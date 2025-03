Ancelotti se queja del horario ante el Mallorca

Óscar Bellot Madrid Sábado, 4 de febrero 2023, 16:02 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti mostró su disgusto por el horario del partido que medirá al Real Madrid con el Mallorca el domingo en Son Moix. «No estamos contentos de jugar con menos de 72 horas de descanso. No me parece correcto. Jugaremos, porque hay que hacerlo. Pero lo mínimo es descansar 72 horas, lo mínimo. Jugar este domingo a las 14:00 horas no me parece correcto», señaló el técnico en la víspera de un duelo que los blancos encararán después de derrotar al Valencia el jueves por la noche.

El italiano viene alertando desde hace tiempo de los estragos que causa un calendario saturado y aprovechó la rueda de prensa de este sábado para expresar, una vez más, su preocupación por el efecto de tantos partidos sobre la salud de sus futbolistas. «Se trabaja más la recuperación que el físico, porque no hay apenas tiempo para entrenar. Nos centramos en evaluar fatigas y, por eso, es más importante en estos momentos el trabajo de los fisios que el del entrenador. Y si uno es católico, rezar también viene bien», respondió cuando se le preguntó acerca del modo en el que se afronta un mes tan exigente como el que le aguarda el Real Madrid, inmerso en la pelea por la Liga, la Champions, la Copa del Rey y el Mundial de Clubes que se disputa la próxima semana.

«De momento no estoy siguiendo mucho el torneo. Tras el Mallorca, nos centraremos de lleno. Conozco los posibles rivales, eso sí», apuntó el técnico sobre ese último torneo en el que todavía no quiere pensar porque está focalizado únicamente en la visita que rendirá su equipo el domingo al recinto bermellón. «No va a haber descansos por el Mundial de Clubes. Jugará el mejor equipo, porque el partido más importante es el de mañana. Si hay algún cambio, no será por el Mundial de Clubes, sino porque quien pare, lo necesita», recalcó cuando le aludieron a la posibilidad de rotar en Son Moix.

Un partido para el que el Real Madrid recupera a un futbolista que estaba en la enfermería, pero para el que pierde a dos más. «Alaba ha entrenado y puede jugar sin problemas. De hecho, ayer entrenó muy bien. Militao y Karim... les están haciendo pruebas justo ahora y no parece serio. Están descartados para mañana, pero viajarán al Mundial de Clubes y ya veremos si estarán disponibles para el primer partido o, tal vez, el segundo», comentó Ancelotti.

«Mis nietos tienen todos la camiseta de Vinicius»

El preparador de Reggiolo aludió a las virtudes del Mallorca. «Es un equipo que disfruta de las contras, defiende muy bien. Son sólidos. Manejar bien el balón será una llave», dijo sobre el cuadro que entrena el Vasco Aguirre.

El entrenador mexicano fue protagonista del enfrentamiento que midió a ambos equipos en la primera vuelta, después de que las cámaras de televisión le cazasen animando a sus pupilos a cometer faltas sobre Vinicius. Ancelotti confía en que el brasileño evite disputas y se focalice únicamente en la pelota. «Él va a preparar el partido como siempre, concentrado en su calidad. Lo que pase después, ya veremos. Yo no necesito hablar con él», dijo sobre el extremo, al que considera un ejemplo. «Para mí es un gran futbolista. A los jóvenes les gusta este tipo de jugadores, con calidad y tan espectaculares con el balón. Mis nietos tienen todos la camiseta de Vinicius, los cuatro. Y no quieren otra», enfatizó.

Ancelotti habló también sobre Kroos y Ceballos, dos futbolistas cuyo futuro sigue en el aire. «No me fijo en las renovaciones, sino en su profesionalidad. Sus ganas y lo que aportan. Solo pienso en esto. Ya hablarán con el club», comentó. Repartió, de nuevo, elogios, al centrocampista andaluz. «Lo está haciendo muy bien, serio y con personalidad. Tiene confianza», valoró. Y defendió la continuidad de Benzema ante los cantos de sirena que llegan de Arabia Saudí. «Mi idea es que las leyendas del Real Madrid se retiren en el Real Madrid. Y Benzema lo es», acotó.