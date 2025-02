La Asamblea de LaLiga aprueba el acuerdo de Tebas con el fondo CVC

Javier Tebas (c) preside la reunión de la Asamblea general de LaLiga.

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 10 de diciembre 2021, 14:29 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

No hubo sorpresa, aunque el asunto acabará judicializado y puede prolongarse mucho en el tiempo. La asamblea general extraordinaria de LaLiga aprobó este viernes el acuerdo con el fondo británico de inversión CVC que inyectará 1.994 millones de euros a cambio del valor del 9% de los derechos audiovisuales durante 50 años, con el respaldo de 37 de los 42 clubes que la forman, los votos en contra de Real Madrid, Barcelona, Athletic e Ibiza y una abstención, la del Real Oviedo. LaLiga confirmó, además, que la primera inyección económica, cifrada en 400 millones de euros, llegará a los clubes en unas semanas y podrán iniciar sus proyectos de mejora de infraestructuras, digitalización e internacionalización, entre otros.

Finalmente, los tres grandes clubes opositores, impulsores del alternativo Proyecto Sostenible, participaron en la asamblea y mostraron su disconformidad horas después de haber pedido sin éxito el jueves al Consejo Superior de Deportes (CSD) que la desconvocara y de anunciar acciones legales dado que el Gobierno no lo hizo y se declaró incompetente para tomar decisiones sobre un acuerdo entre entidades privadas.

Por lo tanto, este polémico salvavidas económico auspiciado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, aún no está cerrado y puede dar muchas vueltas en los próximos meses e incluso años. Los tres clubes, que al igual que Osasuna no son sociedades anónimas y todavía presumen de pertenecer a sus socios, aseguran que no se pueden hipotecar sus derechos audiovisuales y confían en que los tribunales les den la razón y tumben el proyecto.

También el CSD podría participar al final en esa demanda como una de las partes afectadas o perjudicadas, toda vez que participa de una parte de los ingresos obtenidos por la venta de los derechos audiovisuales que tienen un destino finalista para otras modalidades y el deporte base.

El Barça, presencia telemática

De forma presencial, acudieron a la sede de LaLiga, próxima al aeropuerto de Barajas, los directores generales de Real Madrid y Athletic, José Ángel Sánchez y Jon Berasategui, mientras que mediante videoconferencia intervino Mateu Alemany, director del área de fútbol del Barcelona.

El compromiso con CVC Capital Partners, denominado LaLiga Impulso, ya fue presentado y respaldado por los clubes en agosto y aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada de LaLiga. Se ha reformulado para poder ser adaptado a la participación de los clubes y, como es sabido, supone una inversión de 1.994 millones a cambio del valor del 9% de los derechos audiovisuales durante nada menos que medio siglo.

Impacto Los clubes recibirán casi 2.000 millones a cambio de ceder el 9% de sus derechos audiovisuales

Adelanto Tebas asegura que la primera partida de 400 millones estará disponible en cuestión de semanas

Los clubes que integran el fútbol profesional se comprometen a destinar hasta el 70% a invertir en infraestructuras, desarrollo internacional, de marca y producto, estrategia de comunicación, planes de innovación, tecnología y desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales. Otro 15% será para la inscripción de jugadores y el 15% restante para refinanciar la deuda.

LaLiga Impulso tiene por objetivo incorporar un «socio industrial con amplia experiencia en España y en el ámbito deportivo que aporte capital a largo plazo y conocimiento industrial contrastado para ayudar a la patronal de clubes y a sus afiliados a crecer globalmente en un momento de grandes retos e incertidumbres».

Nuevo escenario

Según Tebas, «se trata de un acuerdo que supondrá un adelanto de 20 años en los procesos de modernización que beneficiará a todo el deporte español y lo situará en un nuevo escenario a nivel mundial». Además, el máximo dirigente de LaLiga dijo que garantiza la «ausencia de impacto entre los clubes no participantes».

«A pesar de todos los obstáculos que nos hemos encontrado, estamos ante un hito y muy orgullosos de haber alcanzado este acuerdo que nos va a permitir continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados», se felicitó Tebas.