morata, esta vez nada precipitado. Recortó con la zurda a El Yamiq y engañó a Masip con un remate sutil con la derecha. Séptimo gol del madrileño en esta Liga. A diferencia de otros partidos, los locales esta vez no recularon e insistieron. Y en cinco minutos llegó el segundo. Gran pase de Nahuel y remate de Griezmann, autor luego del pase en la falta que aprovechó Mario Hermoso. Su primer cabezazo lo desvió Masip, pero el rechace le llegó al exmadridista y ya no perdonó. Pacheta estaba desesperado por la imagen de impotencia de sus jugadores. Al menos, no volvió a sufrir apenas hasta el descanso porque el Atlético ya sí bajó el nivel de presión y activación.

Nada que ver la segunda mitad. Lógico en parte ante lo que se avecina. Incluso Aguado pudo acortar distancias en un tiro lejano que no se marchó muy desviado antes de que Llorente pidiera el cambio por unos problemas físicos que encogieron a los colchoneros pensando en el derbi. Se retiró ovacionado, igual que Griezmann, que ya supera a Fernando Torres como goleador atlético. Pitos sonoros en cambio para De Paul y Carrasco, a quienes no se perdona su falta de compromiso. Cambió cromos también Pacheta, que fue experimentando con la mirada en el futuro, y por fin salió a calentar Memphis, que ejerció de ariete puro en el último cuarto de hora. Dejó buenos detalles el neerlandés y conectó bien con Carrasco. El Atlético ya piensa en el derbi. Y el Valladolid en poder volver a sumar cuanto antes. Respira el Cholo; malos tiempos para Pacheta en esta empinada cuesta de enero.