El Atlético recupera sus señas de campeón y reduce al Betis

«Ganar, ganar, ganar y volver a ganar». La famosa sentencia de una leyenda rojiblanca como Luis Aragonés, cuya estatua de bronce luce desde el viernes junto al Wanda Metropolitano, es justo lo que exige el sancionado Diego Simeone a sus jugadores para confirmar que aspiran a retener el título conquistado el curso pasado y vencer a un elegante y vistoso Betis de Manuel Pellegrini que le supera por dos puntos en la tabla, aunque con un partido más.

Esa figura de 'Sabio de Hortaleza también puede servir de acicate para un Betis en el que militó tres años y siempre dijo que fue el segundo club más representativo de su vida. Un equipo verdiblanco que ha ganado cinco de sus seis últimos partidos de Liga y está dispuesto a asaltar también el Metropolitano, donde el Atlético solo ha sido capaz de vencer este curso al Elche, por la mínima y pidiendo la hora, y al Barça. Sacaron tajada el Villarreal, el Athletic y la Real Sociedad en el torneo doméstico, y empató el Oporto y venció el Liverpool en la Champions, un rival al que los colchoneros se miden el miércoles en Anfield.

«Tenemos que mejorar de forma urgente», proclamó el Cholo tras el empate del pasado jueves en el Ciutat de València frente al Levante. Un duelo marcado por su expulsión, por esos dos penaltis a favor de los granotas, sobre todo el segundo en el minuto 90 tras una mano involuntaria de Lodi, por las constantes faltas a Joao Félix, pero sobre todo por la inconsistencia de un Atlético irregular, desequilibrado y muy menor por dar un paso atrás las dos veces que se puso por delante. Se ha reforzado con Cunha, De Paul y Griezmann, pero busca y rebusca Simeone para ser más contundente.

Más allá de quejas, como la de ser el equipo que menos falta comete y más tarjetas recibe, el Atlético muestra una fragilidad inusual en defensa, ya que ha encajado cuatro goles en los últimos dos partidos y diez en sus diez primeras citas, su peor marca desde el curso 12-13. Tiene esta vez varias dudas Simeone. La primera, atrás, donde podría volver al once Stefan Savic tras superar lesión. Y la principal en ataque, donde está por ver si insistirá en el tridente Griezmann-Suárez y Joao o rotará sin perder de vista la final de Anfield.

El sueño bético

Enfrente, el Betis rezuma optimismo. Tanto que su veterano técnico chileno no se conforma a día de hoy con terminar en zona de Champions sino que solo piensa en ganar el siguiente partido. No tiene ninguna duda de que «el Atlético cuenta con la mejor plantilla del campeonato», pero su equipo se presenta con el objetivo de refrendar su excelente momento justo antes de una semana clave con su compromiso en casa de la Liga Europa ante el Bayer Leverkusen y luego el derbi del Guadalquivir.

«Nuestro deseo es ganar en el Metropolitano y en cualquier campo», subrayó en la previa Pellegrini, que pierde por problemas estomacales a Héctor Bellerín. Hay bastante rivalidad y pique entre él y Simeone, pero negó el chileno que se trate de un duelo de entrenadores, aunque sí dejó claro que el suyo y el del argentino «son planteamientos distintos».

Se rebeló el Atlético ante las recientes adversidades y sus propios errores y mostró sus credenciales de campeón al pasar por encima de un Betis que venía de tres victorias consecutivas y sufrió como un náufrago bajo el diluvio sobre el Wanda Metropolitano. Todo fueron buenas noticias esta vez para el equipo rojiblanco, que recuperó la fortaleza perdida en su feudo y esas señas de identidad que le hicieron temible: convicción, ritmo, intensidad, profundidad y contundencia en las áreas. Tras dos empates consecutivos y cuatro goles encajados, el Atlético mantuvo su portería a cero y salió reforzado para la lucha por la Liga y la batalla de Anfield. De nuevo, Manuel Pellegrini sucumbió ante el Cholo Simeone.

