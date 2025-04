Ancelotti: «El problema de Hazard es que ahora prefiero a otro»

Óscar Bellot Madrid Martes, 26 de octubre 2021, 17:44 | Actualizado 20:13h. Comenta Compartir

Toque de atención de Carlo Ancelotti a Eden Hazard, que se quedó sin disputar un solo minuto en el clásico del pasado domingo pese a estar ya recuperado de la sobrecarga que arrastraba desde las semifinales de la Liga de Naciones. «Está entrenando bien y listo para jugar. El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que prefiere a otro jugador. Lo importante es que tenga la motivación de trabajar para jugar. Lo está haciendo bien y llegará su momento», dijo el preparador del Real Madrid en la previa del choque que medirá a su equipo con Osasuna, correspondiente a la undécima jornada de Liga.

Ancelotti empleó la técnica del palo y la zanahoria con el atacante belga, de quien recordó que «ha tenido muchas lesiones» pero sobre el que se mostró «convencido de que esta temporada va a tener su mejor versión y a jugar más de lo que lo está haciendo ahora». «Tiene absolutamente todo. Tiene que aguantar como todos. En este momento no está jugando pero tiene calidad, motivación… tiene que aguantar porque hay momentos en los que el entrenador prefiere a otros», aconsejó el míster de Reggiolo.

El de Hazard fue uno de los nombres que sobrevoló una rueda de prensa en la que colearon los ecos del clásico y, sobre todo, de las infames escenas en las que se vio involucrado Ronald Koeman cuando el técnico del Barça abandonaba el Camp Nou en medio del acoso de un grupo de hinchas. «Lo sentí por Koeman porque no se puede tolerar la mala educación. Tiene razón cuando dice que es un problema social y no solo del fútbol. Es falta de respeto por la persona, no por el entrenador. Koeman es una persona que trabaja como entrenador. La sociedad tiene un problema», aseveró Ancelotti horas después de que el neerlandés utilizase ese mismo argumento.

Negó Ancelotti que el de entrenador de un equipo grande sea una profesión de alto riesgo, pero insistió en leer la cartilla a quienes no respetan a la persona que hay tras el profesional. «Tenía un viejo entrenador que me decía que ser entrenador es el mejor trabajo del mundo si no hubiera partidos. La vida de entrenador es una vida bonita, hacemos lo que nos gusta, tienes que aceptar la crítica. Lo que molesta es la falta de respeto. Cuando era niño me enseñaban que si quieres ser respetado, tienes que respetar», insistió.

Aplaudió el preparador del Real Madrid la labor de Vinicius, una de las grandes sensaciones en este primer tramo de la campaña. «Lo que más me gusta es que lo intenta todas las veces, que tiene mucha intensidad. Ahora se mira la calidad que tiene, pero tenemos que pensar que también trabaja mucho. Es muy intenso con el balón. Tiene que mejorar sin el balón, pero lo puede hacer sin problemas porque es humilde y le gusta trabajar», destacó.

Aseguró que el carioca «está centrado» pese a los elogios que recibe, aunque le recomendó que rehúya enfrentamientos con las hinchadas rivales. «Es joven, le falta un poco de experiencia en algunos momentos del partido en los que se desconcentra con la afición. Es lo que le he dicho, que esté focalizado en el partido y no piense en lo que hay alrededor», indicó.

Planteamiento del clásico

Advirtió sobre Osasuna, que visita el Santiago Bernabéu en puestos europeos. «Es un equipo que tiene una buena dinámica. Juega un fútbol intenso, defiende bien, es peligroso en el área. La tabla de la Liga habla claro. Lo están haciendo muy bien y tenemos que tener cuidado porque puede ser un partido complicado», apuntó.

Defendió el planteamiento que usó en el clásico, pese a las críticas de ciertos sectores que reprochan que el Real Madrid aguardase para matar al Barça al contragolpe. «En el fútbol todos pueden opinar. No jugamos un partido espectacular, pero jugamos un partido inteligente. Defendimos bien e intentamos hacer un juego de ataque rápido», recalcó.

Valoró la aportación de Mendy, a quien describió como un «óptimo» defensa. «Trabaja muy bien en la banda, es muy rápido, muy fuerte en el uno contra uno. Ha salido bien de la lesión, ha jugado bien y va a mejorar en los próximos. Tiene una intensidad extraordinaria y poco a poco vamos a ver la mejor versión de Mendy», dijo del lateral francés.

Y adelantó que Bale volverá pronto. «Tuvo el alta médica ayer. Está bien. Ha trabajado individualmente y en una semana va a entrenar con el equipo y en ese momento estará listo para jugar», aunque incidió en que la única posibilidad de que lo haga antes del próximo parón de selecciones es «en el partido ante el Rayo».