Joao Félix y Luis Suárez disparan al Atlético y dejan colista al Alavés

En el regreso de la Liga y, tres días antes de la ida de cuartos de la Champions contra el Manchester City, el Atlético de Madrid se juega este sábado su sexta victoria consecutiva en el campeonato ante un Alavés hundido. Penúltimo en la tabla y a cinco puntos de la salvación, el conjunto que lleva más derrotas en la competición (17 en 29 partidos) y menos goles ha logrado, examina el «crecimiento enorme» como equipo que según Diego Pablo Simeone ha experimentado el Atlético desde el encuentro ante Osasuna (0-3). La notable mejoría de los rojiblancos, que han recuperado su esencia, se ha reflejado no solo en resultados, sino, sobre todo, «en fortaleza defensiva, intensidad, agresividad y compromiso de todo el equipo para recuperar la pelota», tal y como reconoce el técnico del vigente campeón.

Simeone advierte sin embargo que el Atlético tendrá que estar «muy atento» a la presión del Alavés, que espera que los colchoneros acusen el cansancio de sus internacionales en los recientes compromisos de selecciones y tengan también su mente puesta en el cercano duelo de Liga de Campeones. «Llegan en buen momento, aunque es verdad que les pilla entre partidos internacionales y el de Champions y me gustaría que estuvieran pensando en eso y no estuvieran al 100%, pero me imagino que el míster (Simeone) les machacará para que estén a tope contra nosotros», apuntó este viernes el entrenador del Alavés, José Luis Mendilibar, que no oculta que «el Atlético está ahora en una racha buena».

Con las bajas de los sancionados Koke y Correa y del lesionado Héctor Herrera, única ausencia del Atlético por motivos físicos, ya que Simeone recupera a Vrsaljko, Wass y Cunha, el ataque rojiblanco volverá a estar formado por Joao Félix y Griezmann, «que están respondiendo a lo que el equipo necesita», según descata el Cholo. «También tenemos a Luis (Suárez), Cunha y Ángel (Correa) y cualquiera de los cinco puede jugar, pero a día de hoy están muy bien Antoine y Joao», insiste Simeone. El joven delantero portugués tan solo jugó el martes con su selección los últimos minutos del partido contra Macedonia que llevó a los lusos al Mundial y ha regresado sin ningún problema. «Joao está muy bien, contento y comprometido. Está rindiendo y por eso está jugando», zanjó Simeone en alusión al futbolista de mayor talento del equipo, que continúa creciendo y en los últimos partidos ha sido decisivo con sus goles.

Para Mendilibar la situación es bastante más comprometida, con el Alavés amenazado muy seriamente con el descenso a falta de nueve partidos para el final del campeonato y el técnico vizcaíno en la cuerda floja, aunque no piensa en la posibilidad de ser destituido. «Estoy aquí. Por ahora tendrán confianza en mí. Si no no estaría, ¿no?», lanzó este viernes Mendilibar, que reclama a sus jugadores «tener mucha más tranquilidad, ser más maduros en momentos complicados y estar más juntos».

No falló el Atlético ante un errático Alavés, que ya es colista, sumó su sexta victoria liguera consecutiva y se acostó tercero en la tabla, a la espera del duelo de este domingo entre el Barça y el Sevilla en el Camp Nou. Los colchoneros comenzaron bien, recibieron el castigo del empate a falta de media hora por su relajación, pero despertaron a tiempo y acabaron goleando. Joao Félix, que sigue en estado de gracia y ya suma seis goles en los últimos seis encuentros, fue determinante con su doblete, con su trabajo y con capacidad de desborde. Y mención especial para Luis Suárez, clave con sus dos goles entrando desde el banquillo, y para el brasileño Cunha, que revolucionó a los colchoneros tras casi dos meses lesionados. Recupera el campeón al ariete uruguayo para las citas clave que se avecinan pero pierde a Giménez, que sufrió su enésima lesión muscular.

