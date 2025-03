Gallagher llega al Atlético y Joao Félix se va al Chelsea

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 21 de agosto 2024, 12:53 | Actualizado 16:07h. Comenta Compartir

Conor Gallagher ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid para las próximas cinco temporadas. Después de un impás de espera para resolver la salida de Joao Félix al Chelsea, confirmada este miércoles por ambos clubes (Firma por seis campañas a cambio de 50 millones de euros más 10 en variables), desde la entidad londinense llega este centrocampista inglés de 24 años a cambio de un traspaso de 40 millones. El jugador de Epsom colma la aspiración de Simeone para reforzar la sala de máquinas colchonera con una alternativa a Koke en la posición de mediocentro, opción que combina con otras funciones propias de parcelas de campo cercanas al área rival.

Formado en las categorías inferiores del Chelsea, se fogeó en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, en el Charlton y el Swansea (2019-20), antes de dar sus primeros pasos en la exigente Premier en el West Bromwich Albion (2020-21) y el Crystal Palace (2021-22). Gallagher fue un imprescindible en el Chelsea de Pochettino durante la última campaña, en la que disputó como titular 37 de los 38 encuentros de los Blues en la Premier.

La discreta temporada en Stamford Bridge, en la que el conjunto de Londres concluyó sexto en el campeonato inglés a pesar de no disputar competición europea, no empañó el rol protagónico de un futbolista que en el curso 2022-23, su primero en el Chelsea, alternó el once inicial y el banquillo, y que con Inglaterra asumió el papel de suplente en la Eurocopa aunque disputó cinco partidos del torneo.

Llega al Metropolitano avalado por medio centenar de encuentros, más de 4.000 minutos, siete goles y nueve asistencias con el Chelsea el pasado curso. Registros que vislumbran una condición de futbolista versátil, que combina las funciones de un mediocentro de contención, con energía y piernas para ofrecer ingentes dosis de trabajo en la presión para recuperar balones, con las de un centrocampista con cierta capacidad de llegada al área contraria.

El fichaje llega además a tiempo de ser presentado junto al resto de incorporaciones del Atlético en este ilusionante verano -Sorloth, Le Normand y Julián Álvarez-, en un acto en el Metropolitano con actividades paralelas para la afición rojiblanca. Con la llegada de Gallagher y la salida de Joao Félix, en los despachos colchoneros pasan ahora a centrarse en los últimos movimientos de este mercado estival, que según el plan previsto deben pasar por el traspaso de Samu Omorodion para hacer caja y la llegada de un central zurdo, con la opción 'low cost' de Lenglet en el punto de mira.