Ancelotti: «¿Si ficharía a Mbappé? Es una pregunta que nunca contestaré»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 10 de marzo 2023, 13:16 | Actualizado 18:38h.

El nombre de Kylian Mbappé vuelve a sobrevolar el Santiago Bernabéu tras la eliminación del PSG en octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, Carlo Ancelotti no quiere entrar en especulaciones sobre el astro francés. Cuestionado acerca de si ficharía a Mbappé, el técnico del Real Madrid fue tajante. «Es una pregunta que me puedes hacer hoy, en tres días, en dos meses.... pero es una pregunta que nunca contestaré», aseveró en la rueda de prensa previa al duelo que medirá el sábado a su equipo con el Espanyol.

El encuentro ante el conjunto perico viene marcado por la nueva ausencia de Benzema. «Karim ha tenido un golpe en el tobillo, que se ha hinchado. Ha intentado recuperar para este partido pero no ha podido. Va a estar disponible para el partido del miércoles», señaló el preparador italiano, que reconoció que el descenso en el rendimiento del ariete respecto al curso pasado ha pasado factura al Real Madrid. «Es inevitable que afecte porque Karim es un jugador demasiado importante, sobre todo después de la temporada que hizo el año pasado. Que no haya llegado a este nivel nos ha afectado. Pensamos que va a ser importante hasta el final de la temporada», indicó Ancelotti, que no ve tocado al lionés y sigue abogando por su continuidad en el club. «Lo que va a pasar el próximo año lo tengo claro, pero no soy un mago», arguyó.

«Es un momento importante de la temporada porque queremos llegar al partido ante el Barcelona con buenas sensaciones, lo que significa ganar el partido de mañana y pasar a cuartos de la Champions», recalcó Ancelotti, que confirmó que Rodrygo será el delantero centro frente al Espanyol, aunque considera que el canterano Álvaro está preparado para ser titular cuando lo decida el técnico. «No tiene experiencia, pero nadie cuando empieza un trabajo la tiene. Tiene la calidad para jugar desde el primer minuto», explicó sobre el hispano-uruguayo.

Bache

Pese a que el Real Madrid solo ha marcado un gol en sus tres últimas comparecencias, Ancelotti incidió una vez más en que el aspecto defensivo es lo más importante ya que su plantilla tiene «una calidad extraordinaria con balón». «Puede ser que haya momentos en los que los delanteros no acierten, pero antes o después la calidad sale», agregó.

Puso en valor al Espanyol, un equipo del que resaltó que tiene «buenos delanteros», especialmente Joselu, «muy peligroso en el balón aéreo», por lo que vaticinó un partido «complicado» ante el cuadro catalán en el que sus pupilos tendrán que estar «motivados y concentrados».

Por último, trató de restar importancia a las críticas por el bache de su equipo y las dudas que se generan sobre su trabajo cuando los resultados no acompañan. «No tengo que volver al 2015. Cuando hay momentos un poco más difíciles de lo normal empiezan las críticas. El año pasado tras el Barcelona, antes en el Everton... Esto es mi trabajo. Yo la lluvia fina no la oigo y si la oigo me pongo un paraguas».