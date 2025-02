Araujo y Dembélé asumen galones

El Barça ganó en el Metropolitano este domingo algo más que tres puntos. El conjunto que dirige Xavi llegaba a la cita frente al Atlético ... inmerso en un mar de dudas y con la necesidad de reafirmarse en las dos áreas después de las dudas despertadas ante Espanyol e Intercity. El equipo culé logró cumplir esa misión y lo hizo gracias a la actuación de dos futbolistas que dieron un paso al frente en una cita cumbre. Ronald Araujo y Ousmane Dembélé aparecieron cuando más se los necesitaba y desnivelaron la balanza en favor de los azulgrana.

«El juego ha sido bueno. Hay que aprovechar las ocasiones, es un tema de áreas», recalcó Xavi en la previa frente al Atlético para resumir la deriva de su equipo tras el Mundial. El técnico de Tarrasa redundó en un mensaje carente de autocrítica en el que había un trasfondo: alguien debía asumir galones allí donde se deciden los partidos. Y eso es precisamente lo que ocurrió en el Metropolitano. Solo así se explican tres puntos en los que el Barcelona trabajó largo y tendido durante 90 minutos. Los rojiblancos exigieron a los culés primero con un bloque bajo y después con una ofensiva que necesitaba de la mejor versión de la faceta defensiva del equipo.

En ataque el encargado de llevar peligro fue Dembélé. El Mosquito encaró una y otra vez a su par. No se cansó de intentar driblar primero a Carrasco y después a Reinildo, un dos contra uno del que logró salir airoso en muchas ocasiones. En una de ellas, el defensa mozambiqueño tuvo que cerrar el centro ante la incorporación de Gavi y dejó libre a Dembélé, que aprovechó para batir a Oblak y demostrar que sigue siendo un jugador capital para los azulgrana, tal y como reflejan los números. El galo ha conseguido participar en 13 goles en los últimos 17 partidos y ya suma este curso siete tantos y siete asistencias. Solo Lewandowski, con 19 dianas y seis asistencias, tiene más influencia que él.

El buen partido de Dembélé llega después de que Xavi haya redoblado su confianza en él. El técnico egarense sabe que el ex del Dortmund fue fundamental el pasado año en la segunda mitad de la temporada y sabe que necesita de la mejor versión del extremo de cara a lo que resta de curso. «Llevo 25 años en el Barça y no he visto un extremo de su nivel. Si yo fuera el lateral, estaría cagado», llegó a afirmar Xavi en el documental 'FC Barcelona: Una nueva Era' el pasado mes de diciembre. Lo que está claro es que si el Mosquito recupera su mejor versión, es indiscutible.

Araujo lo cambia todo

El otro baluarte en el que el Barcelona fraguó su triunfo en el Metropolitano fue Araujo. El central uruguayo ha dejado atrás de forma definitiva sus problemas físicos y está listo para llegar en óptimas condiciones el tramo final del curso. Ante el Atlético dio una exhibición de liderazgo, carácter, colocación y exuberancia física, un cuatro en uno que permitió a los culés mantenerse en pie ante la avalancha que Simeone tenía preparada para la segunda mitad. «Es un defensa extraordinario, un gran líder», aseguró Xavi respecto a la actuación del zaguero.

Xavi fue parco en halagos pero minutos antes suspiró aliviado cuando Araujo apareció de forma salvadora bajo palos para evitar que Griezmann firmara el empate. Fue la última gran aparición de un central que condiciona el juego del Barça. Con él, los culés son capaces de presionar mejor en campo contrario y adelantar la zaga sin miedo a que el delantero rival se quede en un mano a mano con uno de los defensas. La potencia física del uruguayo es tal que hace posible que los dos laterales estén en fase ofensiva con menos miedo de lo que ocurre a su espalda.