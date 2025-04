Ancelotti: «No tenemos un problema ofensivo, marcamos cinco en Anfield»

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 4 de marzo 2023, 16:41 Comenta Compartir

Tras la derrota ante el Barça en el primer asalto de la gran semifinal copera, había expectación este sábado en torno a la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti, que puso al mal tiempo buena cara en la previa del choque liguero ante el Betis. El técnico madridista realizó una firme defensa de sus jugadores, insistió en que en el clásico hicieron casi todo bien, aseguró que no observa falta de gol en su equipo y admitió que en el Benito Villamarín no tienen margen de error frente a un rival «muy organizado que juega un fútbol muy atractivo»

«No estoy preocupado porque no tenemos problema ofensivo. En los dos últimos partidos sí, pero tres días antes marcamos cinco en Anfield y somos el equipo que más ha marcado en la Liga. Para un delantero no es siempre posible anotar en todos los partidos y depende mucho de un trabajo de equipo. Karim tampoco me preocupa porque lo veo bien, en una condición física mejor que la de la primera parte de la temporada», declaró el preparador blanco, convencido de que su equipo «está manejando bastante bien la acumulación de partidos y minutos y está en una buena condición física».

Volvió a referirse Carletto al clásico copero y se mantiene en su idea optimista. «He visto el partido y fue bueno por nuestra parte. Tenemos que mejorar cosas, pero la mayoría se hicieron bien», remarcó. «No sé si somos favoritos, la realidad dice que tenemos desventaja en el partido de Copa e intentaremos recuperarla», añadió respecto a la insistencia de su colega Xavi Hernández de trasladar esa presión al Real Madrid incluso tras la victoria en el Bernabéu.

Ironizó Ancelotti al asegurar que «no» precisa de informes arbitrales. «Conozco a los árbitros, siempre me he informado por mí mismo. Si ves un montón de partidos, tienes conocimiento de los árbitros de Primera, no necesitas informes para entender cómo pita un árbitro. No necesito ayuda en este sentido», subrayó.

Se refirió a nombres propios que están en boca de todos. Dijo que ve a Vinicius «concentrado» y «con ganas» a pesar de todo lo que sucede a su alrededor. «En los últimos partidos ha tenido más dificultad porque lo han marcado muy bien, pero lo importante es que Vinicius no pierda las ganas de jugar al mejor nivel, y no las pierde».

La renovación de Modric

¿Inquieto por el futuro de Modric? «No es un gran problema. Modric hará lo que quiera hacer. Está hablando con el club y tomarán la decisión más acertada. No es un problema para el club, para Luka o para mí la renovación», manifestó, y no cree que con el croata y el alemán Toni Kroos juntos el equipo juegue más lento. «El balón no suda», bromeó.

Además, habló de la evolución de Camavinga y Tchouaméni. «No tenemos que olvidar que cuando Tchouaméni llegó sorprendió un poco a todos en la primera parte de la temporada por la rápida adaptación; llegó el Mundial, bajó un poco su nivel, y ahora ha vuelto a estar en una buena condición. Va a aportar como en la primera parte de la temporada, no tengo duda. Camavinga lo está haciendo muy bien», analizó.

Calificó a Éder Militao como «el mejor central del mundo» y alabó el trabajo del joven delantero Álvaro Rodríguez. «Tiene calidad no solo como revulsivo. Si uno es bueno, no importa la edad. Está progresando y lo está haciendo bien», expuso, y cree que puede jugar junto a Karim Benzema. «Se puede variar el sistema y jugar con 4-4-2. No se puede descartar, porque puede pasar», indicó.