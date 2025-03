El Atlético refuerza su ataque con el desequilibrante Samuel Lino

colpisa Madrid Viernes, 8 de julio 2022, 13:25 | Actualizado 17:37h. Comenta Compartir

El Atlético de Madrid ya tiene a su segundo refuerzo de cara a la temporada 2022-23. Tras anunciar el pasado miércoles la incorporación del centrocampista belga Axel Witsel, el club rojiblanco ha confirmado el fichaje del extremo izquierdo brasileño Samuel Lino para las próximas cinco temporadas. Procede del Gil Vicente portugués, donde sumó trece goles y cinco asistencias la pasada temporada entre la liga y la copa portuguesa, y presume de verticalidad y polivalencia como argumentos de peso.

A sus 22 años, Lino alcanzó el pasado curso su explosión definitiva tras tres cursos en el Gil Vicente, por el que firmó en 2019 procedente del São Bernardo brasileño, cantera en la que se formó como futbolista. Destaca por su capacidad para el regate, la velocidad de sus arrancadas y una versatilidad que le permite actuar en ambas bandas a pesar de ser diestro, por lo que ofrece a Simeone un valioso comodín.

Realizará la pretemporada a las órdenes del Cholo y de su rendimiento depende si sigue en la primera plantilla ocupando una de las tres plazas de extracomunitarios o se marcha cedido. «Estoy muy feliz por estar aquí en el Atlético. Es un gran club. Significa mucho para mí. Es un sentimiento muy grande, de mucho orgullo. No tengo palabras para describir ese momento. Cuando empecé a jugar de pequeño siempre soñé con los grandes clubes y venir al Atlético fue cumplir ese sueño y me ha hecho muy feliz. Desde pequeño he imagino este momento y sólo puedo estar agradecido», remarcó Lino en los medios del club colchonero.

