Ünal frena al Atlético en un derbi rocambolesco

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 4 de febrero 2023, 01:03 | Actualizado 22:08h. Comenta Compartir

Cuando las dudas sobre su continuidad en el banquillo del Atlético se acrecientan ahora que al equipo rojiblanco solo le queda el objetivo de la clasificación para la Champions, Diego Pablo Simeone quiso recordar este viernes que «todavía» le queda un año más de contrato y aseguró estar «con muchas ganas» para afrontar lo que le queda. «Estoy en paz, porque desde que llegué al club lo di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté», proclamó el técnico argentino antes de que el Atlético reciba este sábado al Getafe en la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga, con Quique Sánchez Flores al borde del precipicio como entrenador azulón.

Frente al penúltimo clasificado, que solo ha logrado tres triunfos y cinco empates, al Atlético se le presenta la oportunidad de enlazar tres jornadas consecutivas con victoria, algo que no consigue desde el mes de octubre y podría suponer el punto de inflexión que ansían los colchoneros. Para ello, Simeone volvió a reclamar el apoyo de la afición del Metropolitano -«Necesitamos al estadio entero», recalcó- y pidió a sus futbolistas «seguir jugando con ilusión y ser competitivos».

«La ilusión, el entusiasmo, el contagio y la alegría para jugar siempre hacen mejor a los que están dentro del campo y cuando se reúnen esas situaciones los equipos suelen responder de la mejor manera», lanzó el Cholo, para quien «la parte más difícil de este juego es encontrar la regularidad».

«Me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión», insistió el entrenador del Atlético, orgulloso de su equipo «por tener una regularidad en el juego y una buena intensidad en las situaciones», aunque reconoce que «tiene que seguir creciendo». «Pido seguir jugando con ilusión y ser competitivos», insistió Simeone, mientras Quique Flores, realmente amenazado después de que la afición del Getafe le grite «Vete ya», achaca la situación del conjunto azulón «a los resultados».

El caso es que la continuidad de Quique, aunque el presidente del Getafe, Ángel Torres, haya transmitido «tranquilidad», está más amenazada que nunca ante un Atlético que no ha perdido ante este rival ninguno de sus 20 últimos partidos en Liga y que ha dejado su portería cero en los últimos 18 encuentros. Con Simeone, han sido 22 veces las que el Atlético se ha enfrentado al Getafe, con 19 victorias y dos empates para los rojiblancos. Y el Getafe, en situación límite, ha perdido sus últimos cinco encuentros, cuatro de Liga y uno de Copa, aunque Simeone considere que «ha competido muy bien en todos los últimos partidos que ha jugado y tiene un entrenador que tiene muy claro lo que tiene».

Lo que faltaba por ver en el nuevo fútbol, el del VAR y las decisiones, alegrías y decepciones en diferido, se dio este sábado en el Metropolitano, con ocasión de un extraño derbi que terminó en tablas para frenar la mejoría del Atlético, aunque sigue en zona Champions, y la caída libre del Getafe. Correa abrió la lata y lo celebró cuando ya estaba en el banquillo, y no es una locura del cronista, pero Ünal rescató un punto de oro para los azulones al aprovechar, de penalti, una mano imprudente de Saúl.

Resulta que, pasada ya la hora de juego, el Atlético descerrajó al Getafe y pareció encarrilar lo que pudo ser su tercera victoria consecutiva por segunda vez este curso gracias a un gol con la autoría de un jugador que no estaba ya en el campo. Y es que Correa había sido sustituido por Carrasco justo después de que le anulasen una diana que al final sí subió al marcador. El mundo de la tecnología no deja de sorprender.

Atlético Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Hermoso, Reinildo, Koke, De Paul (Memphis, min. 85), Correa (Carrasco, min. 61), Lemar (Llorente, min. 61), Griezmann y Morata (Saúl, min. 75). 1 - 1 Getafe Getafe: David Soria, Portu (Damián, min. 93), Djené, Duarte, Alderete, Gastón Silva, Aleñá (Gonzalo Villar, min. 73), Milla (Algobia, min. 73), Arambarri (Munir, min. 77), Mayoral y Enes Ünal. Goles: 1-0: min. 62, Correa. 1-1: min. 83, Enes Ünal, de penalti.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amarilla a Djené, Portu, Aleñá, Koke, Saúl, Memphis, Munir y Gastón Silva.

Incidencias: Partido correspondiente a la 20ª jornada de Liga, disputado en el estadio Cívitas Metropolitano.

Frente a un Atlético que compareció con casi todos sus jugadores ofensivos en liza, la necesidad del Getafe se vio desde el inicio. La dura entrada en el primer minuto de Djené a Reinildo, que no es un virtuoso en ataque, pero gracias a su rapidez y valentía forzó dos amarillas en el primer acto, evidenció que los azulones querían un duelo trabado, de rompe y rasga. En zona de descenso y tras cuatro derrotas consecutivas, no era cuestión de hacer más regalos.

El togolés se la jugó poco después con un agarroncito dentro del área a Morata que le pudo haber costado penalti en contra y segunda amarilla. Mateu Lahoz, el charlas, miró para otro lado y provocó las protestas airadas de jugadores e hinchas rojiblancos, obsesionados con la monserga de los arbitrajes desde el derbi copero. Es el único equipo de la Liga al que aún no le han señalado ni un penalti a favor, pero mal harían en seguir en esa línea victimista que les distrae y desgasta.

El ariete de España, al menos con Luis Enrique, lamentó también la anulación por fuera de juego de un gol, tras gran pase de un De Paul que trata de reconciliarse con la afición con más trabajo y buenos partidos. La tendencia de Morata a caer en posición antirreglamentaria es de todos conocida.

Dominaba el Atlético con un teórico 4-3-3 que más bien se convertía en un 4-4-2 e incluso en un 4-1-4-1, dependiendo siempre de la posición de Griezmann, pero no hallaba la fórmula para someter al equipo del sur de la Comunidad de Madrid, que defendía con todo. La faltaban calidad y templanza en el último pase, sobre todo a Correa y en este duelo también a Griezmann. El argentino es un maestro en el giro rápido y corto y en el gambeteo, pero no en el arte de saber pararse.

El Atlético no podía darle continuidad al juego y el Geta se fue soltando de forma paulatina e incluso llegó a inquietar a los locales tímidamente antes del descanso. Enes Ünal, deseado sin éxito por el Cholo en el mercado invernal, y Borja Mayoral, lo intentaron sin éxito desde media distancia.

El duelo era extraño. Siguió con las mismas trazas tras la reanudación, aunque el Getafe intentaba sin éxito presionar algo más arriba, hasta que se produjo esa acción rocambolesca. Soria rechazó un disparo de Lemar y Correa engatilló a gol. Como el tanto fue anulado, Simeone no esperó más e hizo un doble cambio. Entraron Llorente y Carrasco y se fueron precisamente el francés y el argentino. Revisó largamente la acción el VAR, dio validez al tanto por menos de un tacón de bota y todos se fueron a felicitar al autor, que ya estaba en el banquillo y con plumífero.

Surrealista acción que no fue al final decisiva porque Simeone, erre que erre, insistió en sus cambios defensivos, porque el Getafe ya no tuvo más remedio que atacar y porque Saúl, nada más entrar, cometió una imprudencia temeraria. Saltó con el brazo extendido, el balón le golpeó tras un cabezazo y el claro penalti lo transformó Ünal ante su víctima favorita. Hasta el final, quiero y no pudo del Atlético y resistencia numantina del Getafe. Memphis rondó el gol del triunfo, pero el neerlandés sigue sin estrenarse de rojiblanco.