Ancelotti, sobre su futuro: «Solo tengo que hacer una cosa, ganar partidos»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 24 de febrero 2023, 15:09 Comenta Compartir

A Carlo Ancelotti no le preocupa su futuro porque sabe perfectamente de qué depende que siga o no al frente del Real Madrid la próxima temporada. «Estoy bastante tranquilo porque no tengo que renovar el contrato. Solo tengo que hacer una cosa, ganar partidos », aseveró en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Atlético de Madrid, correspondiente a la vigesimotercera jornada de Liga.

«Salimos del partido de Champions con buenas sensaciones y buena dinámica. Es un partido especial contra un equipo que está en un buen momento como nosotros, que viene a pelear y a intentar ganar», resaltó el técnico del Real Madrid respecto al enfrentamiento con la tropa del Cholo, un preparador al que admira. «Me gusta como persona porque es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos. Ha tenido mucho éxito en el Atlético. No tenemos que olvidar que gran parte del éxito del Atlético en los últimos años ha sido gracias a un entrenador que ha sido capaz de meter mentalidad a un equipo reconocible», dijo el transalpino, al que le gustaría conocer más en profundidad a su homólogo. «A mí me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Él no tiene nada que aprender de mí», explicó en una distendida rueda de prensa.

Pese a que el Atlético está a diez puntos del Real Madrid y su objetivo es asegurar una plaza en la próxima edición de la Champions, mientras que los blancos pelean aún por el título, Ancelotti opina que ambos se juegan mucho el sábado en el Santiago Bernabéu. «Un derbi es especial para la afición y tenemos que tenerlo en cuenta », enfatizó el míster del Real Madrid, que salió en defensa de Gil Manzano, árbitro elegido para pitar el encuentro y visto con recelo desde el bando colchonero. «Es un árbitro internacional y muy valorado en Europa que tiene la experiencia para este tipo de partidos», apuntó.

Limpieza de la competición

Los colegiados están en el ojo del huracán, especialmente a raíz de la relación que mantuvo durante muchos años del Barça con Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Pese a esos turbios conchabeos, Ancelotti defendió la limpieza del fútbol actual. «Confío en que en este momento no hay corrupción, ni aquí ni en Europa. Los árbitros fallan, como falla cada ser humano. Si fallan tenemos que aceptarlo », insistió.

El preparador del Real Madrid aseguró que su equipo luchará por todos los trofeos en juego, por más que la Champions vuelva a ser el gran objeto de deseo de los blancos. «Todo el mundo sabe cuánto ha sido importante para este club la Copa de Europa, que ha creado la historia de este club en el mundo. Esto no significa decir que a día de hoy no vayamos a pelear por otros títulos. Vamos a dar toda la energía que tenemos para intentar ganar la Liga como pasó el año pasado. Vamos a pelear por todas las competiciones que tenemos enfrente, sea la Liga, donde tenemos desventaja y será más complicado, o sea la Champions, donde tenemos una pequeña ventaja», subrayó.

Habló sobre Nacho, cuyo futuro sigue en el aire. «Lo veo muy bien. Sobre el año que viene no sé, tiene que pasar que los dos estemos aquí. Ojalá que sí, me gustaría verlo en Valdebebas, en el Bernabéu y no por la tele», apuntó sobre un zaguero que ha atravesado meses complicados. «Entiendo su malestar pero solo tengo una debilidad, que el Real Madrid esté contento, y el Real Madrid solo está contento si ganamos los partidos. Lo siento por mis jugadores porque les tengo mucho cariño a todos y si no les veo bien también sufro, pero tengo esta debilidad, que solo quiero que el Real Madrid esté contento», analizó.

Se refirió al asunto de la edad de los futbolistas, especialmente candente después del adiós de Sergio Ramos a la selección española tras conocer que Luis de la Fuente no contaba con él. «El tema de la edad es como el de la juventud. Si un jugador cumple no tienes que mirar al pasaporte», dijo Ancelotti, que considera que lo único que tiene que evaluar un entrenador es «lo que pasa en el campo cada día». «La edad, en lo bueno y en lo malo, nunca tiene que ser algo para tomar una decisión», indicó el italiano, que tiró de hemeroteca para defender su apuesta por los jóvenes cuando se ganan una plaza en la élite con trabajo y calidad. «A veces me dicen que no utilizo la cantera. Alguien se olvida de que al principio de mi carrera puse a un portero que tenía 17 años, que era Buffon. Y lo hice porque Buffon era mejor que otros. Ha ganado la Liga de Campeones un jugador que tenía 39 años que era Paolo Maldini que entrenaba una vez a la semana. ¿Por qué jugaba? Porque era mejor que otros», cerró.