La sucesión de partidos y los duelos que se les avecinan a estos contendientes ante el Liverpool y el Leverkusen explican algunos cambios significativos. Joao Félix se quedó en el banquillo del Atlético, aunque salió al final con tiempo para estrenarse como goleador en esta Liga, y Nabil Fekir en el del Betis. Pellegrini, el técnico americano con más partidos en Primera con 381, por delante del Vasco Aguirre y de Simeone, también concedió descanso a Guido Rodríguez. Demasiadas concesiones.

Atlético Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Mario Hermoso, Correa (Cunha, min. 84), De Paul (Herrera, min. 84), Koke, Carrasco (Lodi, min. 88), Griezmann y Luis Suárez (Joao Félix, min. 70). 3 - 0 Betis Bravo, Montoya, Pezzella, Edgar, Álex Moreno, William Carvalho (Guido Rodríguez, min. 66), Guardado (Rober, min. 78), Canales, Rodri (Aitor Ruibal, min. 46), Juanmi (Tello, min. 46) y Willian José (Borja Iglesias, min. 78). Goles: 1-0: min. 26, Carrasco. 2-0: min. 63, Pezzella (p.p.). 3-0: min. 80, Joao Félix.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego).

Incidencias: Partido de la 12ª jornada de Liga, disputado en el Wanda Metropolitano ante 56.838 aficionados. Tarde muy lluviosa.

Aunque los verdiblancos salieron desinhibidos, dispuestos a intimidar con un disparo de Carvalho que desvió Oblak, el Atlético completó quizá su mejor primer tiempo de esta campaña y debió irse al descanso con el trámite resuelto. Hasta seis ocasiones generaron los madrileños, mucho más vigorosos que los sevillanos. Griezmann y Correa, un jugador que le da vértigo, chispa y desequilibrio a su equipo, hallaron un tesoro a la espalda de Carvalho y Guardado, demasiado lentos, mientras De Paul aparecía por todos lados. Un gran fichaje el del argentino, un ganador que quita, juega en corto y en largo, tiene visión y una virtud que escasea en el fútbol moderno: decisión para avanzar y superar líneas de presión.

Bravo salvó el primero al desviar un gran disparo del activo Griezmann, Correa lanzó de rosca ligeramente desviado y el portero chileno atajó también un tiro de De Paul antes de la polémica. Balón suelto en el área y plancha de Carvalho al argentino en el momento de disparar. Esta vez, el VAR no conminó a Alberola Rojas para que revisara la jugada en el monitor. E hizo bien porque no erra un error manifiesto. Protestó el Atlético, porque aún rumia el último penalti sufrido el jueves en el Ciutat de València, pero no se distrajo.

Siguió con un gran activación, sobre todo tras pérdida, y descerrajó al Betis. Fue Carrasco el que superó a Montoya en el área y la clavó con la zurda por el poste que defendía Bravo. Bajaron algo el ritmo los colchoneros hasta el descanso, pero los andaluces no les inquietaron. Pellegrini sufría, calado hasta los huesos, y barruntaba cambios. Mientras, el Cholo, sancionado, observaba el espectáculo desde un palco privado.

La mejor noticia para el Betis es que seguía vivo y el Atlético podría acusar el desgaste y los nervios por los últimos malos resultados. Con Tello y Aitor Ruibal ya en el campo, los visitantes salieron más dominantes tras la reanudación frente a un rival ya en plan contragolpeador. Tras un gol anulado a Hermoso por fuera de juego, el Betis avisó con un lanzamiento de Carvalho y, sobre todo, un cabezazo de Willian José que se marchó muy cerca de la escuadra. Un espejismo.

El Atlético, sin embargo, seguía generando más sensación de peligro cada vez que llegaba. La tuvo Savic de cabeza, más clara aún Suárez, pero Claudio Bravo, inmenso, mantenía a su equipo todavía de pie. Lo que ya no pudo el chileno fue evitar el cabezazo en propia meta de Pezzella, a la salida del décimo córner local por ninguno visitante entonces. Con todo decidido, mala cara de Suárez al ser sustituido por Joao, que abrochó la contundente victoria y lo celebró en diferido. Cosas del fútbol moderno.