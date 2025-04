El Atlético más vulnerable sobrevive a un partido loco

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 12 de febrero 2022, 00:11 | Actualizado 23:23h. Comenta Compartir

El Atlético vuelve a la acción tras otra semana compleja. La inyección de moral de la remontada frente al Valencia hace dos jornadas se quedó en nada después de la derrota en el Camp Nou, un 4-2 contra el Barça en el que los colchoneros no acabaron del todo mal pero en el que fueron superados claramente por momentos. El tropiezo sacó de nuevo al conjunto rojiblanco de los puestos Champions, el objetivo mínimo en el club, y cuestionó otra vez la dirección de Simeone.

Es por ello que el técnico argentino afronta el duelo ante el Getafe bajo la lupa del Metropolitano. Se hace necesaria una reacción atlética y lo cierto es que el rival, más allá de su buen tono desde la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo azulón, es históricamente el adversario ideal para el Cholo. Una veintena de enfrentamientos, 18 en Liga y dos más en Copa del Rey, para un total de 17 triunfos colchoneros y tres empates. Difícil un balance más decantado en un duelo tantas veces repetido en la última década, pero es que además la cosa adquiere tintes de maldición azulona si se tiene en cuenta que en todos esos partidos el Getafe sumó un gol, el del partido de ida esta misma temporada en el Coliseum.

Los registros dicen mucho del habitual buen desempeño defensivo atlético, esa seña de identidad que parece perdida este curso. Por ahí pasan muchas de las tareas pendientes del Cholo. Giménez se cae por covid-19 y presumiblemente Felipe acompañará a Savic. En el Camp Nou, Mario Hermoso fue una bendición para la potencia Adama Traoré por el flanco izquierdo de la zaga rojiblanca. Ahí emerge la figura de Reinildo Mandava, refuerzo invernal con muchas opciones de debutar como titular ante su afición.

La otra reválida de Simeone pasa por el papel de Joao Félix, muy en duda pues se le vio desconectado y apático ante el Barça. Que entre técnico y jugador no fluye el entendimiento es evidente, más aún después del enésimo desencuentro esta semana, a cuenta de unas declaraciones del portugués en las que aseguraba conocer dónde estaba el problema de la falta de resultados en el Atlético. «Sobre Joao, le pueden preguntar a él. Si sabe lo que le ocurre al equipo, sería bueno que lo dijera», señaló el entrenador en la previa del partido ante el Getafe. Otro dardo envenenado al luso.

Enfrente un Getafe en dinámica positiva. Se fue Míchel con un equipo que amenazaba con batir registros negativos y llegó Quique Sánchez Flores para cambiar por completo la dinámica, hasta alcanzar una cómoda ventaja de siete puntos sobre los puestos de descenso. Se da la circunstancia de que el técnico madrileño dejó además un buen sabor de boca en la afición del Atlético después de su paso por el club entre 2009 y 2011, con un título de Europa League, una Supercopa de Europa y la sintonía con la masa social colchonera.

No hay ya partidos previsibles con este Atlético tan irreconocible. Cuando la mayoría de acercamientos del rival acaban en gol cualquier duelo se convierte en una ruleta rusa y eso le pasa a este equipo de Simeone, que encaja como nunca, todo aquello que antes nunca lo hacía. Ante el Getafe tuvo la opción de regalar a su afición una noche plácida, de reconciliación, pero convirtió una sólida ventaja de 2-0 a la media hora en una sangría que solo el acierto de Ángel Correa y un tanto a la heroica de Mario Hermoso, tan discutido después de su actuación ante el Barça, pudieron arreglar para éxtasis final del Metropolitano.

Llegaba al duelo el Atlético con bastante peso en su mochila, necesitado de un triunfo revitalizador después del tropiezo en el Camp Nou, que le sacó de los puestos de Champions. Se notó de partida la tensión en el bando local, que en los primeros minutos se cargó con la peligrosa amarilla de Savic e inquietó a su parroquia con una salida fuerte del Getafe, materializada a través del notable golpeo de balón del canterano madridista Óscar Rodríguez.

No era un comienzo del todo tranquilizador para el Atlético, pero la cosa se pudo poner cuesta abajo con un penalti de Soria sobre Luis Suárez. Había contacto del portero sobre el delantero uruguayo, aunque el portero no quisiera. Lo cierto es que el charrúa erró el lanzamiento desde los once metros y con ello perdió una excelente oportunidad para alargar su particular racha después de ver puerta ante el Barça, en la que fue su casa.

Se escapó a la primera pero no a la segunda. Apenas unos minutos después, Suárez trató de bajar de cabeza un centro desde la banda derecha y el intento de despeje de Djené frente a Cunha acabó en una asistencia involuntaria a Correa, el más listo de la clase para llegar desde atrás y meter la bota antes que nadie camino del gol.

