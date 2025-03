El Atlético no remata al Rayo y Falcao atraganta la cena al Metropolitano

José Manuel Andrés Madrid Martes, 18 de octubre 2022, 00:49 | Actualizado 23:29h. Comenta Compartir

Sin apenas margen de tiempo para paladear la importante victoria ante el Athletic en San Mamés, el Atlético regresa a la competición en el Metropolitano con el propósito de doblegar al Rayo Vallecano, trasladar a su propio terreno las buenas sensaciones de los dos últimos encuentros ligueros a domicilio y seguir escalando en la competición doméstica, donde ya mira de cerca al Barça, segundo clasificado con tres puntos más que los colchoneros. Pretende el conjunto del Cholo sumar su cuarta victoria consecutiva en la Liga, donde está dejando atrás las muchas dudas de su concurso en Champions, donde se ha complicado de lo lindo el camino hacia octavos.

El Rayo no saca nada positivo del feudo atlético desde el ya lejano agosto de 1999, en la primera jornada de aquella Liga que acabó con el sorprendente descenso rojiblanco a Segunda. El conjunto dirigido por Andoni Iraola, que permanece instalado cómodamente en la mitad de la tabla, peca de irregularidad últimamente y llega al Metropolitano tras un flojo empate sin goles frente al Getafe. Repite duelo madrileño ante un Atlético que pagó la victoria en Bilbao con las dolencias de Oblak, que se tuvo que retirar por un golpe en el hombro, y de Joao Félix y Koke, que acabaron tocados, por lo que todo apunta a las clásicas rotaciones de las jornadas intersemanales con el objetivo de dosificar esfuerzos en una primera parte de la temporada sin tregua alguna.

Grbic, que ya tuvo una actuación destacada en el tramo final en San Mamés, Witsel, Saúl o Cunha podrían ser algunas de las novedades del Cholo, que no puede contar con los lesiones Marcos Llorente, Felipe y Reguilón. Será en un encuentro para quitarse de encima las malas sensaciones como anfitrión de la apurada victoria contra el Girona y el empate frente al Brujas, en un mejor partido pero sin puntería para derribar la muralla de Mignolet bajo los palos de la portería belga.

Por su parte, Iraola tiene la duda del capitán franjirrojo, Óscar Trejo, por una fractura en la mano que podría obligarle a pasar por el quirófano próximamente. La acumulación de minutos también demanda cambios en un once habitualmente reconocible. Ahí encaja la posible titularidad de hombres como Pathé Ciss, Salvi o el excolchonero Radamel Falcao, siempre bien recibido por la parroquia atlética.

El Atlético no conoce la tranquilidad en el Metropolitano. Lejos quedan los tiempos de victorias sólidas en su propio feudo. En esta Liga suma apenas siete puntos de quince posibles al amparo de su afición después de dejar escapar ante el Rayo Vallecano un partido que parecía bajo control. Y es que el conjunto de Simeone está condenado a sufrir en cada partido como local, donde últimamente no hay duelo tranquilo. Como hace dos jornadas frente al Girona, se adelantó pronto y dominó el duelo hasta el descanso, pero sin el control del balón, el partido se convirtió en un correcalles en la segunda parte y en el juego de la ruleta rusa acabó pagando el riesgo con el empate 'in extremis' de un viejo y querido conocido, Falcao, que acabó atragantando la cena a la que fue su hinchada.

El Rayo saltó al césped del Metropolitano sin demasiados complejos, fiel a los principios de Iraola. Esa alegría es un arma de doble filo en el feudo de un grande, tal y como puso de manifiesto un error franjirrojo en la salida de balón que Morata, demasiado lento en el manejo, no aprovechó. Fue de lo más destacado de un comienzo un tanto impreciso, en el que eso sí, el Atlético fue ganándole metros a su rival con el transcurso de los minutos. La presión alta cortocircuitaba al Rayo y dio sus frutos con el encomiable trabajo de Griezmann, que recuperó y la puso impecable al corazón del área para que Morata hiciese el resto como ariete puro.

Pintaba una noche colchonera plácida con un tanto tempranero y el duelo cuesta abajo, pero también en el último episodio liguero en el Metropolitano, ante el Girona, y la cosa acabó entonces envuelta en suspense. Apenas un par de disparos lejanos de Witsel y Falcao, de grato recuerdo rojiblanco, y sensación de control atlético, aderezado por la verticalidad de Griezmann, el más activo en ataque. El francés dejó varios detalles de lujo y se llevó la ovación de la afición rojiblanca, solo inquieta con un remate lejano de Balliu ante el que reaccionó con seguridad Grbic. El portero croata, como ya demostró en el tramo final en San Mamés, es ya un suplente de ciertas garantías para el indiscutible Oblak.

Atlético Grbic, Molina, Savic, Giménez, Reinildo, De Paul (Saúl, min. 76), Kondogbia, Witsel (Correa, min. 61), Lemar (Carrasco, min. 40), Griezmann y Morata (Cunha, min. 61). 1 - 1 Sevilla Dimitrievski, Balliu, Catena, Mumin, Fran García, Óscar Valentín (Camello, min. 61), Ciss (Nteka, min. 88), Isi Palazón (Unai López, min. 88), Pozo (Comesaña, min. 46), Álvaro García (Pablo Muñoz, min. 80) y Falcao. Goles: 1-0: min. 20, Morata. 1-1: min. 92, Falcao, de penalti.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité gallego). Amonestó a los atléticos Savic, Saúl y Giménez.

Incidencias: Partido de la jornada 10 en Primera disputado en el Metropolitano ante 46.803 espectadores.

Todo cambió tras el descanso. Ni cuatro minutos de la segunda parte tardó el Rayo en generar más peligro que en todo el primer acto. Fue en un cabezazo de Pathé Ciss tras centro de Álvaro García que se perdió lamiendo el poste izquierdo de la portería local. Dio un pase al frente el conjunto vallecano y el partido se abrió totalmente, en un escenario completamente diferente a la estampa previa a la pausa. El desgobierno no convenía al Atlético, que aunque tuvo el 2-0 en dos acciones consecutivas de Cunha abortadas por Dimitrievski, pasó a sufrir de lo lindo con un disparo ajustadísimo del canterano colchonero Sergio Camello, cedido al Rayo esta campaña. También la tuvo otro exrojiblanco como Falcao, poco acertado ante Grbic para sorpresa de propios y extraños.

Otro día más no había victoria sin sufrimiento del Atlético en el Metropolitano. Griezmann no dudó en la definición tras un buen balón filtrado de Cunha, pero partió en fuera de juego por apenas centímetros y con ello dejó la resolución en el aire. Ya estaba cerca el apurado triunfo atlético cuando todo saltó por los aires con una mano de Giménez auditada por el VAR y que acabó con el balón en el punto de penalti tras la revisión del menor de los Iglesias Villanueva en el monitor. Esta vez no perdonó el Tigre desde los once metros. Es una celebridad colchonera y como tal no celebró el postrero empate, pero la noche ya estaba arruinada en el Metropolitano.