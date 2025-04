Ansu Fati pide sitio

DANIEL PANERO MADRID Lunes, 22 de agosto 2022, 12:53 | Actualizado 15:50h. Comenta Compartir

Ansu Fati está de vuelta. El joven delantero, de apenas 19 años, fue, con permiso de Robert Lewandowski, el gran protagonista del abultado triunfo del Barcelona sobre la Real Sociedad por 1-4. Su entrada en el terreno de juego, con empate en el marcador, sirvió para desatascar a los de Xavi e iniciar un torbellino ofensivo que terminó con la mejor versión de todo el frente de ataque azulgrana. El '10' culé demostró que no hay rastro de sus problemas físicos, contribuyó con un gol y dos asistencias y pide sitio en el nuevo proyecto.

«Ansu es capaz de marcar diferencias, pero no sale de inicio por una mezcla de precaución y también por méritos de unos y otros. Tiene que ser muy caro jugar en el Barça, que haya competencia es buenísimo para el equipo. Es un buen problema para el entrenador tener que elegir», aseguró Xavi al final del partido, tras ser preguntado por el festival de Ansu Fati. Minutos antes el joven delantero había presentado su candidatura al once sobre el terreno de juego, donde deben hablar los cracks, al romper un partido que su equipo no había sido capaz de gobernar.

Y es que a Ansu Fati le bastó media hora para poner patas arriba a todo el Reale Arena. Hasta el minuto 64 el partido había sido un correcalles, una autopista para unos y otros que tenía a Xavi desconcertado. La entrada del '10' coincidió con un giro radical en el encuentro. El Barça aprovechó el desgaste de los de Imanol Alguacil y pasó a formar con un 3-4-3 en el que Ansu ejercía de enganche, una posición en la que podía cambiar el partido y de la que se beneficiaron Dembélé, Raphinha y Lewandowski, que conoció de primera mano todas las virtudes de su nuevo socio de presente y futuro.

El partido fue de Ansu Fati y solo dos minutos después de saltar al terreno de juego se sacó de la chistera una maniobra que terminó con un taconazo para que Dembélé adelantara al Barça y terminara con la agonía. Fue una liberación para los culés y también para un jugador que se ha acostumbrado a vivir con el runrún constante sobre su estado físico. Esa jugada fue como abrir las compuertas para que el talento del futbolista de origen bisauguineano fluyera y por delante se llevó a los de Imanol. Asistió a Lewandowski para el tercero y puso el cuarto cuando solo llevaba 15 minutos sobre el césped del Reale Arena. Exhibición exprés de crack en toda regla y un mensaje a Xavi, para que no se olvide de él en el nuevo equipo que se está forjando.

La «precaución» de Xavi tiene mucho que ver con la desconfianza que todavía existe en el Barça con el estado físico de Ansu Fati. El jugador se negó a pasar por el quirófano y optó por un tratamiento conservador para recuperarse de la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo que se produjo el pasado mes de enero. Aquella decisión, que acortaba los plazos para su regreso, tiene un mayor riesgo de recaída y por eso el de Tarrasa no se fía y no quiere darle de inmediato todo el protagonismo en el nuevo proyecto.

Un 'marrón' para Xavi

El problema que se le plantea ahora a Xavi es que Ansu Fati ya pide sitio en el once. Frente a la Real Sociedad mejoró con su entrada todo el caudal ofensivo de su equipo y demostró que físicamente está para volver a mostrar su mejor versión. Tuvo esa chispa de velocidad que hacía tiempo que no se le veía, se asoció a la perfección con Dembélé, Raphinha y Lewandowski y dejó claro que está listo para ser un bendito problema para Xavi a la hora de resolver el rompecabezas que tiene en ataque.

La solución ante la Real Sociedad fue cambiar de esquema para dar cabida hasta a cuatro delanteros. Del tradicional 4-3-3 se pasó a un 3-4-3 o incluso un 3-3-4 en función de cómo se plantaban los 'txuri-urdin' sobre el terreno de juego. Esta nueva fórmula permitió a Xavi dar cabida de forma simultánea a Raphinha, Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati. Un lujo para el de Tarrasa y un «bendito problema», tal y como reconoció Xavi al concluir el choque.