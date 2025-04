El Barça tiene un dilema con Ansu Fati En el club azulgrana ya no están seguros de la proyección del joven delantero y ven con buenos ojos un traspaso para aligerar la masa salarial y acometer fichajes

El Barça tiene un auténtico dilema con Ansu Fati. En el club azulgrana ya no confían a ciegas en la proyección del joven futbolista, de apenas 20 años todavía, y tienen la duda de apostar de nuevo por su continuidad para ver si se gana la confianza de Xavi Hernández o tratar de hacer caja para aligerar la masa salarial y poder acometer nuevos fichajes este verano. Será una decisión clave en la que la última palabra la puede tener el jugador hispano-guineano y su voluntad de seguir en Barcelona.

«Hay que esperar a saber cuál será el escenario. Es un futbolista que me gusta y nos ha ayudado mucho, pero es evidente que sale de una situación muy difícil por culpa de las lesiones. Tiene que tener una continuidad y yo no se la puedo garantizar. Esto es el Barça, no una ONG», aseguró Xavi la pasada semana al ser preguntado por la continuidad de Ansu Fati la próxima temporada. El técnico del campeón de Liga fue tajante y dejó abierta la puerta de salida para un jugador que iba camino de ser la gran estrella del Barça y que con el paso de las temporadas ha visto estancada su progresión hasta el punto de ser un problema para los culés.

Y es que Ansu Fati es ahora mismo el jugador que el Barcelona tiene puesto con más luces en el escaparate para este mercado. En el club catalán buscan una salida que permita hacer caja y hueco en una plantilla en la que no paran de sonar nombres como Yannick Carrasco, Gündogan, Abde o Nico González. Para que esos futbolistas lleguen a la Ciudad Condal primero hay que reducir la masa salarial y es ahí donde se encuadra una operación en la que el principal escollo vuelve a ser la voluntad del jugador, que no ve con buenos ojos salir a cualquier destino.

La opción del Wolverhampton

El Barça ya ha tanteado la opción del Wolverhampton, club con el que Jorge Mendes, su representante, tiene muy buena relación. Sin embargo, no es un club en el que Ansu Fati quiera aterrizar pese a que podría incluso llegar como moneda de cambio con Rúben Neves, uno de los deseados para sustituir a Sergio Busquets.

La delicada situación de Ansu Fati en el Barça llega después de una temporada en la que ha vuelto a estar en un segundo plano para Xavi Hernández. Ha disputado apenas 1.382 minutos en Liga -hasta 16 futbolistas azulgranas han jugado más que él-, y ha contribuido con siete goles y cuatro asistencias, lo que le convierte en el segundo con mejor promedio anotador de la plantilla, solo por detrás de Robert Lewandowski.

Esa falta de continuidad hizo que su padre explotara en marzo con unas declaraciones incendiarias que hoy resuenan en la planta noble del Camp Nou. «Es el 10, el futbolista franquicia. Me molesta cómo están tratando a Ansu con los minutos. Un minuto, dos minutos, tres minutos. Eso es lo que me molesta a mí. Si es por él, el año que viene sigue en el club, pero si es por mí... Yo quiero ver a Ansu triunfando», aseguró Bori Fati.