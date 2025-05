Dembélé lidera el show del Barça

daniel panero Domingo, 27 de febrero 2022, 00:25 | Actualizado 23:17h. Comenta Compartir

Una final por seguir en puestos de Liga de Campeones, otra más. Eso es lo que vivirá el Camp Nou este domingo frente al Athletic. El Barcelona se mide a los de Marcelino en un partido que pondrá a prueba la euforia desatada tras las goleadas ante el Valencia y el Nápoles. Los culés atraviesan un gran momento, pero también lo viven unos leones que aterrizan en el feudo blaugrana con una semana de descanso tras la holgada victoria en casa ante el eterno rival y que tienen la motivación extra de verse a las puertas de una nueva final de Copa del Rey.

«Partido a partido»; no son palabras de Diego Pablo Simeone, sino de Xavi Hernández. El técnico de Tarrasa compareció en rueda de prensa este sábado y quiso rebajar la euforia desatada en la Ciudad Condal tras los triunfos de peso ante el Valencia y el Nápoles. El técnico de Tarrasa no descarta a su equipo para luchar por la Liga, pero cree que aún no ha tocado techo el nivel de los suyos. «Tenemos que mejorar, todavía perdemos balones innecesarios. Tiene que darnos vergüenza perder el balón. No estamos a un nivel altísimo. Hay un margen de mejora grande», afirmó el egarense.

Ese margen de mejora pasa por seguir con las buenas sensaciones mostradas en los últimos partidos, Para ello, Xavi no podrá contar por sanción con Jordi Alba, uno de los jugadores que más ha sobresalido en la reciente mejoría de los blaugrana, y tampoco podrá hacerlo por lesión con Balde, Abde, Ansu Fati, Sergi Roberto y Umtiti. Todas estas ausencias condicionarán a un Barça que saldrá al Camp Nou con la novedad en el once de Dani Alves, ausente en Europa League por no estar inscrito, y con la entrada en la lista de convocados de Memphis Depay y Clement Lenglet, ambos después de dejar atrás sus respectivos problemas físicos.

El Barça tendrá enfrente un rival de altura. El Athletic ha conseguido en las últimas semanas encontrar la fórmula para ser ese equipo competitivo que Marcelino buscaba desde que se hiciera con los mandos del club. Los rojiblancos están a un paso de la final de Copa del Rey, tendrán que sellarlo la próxima semana en Mestalla, y llegan al Camp Nou con la moral por las nubes después de golear en casa a la Real Sociedad en el derbi vasco. Europa ya está a tiro para unos leones que se han especializado en rugir contra los equipos grandes y que buscarán tres puntos clave para seguir escalando en la clasificación.

Para dar la campanada, Marcelino podrá contar con todos los futbolistas de la plantilla a excepción de dos bajas importantes. Nico Williams y Berenguer no podrán estar ante el Barça por lesión en un once en el que podría haber rotaciones pensando en el importante compromiso de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia. Jugadores habituales como Yuri, Muniain o Iñaki Williams podrían partir desde el banquillo a la espera de cómo evolucione el choque.

El Barça completó su semana magnífica. El equipo de Xavi logró su tercer triunfo consecutivo imponiéndose al Athletic por 4-0 en un partido en el que los culés fueron netamente superiores a los de Marcelino. Aubameyang, Dembélé, que dinamitó el choque en la segunda mitad, Luuk de Jong y Memphis anotaron los goles y dieron tres puntos más a los culés, que mantienen la cuarta plaza y que ya dependen de sí mismos para adelantar al Betis, tercero en la clasificación.

Alargar el ciclón que se desató en el estadio Diego Armando Maradona. Con ese objetivo en mente salió el Barcelona al Camp Nou para medirse al Athletic. El equipo de Xavi cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada ante el Nápoles y trató de contagiar a su público ese vértigo en los primeros minutos de encuentro. Los culés repitieron la misma columna vertebral, salvo las novedades de Gavi en lugar de Frenkie de Jong y Alves por un Dest que ocupó el carril zurdo en lugar del sancionado Jordi Alba. La fórmula, pese a los cambios, fue la misma que tanto éxito ha dado en los últimos choques: presión alta, circulación rápida de balón, verticalidad desde los costados y finalización de jugadas. Ese es el nuevo libreto de los azulgranas, y así sometieron en los instantes iniciales a un equipo de Marcelino plagado de ausentes pensando en el compromiso de Copa del Rey ante el Valencia.

