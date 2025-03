El arranque liguero del Barcelona da la razón a Xavi

Daniel Panero Lunes, 21 de agosto 2023, 11:21 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

El Barça sigue reñido con el gol. El conjunto culé sumó este domingo tres puntos importantes para olvidar el pinchazo inicial en Getafe, pero evidenció una vez más la misma falta de pegada que tanto le hizo sufrir el pasado año. Xavi lleva meses pidiendo refuerzos en ataque que mejoren las prestaciones de cara a la portería rival y, mientras tanto, parece que Robert Lewandowski pierde la frescura con la que asombró en sus primeros meses en la Ciudad Condal. Es el gran déficit de un equipo que sufre más de la cuenta para sacar adelante los partidos en los que es netamente superior.

«Ha costado, no hemos estado bien en el último pase, pero hemos tenido ocasiones claras. Era para marcar mucho antes, pero la efectividad no está siendo nuestro fuerte en este comienzo de temporada», afirmó Xavi en la rueda de prensa posterior al partido de su equipo frente al Cádiz en el Lluis Companys. Las palabras del técnico de Tarrasa son de este año, pero perfectamente podrían ser del curso anterior en uno de los múltiples partidos que su equipo sacó adelante sufriendo más de la cuenta y con apenas un gol de distancia. Ese triunfo, que fue marca registrada del equipo campeón, denotaba una falta de gol que este año de momento no se ha solucionado.

Y es que el Barcelona ha sido superior a Getafe y Cádiz en los dos primeros envites del curso, pero en ambos casos ha llevado los encuentros hasta el límite por no encontrar el camino al gol. En la primera jornada no pudo abrir a un rival de granito, cayó en el embudo planteado por Bordalás y terminó desquiciado, mientras que en el segundo, en casa, se produjo un escenario similar. Más de 80 minutos tardaron los culés en encontrar la rendija por la que Ilkay Gündogan filtró un pase para que Pedri acabara con la resistencia gaditana y Xavi suspirara por fin aliviado.

Esa falta de gol Xavi la acata a la «falta de paciencia» que tuvo el equipo a lo largo del choque. El Barça abrió el terreno de juego a lo largo de los noventa minutos gracias a las incursiones de Yamal y Balde, pero todas las incorporaciones terminaban en previsibles centros laterales que apenas inquietaban al Cádiz. Esos envíos tenían como destino a un Lewandowski que ha empezado sin la chispa con la que si arrancó el pasado curso. Al punta polaco le está costando ser partícipe del juego asociativo de su equipo y ni siquiera dentro del área está consiguiendo ganar espacios para ser determinante. Su situación nada tiene que ver con la del 9 letal previa al Mundial de Qatar, pero no es algo que preocupe a su técnico. «Hoy ha tenido dos o tres claras, así que marcará. Debe tener más paciencia. La que toque será en el sitio correcto. Ha estado bien, sólo necesita un gol como todos los delanteros», afirmó Xavi a la conclusión del choque.

Pocas soluciones en el mercado

Xavi quiere más gol dentro de la plantilla. Quiere que los Pedri, Gündogan, Frenkie de Jong y Gavi tengan más presencia en el área rival y quiere que Ansu Fati, Ferran Torres y Abde eleven sus prestaciones de cara a portería. Considera básico que esto pase, pero eso no impide que mire al mercado buscando soluciones. Lewandowski cumplió este lunes 35 años y en este momento no existe un reemplazo de garantías para suplir cualquier problema físico que pueda sufrir o un bajón en su rendimiento como el que está atravesando. Es un futbolista en este momento insustituible y eso preocupa en un club que no puede incorporar a Vitor Roque como mínimo hasta el mes de enero y en el que no hay demasiadas alternativas a la vista en el mercado de fichajes.