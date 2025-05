Lodi impulsa a un Atlético reconocible

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 26 de febrero 2022, 09:36 | Actualizado 23:28h. Comenta Compartir

Después de su goleada a Osasuna en El Sadar (0-3) y del empate frente al Manchester United (1-1) en la ida de octavos de la Champions en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético no tuvo suerte, el vigente campeón de Liga espera «seguir evolucionando y mejorando» y «mantener un juego estable», en su partido contra el Celta en terreno colchonero. Así lo reconoció este viernes Diego Pablo Simeone, para quien los dos últimos partidos del Atlético «han generado solidez y confianza» en un equipo que iba a la deriva y que, tras una tímida recuperación, está luchando por clasificarse para la máxima competición europea.

«Siempre es complicado clasificarse para la Liga de Campeones, porque todos los equipos juegan muy bien y todos los equipos han evolucionado a más y mejor, pero lo más importante es mejorar nosotros. Tenemos que pensar en los 13 partidos que nos quedan y en la Liga, que es lo más importante», reclamó el técnico argentino la víspera de recibir a un Celta que se encuentra en mitad de la tabla, a seis puntos de competición europea, aunque es el tercer equipo menos goleado a domicilio. «El Celta juega muy bien y no me espero otra cosa que un rival duro y con posesiones largas», advirtió Simeone, que no podrá contar con el lesionado Koke frente al conjunto vigués.

«Cuando los resultados no son los deseados hace falta seguridad y contundencia y transmitir tranquilidad», añadió Simeone, para quien el Atlético «empieza a crecer» después de sus numerosos batacazos en la Liga, mientras que el entrenador del Celta, Eduardo Coudet, estima que su equipo «tiene que hacer muchísimas cosas bien para sacar un buen resultado» en un estadio que en la Liga ya ha visto escapar 12 puntos de 36, como consecuencias de dos derrotas y tres empates. Ante un adversario que, al igual que el Levante no se le suele dar bien al Atlético, Simeone advirtió que su equipo «que viene de hacer un esfuerzo muy grande, con muchos chicos que hicieron kilómetros importantes (frente al Manchester United)».

Su homólogo en el Celta, sin embargo, estima que «ponga quien ponga Simeone, tendrá en el campo a un equipo extraordinario». «Mi admiración por Simeone es total. Es el técnico más representativo en el tiempo que tenemos en Argentina en los últimos diez años», alabó Coudet, que al contrario que el Atlético no tiene ninguna baja para afrontar este encuentro correspondiente a la 26ª jornada. En el Celta, es Iago Aspas, máximo goleador de su equipo con 11 goles, la máxima amenaza para el conjunto colchonero, aunque Correa y Luis Suárez suman 20 tantos, con 11 del argentino en la Liga y nueve del uruguayo.

Sin gran brillantez, pero con fe, pragmatismo y esa fortaleza en las áreas consustancial a la era Simeone y que este curso era pura blandura, el Atlético superó a un Celta vistoso pero sin pegada y logró su segunda victoria liguera consecutiva. Lo que parecía misión imposible desde que en noviembre superó a Osasuna en casa y Cádiz fuera, lo consiguió el campeón a partir del mismo equipo titular que el miércoles cuajó un gran partido y un regular resultado ante el Manchester United.

Una victoria clara ante un buen rival y sin recibir gol alguno, hecho relevante en este campaña en la que Oblak encaja más de lo para, que le acerca a su objetivo de estar el curso próximo en la Champions. Y un triunfo que confirma la mejoría de los choques recientes y, sobre todo, encumbra a Renan Lodi como nuevo ídolo del Wanda en su versión de extremo y goleador, un gran invento del Cholo. También da galones a Herrera y Kondogbia, suplentes habituales pero extraordinarios ante 'diablos rojos' y celestes.

Atlético Oblak, Vrsaljko, Savic, Giménez, Reinildo, Marcos Llorente (De Paul, min. 63), Kondogbia (Lemar, min. 68), Héctor Herrera, Lodi (Carrasco, min. 63), Joao Félix (Luis Suárez, min. 72) y Correa (Griezmann, min. 63). 2 - 0 Celta Dituro, Hugo Mallo, Aidoo, Araújo, Javi Galán, Fran Beltrán, Brais Méndez, Denis Suárez (Solari, min. 81), Cervi (Galhardo, min. 75), Iago Aspas y Santi Mina (Nolito, min. 75). Goles: 1-0: min. 35, Lodi. 2-0: min. 60, Lodi.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario): Mostró amarilla a Savic –se pierde la visita al Villamarín-, Giménez, Aspas, Oblak, Reinildo, Araujo y Galhardo.

Incidencias: Partido de la 26ª jornada de Liga, disputado en el Wanda Metropolitano ante 48.009 espectadores.

Ha sido por culpa de una lesión, pero Simeone quizá ya sepa que hoy por hoy el Atlético es mejor sin Koke. Le supera con creces el mexicano Herrera por presencia, criterio en la organización, manejo del tiempo y el espacio, jerarquía y llegada. Y el centroafricano es un pulpo que gana casi todos los duelos, cubre mucho campo y rompe con su zancada líneas de presión.

No esperaron los contendientes para desatar las hostilidades en un duelo sin pausa porque al Atlético del Cholo jamás le ha gustado tocar para contemporizar y el Celta de Coudet es un equipo agresivo, valiente y con personalidad, capaz de atacar con los dos laterales avanzados. Presionan los vigueses muy alto, juegan a campo abierto y eso genera incertidumbre, pero también espacios en los rivales. Ganen o pierdan, sus partidos siempre son entretenidos.

Los colchoneros buscaban los cambios de juego hacia Lodi y Llorente y acabar las jugadas, aunque fuese con tiros lejanos. Los celestes juegan de memoria, con un once tipo, y querían gobernar la situación desde su buen manejo en el centro del campo. Especial mención para Denis Suárez, jugador de técnica depurada que ha crecido en consistencia, músculo y estrategia defensiva. Dispuso de una gran ocasión el Celta cuando dominó, pero no marcó porque Reinildo estuvo inmenso para abortar el disparo de Cervil tras una combinación colosal de los visitantes.

Pasó el Atlético por un mal momento en el primer acto, pero se sobrepuso y fue contundente, como le exige su técnico. Lodi, como buen lateral brasileño mucho mejor en ataque que en defensa, marcó cuando nadie lo esperada. Gran pase de Kondogbia, magnífico control y sorprendente tiro que rozó en Hugo Mallo y sorprendió a Dituro por su palo.

Tras la reanudación, el Atlético fue reculando, con una sensación de cansancio inquietante, y el Celta incrementó al principio su dominio. Rondó el empate en un saque de esquina que prolongó Joao en su intento de despeje y casi le regaló el gol a Aidoo. Pero, de nuevo, Kondogbia y Lodi conectaron de maravilla y el brasileño firmó su segundo tanto en su mejor noche de rojiblanco. Llegó el gol de la tranquilidad cuando el Atlético necesitaba más frescura. De hecho, minutos después entraron Carrasco, De Paul y Griezmann de una tacada. A continuación, Lemar en lugar del todocaminos Kondogbia y Suárez en vez de Joao Félix, que no pudo cumplir el reto de marcar por primera vez en tres partidos seguidos con el Atlético. El Celta ya estaba rendido.