Y es que el Barça salió como un torbellino, con el cuchillo entre los dientes. Adama Traoré y Ferran Torres amenazaban desde los costados y la movilidad de Gavi y Pedri era indetectable para un Athletic que trataba por todos los medios de no perder el sitio ante un equipo que tiene una vitalidad insospechada hace apenas un par de meses. El buen inicio azulgrana pronto se tradujo en ocasiones. Piqué estuvo a punto de marcar pero Zárraga lo evitó bajo palos y Gavi disparó desviado un centro lateral cuando el Camp Nou ya se relamía ante el primer gol de la noche.

Barcelona Ter Stegen, Alves, Araujo, Piqué, Dest, Busquets (Nico, min. 87), Gavi (Frenkie de Jong, min. 67), Pedri, Adama (Memphis, min. 82), Ferran Torres (Dembélé, min. 67) y Aubameyang (Luuk de Jong, min. 86). 4 - 0 Athletic Unai Simón, Lekue, Vivian, Yeray (Iñigo Martínez, min. 46), Balenziaga, Vencedor, Vesga (Dani García, min. 68), Zarraga (Nico Williams, min. 68), Serrano, Raúl García (Sancet, min. 46) y Villalibre (Iñaki Williams, min. 77). Goles: 1-0: min. 37, Aubameyang. 2-0: min. 73, Dembélé. 3-0: min. 90, Luuk de Jong. 4-0: min. 94, Memphis.

Árbitro: Cuadra Fernández. Amonestó a Busquets, Balenziaga y Piqué.

Incidencias: Partido correspondiente a la 26ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou ante 69.770 espectadores.

Las ocasiones fueron el inicio de una brisa fina de lluvia que poco a poco fue empapando al Athletic. Los culés amasaban el balón de lado a lado y cuando la solución no aparecía por dentro, Adama Traoré encaraba a su par generando continuos desequilibrios. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final la portería de Unai Simón se rompió. Piqué remató al larguero tras un saque de esquina y el rechace lo cazó el más listo de la clase, Aubameyang. El gabonés tiene un imán para el gol y con una media volea puso el balón por el único sitio por donde podía ir a parar a la red para premiar a los de Xavi, muy superiores en la primera mitad.

Tras la reanudación, el Barça aplicó anestesia al choque. Los culés acusaron el esfuerzo de la primera mitad y del compromiso ante el Nápoles y pausaron el juego gracias al buen hacer de Busquets y un Pedri omnipresente a lo largo de todo el partido. La menor fluidez azulgrana en el juego la aprovechó el Athletic para adelantar filas y salir por fin de campo propio. Los de Marcelino sufrieron un asedio durante los primeros 45 minutos y ahora se permitían tocar el balón e incluso realizar una presión sobre los centrales con el objetivo de incomodar la salida de balón. Los leones pasaban al ataque.

El nuevo escenario lo detectaron antes que nadie los dos técnicos. Xavi Hernández renovó a los suyos con la entrada de Frenkie de Jong y Dembélé, mientras que Marcelino hizo lo propio introduciendo a Nico Williams para imprimir una marcha más al Athletic en el frente de ataque. Las cartas estaban puestas sobre la mesa y el as ganador lo había jugado el Barça. El 'mosquito' entró al terreno de juego en medio de una sonora pitada, hizo oídos sordos y se dio un banquete a costa de su rival. El galo fue definitivo al anotar con un zurdazo a la escuadra el tanto que cerraba el choque y al iniciar un 'showtime' que concluyó con dos asistencias en los instantes finales para que Luuk de Jong y Memphis solo tuvieran que empujar el balón a la red y firmar un nuevo póker blaugrana, el tercero en siete días.