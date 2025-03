El Atlético vuelve a vencer y convencer en su fortín

Amador Gómez Madrid Domingo, 15 de septiembre 2024, 23:07 | Actualizado 23:22h. Comenta Compartir

Tras su tropiezo en su anterior partido en el Metropolitano ante el Espanyol y la victoria 'in extremis' en San Mamés el Atlético se reencontró con su afición y volvió a vencer y convencer en su fortín. Para seguir en lo alto de la tabla, a cuatro puntos del líder, el equipo rojiblanco mantuvo ante un Valencia hundido su línea ascendente, con un triunfo contundente que potencia su ilusión y sus aspiraciones en un campeonato en el que ya lleva cuatro partidos consecutivos sin encajar un gol.

El Atlético volvió a demostrar, en este caso ante el colista de la Liga, que está capacitado de nuevo para pelear por el título, con una plantilla reforzada que permite a Simeone dosificar efectivos y ahora disponer de aún con más soluciones en ataque. Quien abrió el marcador no fue ninguno de sus dos delanteros fichados este verano, Alexander Sorloth o Julián Álvarez, que salió para sustituir al noruego a la hora de partido y logró estrenarse por fin como goleador con el Atlético, en la última jugada. El argentino cerró un la goleada, pero quien dio el primer paso fue un centrocampista inglés recién aterrizado de incansable despliegue físico y llegada que ya se ha convertido en otra gran arma colchonera.

En su primer partido como titular en el Metropolitano Conor Gallagher hizo justicia al filo del descanso tras un pase magistral de Rodrigo De Paul en una de las numerosas pérdidas de balón del Valencia, dominado de principio a fin durante una primera parte cuyo marcador no fue más amplio por Mamardashvili y la falta de puntería del Atlético ante un rival entregado en defensa. La victoria hasta el descanso fue mínima, pero ante la intensidad, la ambición y por momentos buen juego del Atlético, el Valencia no salió airoso en un primer tiempo en el que el Atlético vivió en campo contrario, con paciencia y no solo buscando a Sorloth, sino intentando diferentes soluciones, sobre todo por la banda derecha, con Llorente y Griezmann, también goleador frente a un Valencia sin ninguna capacidad para intentar equilibrar un duelo con tantísima superioridad local.

Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta (Reinildo, min. 76), Lino (Riquelme, min. 67), De Paul (Correa, min. 61), Koke, Gallagher, Griezmann (Giuliano, min. 76) y Sorloth (Julián Álvarez, min. 61). 3 - 0 Valencia Mamardashvili, Foulquier (Vázquez, min. 70), Mosquera, Tárrega, Thierry, Pepelu, Guillamón (Barrenechea, min. 46), Diego López, Javi Guerra (Valera, min. 79), Luis Rioja (Canós, min. 70) y Dani Gómez (Tejón, min. 79). Goles: 1-0: min. 39, Gallagher. 2-0: min. 54, Griezmann. 3-0: min. 94, Julián Álvarez.

Árbitro:

Soto Grado (Comité Riojano). Tarjetas amarilla a Tárrega, Koke y Guillamón.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de Liga, disputado en el Metropolitano.

Ya fuera al ataque, como ocurrió en toda la primera mitad, o dedicado a la contención, como pasó durante algunas, pocas fases del segundo tiempo, cuando el Valencia intentó dar un paso al frente y al menos asustar, el Atlético fue el bloque poderoso, autoritario y sólido de anteriores cursos. Con contundencia otra vez atrás y arriba, sin dar la mínima opción a un Valencia muy inferior en el medio campo y que sin Hugo Duro ni Rafa Mir tuvo que recurrir a Dani Gómez como delantero centro, sin ningún éxito. Javi Guerra, pretendido por el Atlético, también estuvo desaparecido como mediapunta hasta que fue sustituido a falta de un cuarto de hora, aunque fue él quien dio lugar a la primera gran ocasión de gol colchonera.

A los 20 minutos Javi Guerra dio un mal pase atrás y la jugada acabó con un paradón de Mamardashvili con su pie izquierdo a remate de Sorloth, la principal amenaza rojiblanca en esa primera mitad en la que solo hubo un equipo sobre el campo. Y frente a un Valencia tan encerrado y con el Atlético entregado a la presión, aunque sin crear después ocasiones muy claras, al descanso no se podía llegar sin goles. Entre De Paul y Gallagher, y también con la participación en esa gran jugada de Griezmann, el Atlético se puso por fin por delante y pudo afrontar con mucha más tranquilidad el segundo período.

Por si el partido no estaba ya cómodo para los rojiblancos, el francés hizo el segundo, sepultó de forma definitiva al Valencia, y el Atlético, aunque en principio mantuvo su actitud ofensiva, apostó después por permitir jugar a un adversario incapaz y controlar con el balón como aliado. Y ante un Valencia tan inconsistente y tanto talento rojiblanco, antes del pitido final fue Riquelme el generador de la veloz jugada que acabó con el primer gol en la Liga de Julián Álvarez. El argentino ya se ha quitado presión y eso es otra gran noticia para un Atlético que vuelve a ser un rival durísimo y a infundir muchísimo respeto.