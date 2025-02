Archivada la denuncia de Baena a Valverde La justicia ordinaria no considera probados los hechos aunque por la vía deportiva Competición puede imponer al madridista cinco partidos de sanción

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 3 de julio 2023, 14:55 | Actualizado 16:36h. Comenta Compartir

Al no considerar probados los hechos, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta por Álex Baena contra Fede Valverde por una supuesta agresión en el aparcamiento del estadio Santiago Bernabéu, ocurrida tras el partido de Liga que enfrentó al Real Madrid con el Villarreal el pasado 8 de abril.

El magistrado concluye en su auto que «no resulta debidamente justificada la perpetración el delito que ha dado lugar a la formación de la causa», motivo por el que se declara el sobreseimiento provisional. Ante esta determinación, no obstante, todavía cabe interponer recurso o apelación.

Por consiguiente, según se desprende de la resolución, Baena fue incongruente e incoherente en su declaración, un relato tanto en sede policial como posteriormente ante el juez, que no concuerda con los vídeos que el club blanco aportó a la Policía. Entre otras cosas, el jugador del Villarreal situó en su denuncia a Álvaro Odriozola junto a Fede Valverde como un testigo directo de los hechos, afirmación que no tiene el respaldo de las imágenes remitidas al juzgado y grabadas desde las cámaras del Bernabéu.

Aunque en los tribunales ordinarios se haya sobreseído este caso por un supuesto delito leve de lesiones, por la vía deportiva el juez instructor ha propuesto al Comité de Competición cinco partidos de sanción para el centrocampista uruguayo, cuatro por la agresión y uno más al considerar como una circunstancia agravante el hecho de que el puñetazo de Valverde tuviera lugar ya en frío, tras la ducha de rigor, y en el estacionamiento.

Además de recurrir, el Real Madrid quiere recusar al magistrado Juan Antonio Landaberea porque cuestiona su imparcialidad. Según fuentes del club blanco, Baena faltó a la verdad en la denuncia y también en la versión que ofreció al Villarreal. En su escrito, el Submarino Amarillo afirmó que Valverde había reconocido la agresión ante la Policía, cuando según la versión merengue el uruguayo siempre dijo que no había pasado nada. El puñetazo de Valverde también fue desmentido por su compañero Odriozola, quien se refirió a una trifulca «verbal».

Versiones contradictorias

Desde un principio, sobre este polémico caso hay dos versiones contradictorias o enfrentadas. Desde el entorno de Valverde, todo surgió por lo que supuestamente Álex Baena le espetó durante el partido de Copa del Rey del pasado enero: «Llora ahora que tu hijo no va a nacer». «Ahora, repíteme lo que has dicho sobre mi hijo», le habría respondido el charrúa tras agredirle.

Baena, empero, publicó un comunicado para negar la versión deslizada por los allegados a Valverde. «El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones, presuntamente realizadas por su entorno, en las que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra manera, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan», señaló el jugador del Villarreal, internacional sub-21 que compite en Rumanía por las medallas en el Europeo de la categoría.

«El daño que se le esta haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia», desveló también Baena en esa nota en la que informaba sobre la denuncia interpuesta ante la Policía, ahora archivada, pedía que se dejara a la justicia que hiciese su trabajo e insistía en que su único objetivo era centrarse en su profesión y ayudar al Villarreal a cumplir sus objetivos.