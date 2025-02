El Atlético, sepultado por Kubo, se pega un batacazo

Amador Gómez Madrid Sábado, 4 de diciembre 2021, 00:11 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

El Atlético de Madrid inicia este sábado contra el Mallorca su complicada y exigente cuesta de diciembre, con cinco partidos en 19 días, a tres de su 'final' de Champions contra el Oporto, donde los rojiblancos se jugarán su continuidad en Europa, y una semana antes del derbi del Bernabéu en un duelo directo por la Liga. Aunque el vigente campeón ya ha cedido en el Metropolitano tres empates en siete encuentros, el Mallorca es uno de los conjuntos que menos puntos ha sumado fuera de casa y el segundo más goleado a domicilio, por lo que el Atlético es claro favorito a un triunfo que es obligado para afrontar con optimismo el trascendental choque de Do Dragao.

El Mallorca es, antes de cerrar el año el día 22 contra el Granada en Los Cármenes en partido aplazado de Liga, el rival a priori más asequible que se encontrará el Atlético en este tramo final de 2021 en el que también le espera el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Además, será el único de los cinco de aquí a final de año que el Atlético jugará en su estadio. Sin embargo, Simeone advierte que «el Mallorca viene trabajando muy bien, con muy buen juego, y compite muy bien». «Los resultados del Mallorca siempre han sido muy cortos en casi todos sus partidos, a favor y contra», recordó el entrenador argentino. El Mallorca solo ha marcado más de un gol en esta Liga en tres encuentros, y ni siquiera ello le valió para ganar: derrota en Son Moix ante Osasuna y empates en Mestalla frente al Valencia y en casa contra el Elche.

Son ya siete los partidos consecutivos que lleva el equipo balear sin ganar en la Liga e incluso necesitó la prórroga el martes para superar a la Gimnástica Segoviana en la Copa del Rey (0-2, con un doblete del exgetafense Ángel). Ello le ha llevado a estar a solo cuatro puntos del descenso, mientras que el segundo clasificado de la Liga está a siete del líder con un partido menos. Tras su grave tropiezo en el descuento en Mestalla frente al Valencia después de ir ganando por 1-3 para firmar un empate con sabor a derrota, el Atlético ha superado sus compromisos ligueros contra Osasuna (1-0) y Cádiz (1-4), pero la derrota sufrida en la Champions en el Metropolitano ante el Milan le ha dejado tocado anímicamente.

«Los chicos han entrenado muy bien esta semana y espero que se pueda demostrar en el campo», comentó este viernes Simeone, que reconoce el mayor defecto del Atlético esta temporada: «El equipo en fase de ataque en la mayoría de los partidos ha hecho cosas muy buenas, pero tenemos que mejorar la parte defensiva, que nace a partir de una trabajo colectivo de equipo, y buscaremos fortalecerlo». «Ha que conseguir esa fortaleza y tranquilidad que el equipo ha dado siempre defensivamente», reclamó el técnico del Atlético.

Sin continuidad, frustrado ya antes del tanto de Matheus Cunha por no encontrar el gol y desconectado durante demasiados minutos ante un Mallorca que salió a aguantar en el Metropolitano y que consiguió sorprender con una victoria firmada a última hora por el madridista Take Kubo, el Atlético pinchó gravemente en la Liga tres días antes de su 'final' de Champions en Oporto. No jugaron un buen partido los rojiblancos contra un rival que, como se esperaba, fue muy defensivo en terreno del campeón, pero sí dispusieron de oportunidades suficientes para derrotar al conjunto balear. Sin embargo, tras adelantarse en el marcador, el Atlético volvió a echarse a atrás a defender su mínima ventaja, fue golpeado en principio con otro gol a balón parado y, cuando comenzaba el tiempo añadido, sepultado por una contra letal culminada por el delantero japonés cedido al Mallorca, a quien le sobra clase y capacidad de definición. En momento tan decisivo, Kubo destrozó al Atlético, que una vez más tenía la victoria asegurada y en diez minutos entregó los tres puntos, para pegarse un batacazo de consideración.

