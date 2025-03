Ancelotti: «Ceballos sabe que tengo confianza en él»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 7 de enero 2022, 14:04 | Actualizado 19:05h. Comenta Compartir

Si de algo sabe Carlo Ancelotti es de evitar incendios y tratar de tener controlado su vestuario. Salió al paso el técnico italiano de las imágenes en las que Dani Ceballos mostró su enfado con su entrenador por disponer de apenas cinco minutos en su regreso a los terrenos de juego, contra el Alcoyano en Copa. «Con Ceballos pasó lo que pasa con un jugador que tiene hanas de volver y jugar», capeó Ancelotti con una sonrisa de distensión.

«Quería darle minutos pero creía que no era el escenario más indicado, después de una lesión, en un campo donde podría tener problemas. He esperado un poco más, he visto que se ha enfadado y le he reconocido que a lo mejor me equivoqué. Sabe que tengo confianza en él», continuó el preparador de Reggiolo, que considera al centrocampista utrerano como una buena opción más para su medular.

«No es un tema deportivo, es un tema social. Ha cambiado la sociedad y las generaciones. El respeto que tenía yo con mi padre no es el mismo que el de mi hijo hacía mí. La relación no es más complicada, pero sí distinta. Las nuevas generaciones tienen menos respeto a la autoridad», analizó de forma genérica a continuación, en relación a los cambios que detecta en relación a la relación entre jugadores y entrenadores respecto a su etapa como futbolista.

Lo cierto es que más allá del enfado de Ceballos el partido ante el Alcoyano dejó un sufrido pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey y más dudas acerca de los menos habituales, lejos de los teóricos titulares a tenor de lo visto en El Collao. Entre las alternativas se encuentra Hazard, que más allá de estar lejos del nivel que tenía en el Chelsea, al menos ha logrado acumular minutos de juego en busca de su mejor versión: «En este momento su condición física es buena y lo que le falta es recuperar la confianza de antes. Está muy cerca de su mejor nivel y ojalá podamos verlo en los próximos partidos».

Tampoco terminó de convencer Fede Valverde, al que le está costando con las pocas opciones que dejan en el centro del campo los Modric, Casemiro y Kroos. «Valverde tiene su parte en este equipo, a veces más y otra menos pero es importante. Lo que está haciendo lo está haciendo bien. Es verdad que en los últiumos tiempos no ha jugado tan bien pero la competencia en el Madrid es así. Ha aparecido menos que los tres habituales pero lo ha hecho bien cuando lo ha hecho», valoró sobre el papel del uruguayo en la plantilla madridista.

Regreso de Vinicius

«No se puede decir que haya dependencia de Vinicius. Ha hecho una gran primera parte de la temporada y nos ha ayudado a ganar partidos, como Benzema, pero es demasiado hablar de eso en el Madrid. Está de vuelta y nos va a ayudar», explicó a continuación en referencia al regreso del que ha sido uno de los pilares ofensivos del Madrid, resentido con su ausencia en los últimos partidos.

No estarán disponibles para el duelo ante el Valencia en el Bernabéu Carvajal, Jovic, Mariano y Bale, casi un expediente X en el caso del galés. «Tiene un problema en la espalda, que está cargada, y no se encuentra bien. Hasta que no esté al cien por cien no se puede utilizar», detalló Ancelotti sobre el estado de un futbolista que por ahora ni está y al que ya casi ni se le espera en su última campaña de contrato. «El tema de las lesiones lo hemos manejado bastante bien con un calendario muy intenso. Estamos bastante satisfechos con esto», añadió en relación al parte de dolencias físicas en su plantilla.

El duelo entre el Madrid y el Valencia a orillas de la Castellana será entre uno de los equipos de la Liga que menos faltas comete y uno de los más castigados por ello, un conjunto fiel al estilo de Bordalás. «Hay muchas cosas para evaluar estos datos, como la posesión. Cuando tú tienes más el balón hay menos posibilidad de cometer faltas. Cada uno tiene su estilo y el Valencia defiende muy bien, tenemos que meter intensidad en los duelos», se limitó a valorar en este sentido Ancelotti, respetuoso con las cuestiones del estilo.