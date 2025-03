Ancelotti: «No voy a hacer ningún tipo de rotación salvo por bajas»

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 1 de mayo 2023, 14:30 | Actualizado 16:09h. Comenta Compartir

No hay rotaciones que valgan para Ancelotti. Pese a la proximidad de la final de la Copa del Rey ante Osasuna el próximo sábado, el entrenador del Real Madrid afronta el duelo contra la Real Sociedad en San Sebastián como una inmejorable piedra de toque para lo que está por llegar en el torneo del KO y especialmente en la Champions. «Va a ser un partido difícil, en un horario que no tiene sentido, pero vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo para hacer un buen partido», valoró sobre el cuarto compromiso liguero en apenas diez días, para a continuación dejar claro que más allá de las bajas de Alaba, Mendy y Modric por lesión y de Vinicius y Camavinga por sanción, además de la duda de Valverde, acudirá a Anoeta con el mejor equipo posible: «Mañana no voy a hacer ningún tipo de rotación salvo por bajas».

«Militao está bien, ha tenido un tema personal pero ya ha vuelto y mañana va a jugar; Valverde ha hecho trabajo individual en la piscina pero puede estar disponible para mañana; Alaba todavía no está disponible pero está empezando a trabajar y tenemos también buenas noticias con Modric, que podría estar listo para el partido del sábado», resumió en profundidad el preparador italiano en referencia al estado de salud de su plantilla.

El enfrentamiento ante el cuarto clasificado de la Liga, cada vez más cerca de asegurar su plaza Champions, servirá para calibrar el estado de una defensa que arroja dudas tras seis goles encajados en dos partidos que han supuesto un auténtico dolor de cabeza para Ancelotti. «A veces hay costumpbre de pensar que todo lo podemos solucionar con la calidad ofensiva que tenemos pero no es así, es necesario el compromiso defensivo, que es la base para ganar», resumió Carletto, poniendo el foco una vez más en la concentración y el esfuerzo defensivo para evitar desconexiones como las vistas frente al Girona y el Almería.

Y es que el entrenador blanco se muestra en sus últimas comparecencias tan preocupado por el desempeño en su zaga como exultante por un rendimiento ofensivo fuera de toda duda, que aparca por el momento el debate sobre la necesidad de los refuerzos para el ataque. «El proyecto futuro del club es de fichar un '9' porque Karim (Benzema) tiene su edad pero en este momento, con su condición, no pensamos en esto porque la delantera funcionó muy bien el año pasado y este año también. Han progresado Rodrygo y Vinivius, Asensio lo está haciendo muy bien y el problema en estos dos años no ha sido la delantera», señaló Ancelotti, encantado con un tridente ofensivo al que ya comienza a compararse con la BBC del propio Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo.

«De mi futuro no hablo»

Esta vez, el italiano zanjó por la vía rápida cualquier cuestión sobre su futuro, que sigue en el aire con el final de la temporada cada vez más próximo, aunque tiene una campaña más de contrato. «Ya he dicho que de mi futuro no hablo, pero lo de la fecha límite es una tontería porque nunca he hablado con nadie», despachó por la vía rápida en referencia al plazo para contestar definitivamente a una hipotética oferta de la selección brasileña.

En este aspecto, y aunque en muchos casos se vincula su continuidad a la conquista de títulos, el italiano se mostró de acuerdo con la reflexión del jugador de la NBA Giannis Antetokounmpo sobre el fracaso en el deporte. «En el deporte no se puede hablar de fracaso, en la vida no se puede hablar de fracaso, solo se puede hablar de esto cuando no intentas algo, pero cuando se intenta puede salir bien o no. En el deporte son muchas más las veces en las que pierdes que en las que ganas. Tengo una vitrina muy grande, con los títulos que he ganado, pero si tengo que meter los títulos que no he ganado no es una vitrina, es una casa», reflexionó el transalpino, que por último reconoció la temporada liguera del Barça y atribuyó a los azulgranas el mérito de un título que ya acarician: «El Barcelona ha tenido mucha continuidad, ha sido constante, y si ellos ganan la Liga es porque lo han merecido».