Ancelotti alerta: «El límite del calendario se está superando»

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 1 de febrero 2023, 20:25

Carlo Ancelotti teme la avalancha de partidos que tendrá que afrontar el Real Madrid en las próximas semanas. La participación de los blancos en cuatro competiciones exprimirá a la plantilla, por lo que el italiano aprovechó la previa del duelo ante el Valencia para dar la voz de alarma y reclamar mesura a los organismos que rigen el deporte rey. «Aquí no se para porque LaLiga quiere hacer lo suyo, la Federación quiere hacer lo suyo, la FIFA quiere hacer lo suyo, la UEFA quiere hacer lo suyo. Tenemos que parar un momento porque si se cansan los jugadores cerramos. Es un tema muy serio esto del calendario. Pelear en todas las competiciones es una ilusión muy grande, pero hay un límite a todo y el límite del calendario se está superando. Tenemos que hacer algo», aseveró el técnico.

Pese a ese alegato, Ancelotti dejó claro que todos los torneos siguen siendo prioritarios porque esa es la exigencia que impone un club como el Real Madrid. «Tirar competiciones no porque estamos muy cerca, en semifinales de la Copa del Rey, en octavos de la Champions, en las semifinales del Mundial de Clubes, peleando por la Liga… Este club no tira competiciones, no queremos tirar ni un partido», desgranó.

Ancelotti se mostró satisfecho por el desempeño de su equipo el domingo ante la Real Sociedad y ve a sus futbolistas en el camino adecuado. «Hemos jugado un buen partido, repitiendo lo bueno que hicimos en la segunda parte con el Atlético y contra el Villarreal. Contra la Real fue un partido completo del primer al último minuto. El equipo está mejorando en todos los aspectos, los jugadores mejoran su condición física y el rendimiento del equipo va a crecer», consideró.

Analizó la baja por lesión de Mendy. «Camavinga ha entrado como lateral izquierdo en un momento de emergencia porque no tenía a Alaba. Nacho lo hizo bien ahí ante el Valencia y estamos cubiertos. Camavinga se adapta bien, pero no vamos a cambiar la idea de que va a ser un gran pivote en el futuro. Que se adapte bien demuestra inteligencia y humildad», indicó el preparador del Real Madrid, que puso en valor la polivalencia de varios de sus futbolistas a la hora de lidiar con las ausencias que tiene en la retaguardia. «Atrás estamos bien porque hay jugadores que pueden jugar en distintas posiciones, sobre todo Nacho. Hemos tenido bajas pero ahora atrás estamos bastante sólidos. En los tres últimos partidos solo hemos encajado un gol, ante el Atlético, y el equipo se ha comportado bien», resumió.

Brecha con el Barça

No se mostró demasiado preocupado por los cinco puntos de desventaja que tiene el Real Madrid respecto al Barça. «Estamos teniendo el ritmo del año pasado, lo ha hecho mejor el Barcelona. No sé si son muchos o pocos, pero tenemos confianza de que podemos pelear hasta el final. Hemos tenido mejoría en este periodo y estamos llegando a un nivel muy bueno. Vamos a pelear en todas las competiciones. Podía ser previsible un mes de enero un poco más complicado, hemos salido de él bastante bien y creo que ahora va a llegar lo bueno para nosotros», manifestó.

Cerró filas con el club en materia de fichajes. «No hemos acudido al mercado porque no lo necesitamos. Si haces una buena planificación en verano no necesitas entrar en el mercado de invierno. Esto es lo que hemos hecho. Pensamos que no era necesario intervenir en el mercado de invierno porque la plantilla está bien», comentó.

Se refirió al interés de Arabia Saudí por reclutar a Benzema y Modric para una liga que acaba de incorporar a Cristiano Ronaldo y no repara en gastos. ¿Qué sucedería si el francés o el croata llamasen a su puerta en busca de consejo?, le preguntaron. «No creo que necesiten mi consejo. Las leyendas del Real Madrid tienen que quedarse en el Real Madrid», atajó.

Ancelotti confirmó la vuelta de Carvajal y Tchouaméni para el encuentro ante el Valencia: «Están bien los dos. El plan de recuperación ha sido bastante largo pero están listos cien por cien para jugar. A Alaba todavía le falta un poco», apuntó. Aplaudió también el buen momento de Ceballos. «Es un jugador que tiene muchas de las características que tiene Modric. No le molesta tener el balón, tácticamente es muy listo, tiene confianza y es un jugador con personalidad. Sí, puede reemplazar a Modric», dijo cuando se le cuestionó acerca de si el sevillano puede ser una alternativa al balcánico en el futuro.

Sobre Fran García, el lateral zurdo del Rayo Vallecano que ya tiene un acuerdo para regresar en verano al Real Madrid, Ancelotti explicó que pese a la baja de Mendy prefirieron mantener los tiempos al estimar que era lo mejor para todas las partes. «Mendy se puede recuperar bastante pronto y a Fran García le viene bien seguir en el Rayo para progresar», remarcó.

Avisó además del impacto que puede tener la salida de Gennaro Gattuso del Valencia en el partido del jueves en el Santiago Bernabéu. «Habitualmente cuando se cambia de entrenador se hace para cambiar una dinámica que no es positiva y para meter más responsabilidad sobre los jugadores. Mañana vamos a ver a un equipo súper motivado», comentó.