Un emotivo minuto de silencio con el himno colchonero de fondo en memoria de Carlos Simeone, padre del Cholo fallecido la semana pasada, preludió un duelo de minipartidos. Salió muy bien el Atlético, rápido y profundo con el balón e intenso sin él, y apabulló en ese inicio a un Alavés nervioso y fallón. No estaban el sancionado Koke ni el lesionado Herrera, pero no reservó nada el técnico rojiblanco pensando en la gran cita europea del martes en el Etihad Stadium. Partido a partido, tocaba tratar de vencer a un adversario que le ganó en Mendizorroza para reafirmar la zona Champions.

Atlético Oblak, Vrsaljko, Savic, Giménez (Felipe, min. 86), Reinildo, Lodi (De Paul, min. 46), Marcos Llorente (Cunha, min. 73), Kondogbia, Lemar (Carrasco, min. 46), Joao Félix y Griezmann (Luis Suárez, min. 61). 4 - 1 Alavés Pacheco, Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte (Ximo Navarro, min. 46), Escalante, Tomás Pina (Pellistri, min. 78), Pere Pons (Manu Vallejo, min. 46), Edgar (Loum, min. 78), Luis Rioja (Miguel, min. 86) y Joselu. Goles: 1-0: min. 11, Joao Félix. 1-1: min. 63, Escalante. 2-1: min. 75, Luis Suárez. 3-1: min. Joao Félix. 4-1: min. 90, Luis Suárez.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz). Mostró amarilla a Llorente.

Incidencias: Partido de la 30ª jornada de Liga, disputado en el Metropolitano ante 51.465 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del padre del Cholo Simeone, fallecido el pasado jueves.

De nuevo, la ubicación de Lodi casi como extremo, un clásico desde que Reinildo fichó como lateral zurdo en invierno, fue un argumento clave. Otro, el principal, el excelente momento de forma de Joao Félix, que ha crecido de forma exponencial desde que el Atlético tocó fondo ante el Levante y Simeone apostó con firmeza por su titularidad como delantero. El portugués, suplente de lujo en su selección, descerrajó pronto a los babazorros. Gran centro de Versaljko e impecable testarazo del 'Menino', sorprendentemente libre de marca para indignación de Mendilibar. Antes de ese tanto, se le anuló uno a Lemar por fuera de juego de Lodi, su asistente.

Pintaba bien el partido, pero hasta el descanso fue de parón en parón y tiro porque me toca. Un brazo por aquí, como el que le pudo costar un penalti a Lodi, una falta por allá y un sinfín de pelotazos. Doble cambio en cada equipo tras el descanso, en el Atlético porque Lodi y Lemar acabaron tocados y en el Alavés porque Duarte tampoco tenía buenas sensaciones y Mendi tenía que prescindir del trivote y buscar más mordiente. Entró mucho mejor el Alavés y muy contemplativo el Atlético, que como acostumbra cedió la iniciativa al adversario para tratar de golpear al adversario. Kondogbia perdió un par de balones, cometió alguna falta innecesaria y acercó a los vitorianos al empate.

Manu Vallejo mejoró al conjunto vasco, que avisó en una acción de estrategia en la que Lejeune le quitó el remate a Laguardia. Llorente pudo abrochar la victoria, pero su tiro de rosca con la zurda desde la frontal no vio puerta. Enseguida, empató el Alavés. Relajación de Rodrigo de Paul, gran centro, pasividad de los centrales y perfecto testarazo de Escalante. Estaba ya Luis Suárez sobre el césped en lugar de Griezmann. Y el uruguayo se sacó un pase magistral a Cunha, que acababa de entrar por Llorente y recibió una patada en la espinilla de Lejeune. Teatralizó, pero el penalti lo transformo el ex del Barça, que no marcaba en el Wanda desde el 24 de octubre. Sentenció Joao, que inició la jugada con un control en carrera y la culminó tras fallar Cunha en boca de gol. Y cerró la goleada Suárez tras un pase magistral del brasileño. Espera el City. Casi nada.