Atlético Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Correa (Vrsaljko, min. 74), Kondogbia (De Paul, min. 74), Koke, Lemar (Hermoso, min. 92), Luis Suárez (Hermoso, min. 60) y Cunha (Joao Félix, min. 74). 4 - 3 Getafe Soria, Damián, Djené, Mitrovic (Jaime Mata, min. 77), Cuenca, Jankto (Jonathan Silva, min. 81), Óscar (Gonzalo Villar, min. 81), Arambarri, Maksimovic, Enes Ünal (Okäy, min. 55) y Mayoral. Goles: 1-0: min. 20, Correa. 2-0: min. 27, Cunha. 2-1: min. 30, Mayoral. 2-2: min. 37, Enes Ünal, de penalti. 2-3: min. 43, Enes Ünal, de penalti. 3-3: min. 45+4, Correa. 4-3: min. 89, Hermoso.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Amonestó a Savic, Lecomte, Koke y Luis Suárez, por el Atlético; y a Djené, Maksimovic, Arambarri y Jonathan Silva, del Getafe. Expulsó por roja directa a Felipe.

Incidencias: Partido de la jornada 24 en Primera disputado en el Wanda Metropolitano ante 49.375 espectadores.

Era una noche para desquitarse y alejar fantasmas ante el público del Metropolitano, más aún con la liberación que produce la ventaja en el marcador. Llorente, incisivo por el carril derecho como el jugador decisivo que fue en el campeonato de Liga 2020-21, la puso al corazón del área, donde Lemar no pudo rematar pero sí desviar el balón para que Cunha ejecutase a placer en el segundo palo.

Todo apuntaba a una noche plácida en territorio colchonero, pero este Atlético no es el de antaño, muy lejos de aquel conjunto invulnerable tras adelantarse. Un mal disparo mordido de Jankto se convirtió en un pase de gol para Mayoral, que ejerció de rematador pero también contó con el beneplácito de las dudas en la zaga rojiblanca para meterle picante a un partido vertiginoso.

El contratiempo fue como una suerte de caja de pandora de todos los fantasmas atléticos esta temporada, definitivamente liberados tras una pena máxima por mano totalmente innecesaria de Cunha en el área. Mal asunto cuando un atacante se encuentra fuera de lugar. Ejecutó con contundencia Enes Ünal y lo que minutos antes parecía un partido encarrilado se convirtió en un campo de minas para el momento dubitativo del Atlético.

La descomposición ya era total en un equipo que volvió a regalar otro penalti. De nuevo una mano temeraria en la zona roja, esta vez de Lemar. De Burgos Bengoetxea indicó la falta al borde del área pero desde el VAR le invitaron a revisar la acción ante la pantalla, dándole finalmente al turco Ünal otra ocasión de exhibir sus dotes de lanzador impecable. Otra ventaja que se quedaba en la nada, esta vez doble además. Mal endémico de los hombres del Cholo esta campaña. Quién los ha visto y quién los ve.

Pintaba un descanso de pesadilla, con bronca en los vestuarios y enfado en las gradas, pero en esas apareció Correa en el segundo palo tras un centro lateral de Lemar desde la banda izquierda. El argentino está siendo lo mejor de un curso complicado en el Atlético y mediante su décima diana liguera relajó un punto los ánimos antes del bocadillo de la pausa.

Con siete goles en contra en ocho remates a puerta recibidos entre el partido ante el Barça y la primera parte, el Atlético regresó al verde con la intención de poner algo de control a la locura. Todo saltó por los aires apenas diez minutos después, con la roja directa a Felipe por una acción temeraria sobre Arambarri. El Cholo sacrificó a Luis Suárez para dar entrada al único central disponible en el banquillo, el discutido Mario Hermoso, desbordado en el Camp Nou.

Ya solo faltaba la aparición en escena de Joao Félix para un partido absolutamente loco y esta se produjo con poco más de un cuarto de hora de juego por delante. Mandaba por entonces el Getafe, fruto de la superioridad numérica. Incluso tuvo el 3-4 el equipo de Quique Sánchez Flores en un remate desviado de Maksimovic. Los cambios parecían diseñados para que el Atlético tratase de preservar la igualada y su rival azulón persiguiese una victoria de prestigio, pero al Atlético le falta ahora mismo solidez defensiva pero ni mucho menos arrojo. La estrategia, que esta campaña tanto le está quitando a los colchoneros, se convirtió en aliada. De Paul puso la falta al área, peinó Joao Félix y Hermoso pasó de señalado a héroe con un remate acrobático que liberó al Metropolitano.