Este Atlético ya no es nada fiable en defensa y ni siquiera es capaz de controlar los partidos cuando se adelanta en el marcador, tirando de nuevo todo su oficio en una recta final en la que se confío en exceso y volvió a fracasar por falta de concentración tras un lanzamiento de falta rematado de cabeza por el argentino Franco Russo. Ese ya fue un mazazo tremendo para el Atlético, que tenía el triunfo en sus manos y fue víctima de una remontada que merece una seria reflexión para Diego Pablo Simeone y los suyos. En esta ocasión no perdió dos puntos, como ocurrió en el descuento ante el Valencia en Mestalla tras ir ganando por 1-3, sino los tres, y en su propio campo, para afrontar aún con mayor pesimismo el trascendental duelo europeo en Do Dragao. Un tropiezo lamentable de los colchoneros y una victoria 'in extremis' excesiva para el Mallorca, que tuvo fe y esperó su oportunidad, consciente de que el Atlético de esta temporada no tiene fortaleza atrás, le cuesta demasiado marcar goles y está rodeado de dudas.

No pudo acabar con ellas el brasileño Matheus Cunha, que en su primer partido como titular con el Atlético y tras haber fallado un par de ocasiones claras por fin encontró portería, en la fase final de un encuentro en el que el campeón sufrió para ponerse por delante y cuando lo consiguió no supo gestionar el resultado. El delantero que llegó para dar descanso a Luis Suárez acabó entonces con la resistencia del Mallorca gracias a una gran jugada y asistencia de Ángel Correa culminada desde el suelo tras un remate en semifallo del propio jugador brasileño. Ese fue el premio a la insistencia del Atlético, que ya sufrió un mazazo por la temprana lesión muscular de Stefan Savic y encajó al final dos goles de forma desconocida, en el juego aéreo tras un saque de falta, y en un contragolpe, dejando desguarnecida su retaguardia y vendido a Oblak por su intención de ir a por la victoria a la desesperada, sin ideas ni pegada.

Atlético Oblak, Llorente, Savic (Hermoso, min. 10), Felipe, Lodi, Correa (Luis Suárez, min. 71), Koke, Kondogbia, De Paul (Joao Félix, min. 60), Griezmann (Lemar, min. 60) y Cunha (Vrsaljko, min. 71). 1 - 2 Mallorca Reina, Maffeo, Valjent, Russo, Jaume Costa, Baba (Fer Niño, min. 80), Ruiz de Galarreta (Battaglia, min. 74), Sánchez (Kubo, min. 74), Kang-in Lee (Sedlar, min. 85), Dani Rodríguez y Abdón (Ángel, min. 74). Goles: 1-0: min. 68, Cunha. 1-1: min. 80, Russo. 1-2: min. 91, Kubo.

Árbitro: Martínez Munuera (Valenciano). Tarjetas amarillas a Ruiz de Galarreta, Maffeo, Baba, Felipe, Lodi, Valjent y Reina.

Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga, disputado en el Wanda Metropolitano. 51.009 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de la escritora Almudena Grandes, aficionada del Atlético, que falleció el pasado sábado.

Aunque el Atlético sí hizo méritos para lograr el gol en los primeros cuartos de hora de la primera y la segunda mitad frente a un defensivo Mallorca, ya dio muestras de debilidad atrás en una primera parte en la que el conjunto balear de Luis García Plaza plantó cara con un centro del campo liderado por el ghanés Baba e incluso Kang-in Lee pudo poner por delante a los suyos. Sin embargo, no hubiese sido justo que el Mallorca se fuese con ventaja al descanso, tras el cual el Atlético volvió a ser un equipo decidido en busca del gol, con fases de buen juego, aunque con escasas ocasiones, hasta que Correa y Cunha dieron lugar al 1-0. Sin embargo, a partir de ahí el Atlético se desplomó y el Mallorca creció hasta darle la vuelta al marcador.