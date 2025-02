Araujo será operado de su lesión muscular

D. Panero Lunes, 26 de septiembre 2022, 16:40 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

Malas noticias para Ronald Araujo, que ha tomado la decisión de pasar por el quirófano para superar la lesión en el tendón del aductor largo del muslo derecho que sufrió el pasado viernes en un partido amistoso de la selección de Uruguay ante Irán que, además, perdieron los sudamericanos (1-0).

El charrúa no llegará obviamente el clásico del 16 de octubre en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la novena jornada de Liga, pero su gran reto ahora es poder estar en el Mundial de Catar que comienza el 20 de noviembre en Doha. Es complicado que pueda estar con la celeste en este certamen, pero a día de hoy no está descartado.

El central azulgrana, en este inicio de temporada adaptado también con notable rendimiento al lateral derecho en ausencia de Jules Koundé, igualmente de baja por el 'virus FIFA', ha hecho caso a los consejos de los doctores del Barça, convencidos de que la operación garantiza una plena recuperación de la dolencia. La operación tendrá lugar este miércoles en Finlandia y correrá a cargo del doctor Lasse Lempainen, considerado una eminencia en la materia y facultativo que ya intervino a Dembélé y Sergi Roberto.

Araujo, que regresó de inmediato a Barcelona tras caer lesionado con su país y se sometió a pruebas el sábado en la Ciudad Condal, se reunió a primera hora de este lunes con los responsables de los servicios médicos del club azulgrana y con el técnico Xavi Hernández.

Entre todos analizaron las dos opciones que había sobre la mesa: operarse o apostar por un tratamiento más conservador. Aunque todavía no se han facilitado plazos de recuperación, la primera posibilidad supone estar alrededor de un mes y medio lejos de los terrenos de juego y conlleva menos riesgo de recaída. Con la segunda, en cambio, no está claro el período en el dique seco y se evita la cirugía. Desde el Barça le terminaron de convencerle para que se decidiese por el quirófano, sobre todo tras comprobar que cuando Umtiti y Ansu Fati descartaron la intervención los resultados no fueron los deseados.

Araujo, de 23 años, es un hombre fundamental en el esquema del Barcelona, club que le renovó recientemente hasta 2026, con una cláusula antijeques de 1.000 millones. Este curso ha actuado en siete de los ocho encuentros, entre la Liga y la Champions, jugados por el Barça. En el choque ante los iraníes en Austria, apenas duró un minuto sobre el terreno de juego del NV Arena.