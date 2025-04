Ancelotti: «Si un jugador pide salir hay que dejarle salir»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 29 de octubre 2021, 16:06 | Actualizado 17:51h. Comenta Compartir

La situación de Eden Hazard en el Real Madrid está lejos de despegar. A tenor de las palabras de su entrenador, Carlo Ancelotti, sigue muy lejos de ser un jugador importante para el equipo blanco e incluso ya no se puede descartar una salida en próximos mercados. «Claro que tenemos que tener en cuenta el pensamiento de cada jugador. Yo nunca he forzado a quedarse a un jugador que quiere marcharse. Si un jugador pide salir hay que dejarle salir, en mi opinión no hay duda en esto», señaló el italiano tras ser preguntado por su posición en cuanto a algún traspaso, con la compleja situación del futbolista belga como trasfondo.

Si Hazard es la cruz Vinicius es la cara. El brasileño es un pilar para su entrenador, que por ahora no se plantea darle descanso sino seguir apostando por su verticalidad y juventud para desequilibrar los partidos: «Vinicius está bien y es muy joven, entonces recupera mejor que otros. El día en que no mantenga la forma en el aspecto físico podrá ir al banquillo pero de momento seguirá».

Otro futbolista que parece con plaza fija en el once es Luka Modric, descansado después de caerse de la lista frente a Osasuna y listo de nuevo para guiar al Madrid desde el centro del campo: «Modric está bien. Va a entrenar hoy, entrenó ayer y va a jugar mañana porque simplemente se sentía cansado».

«Estoy convencido de que el VAR es un buen invento. Ha arreglado muchas cosas en las cosas objetivas, como los fueras de juego, pero en las cosas subjetivas como las manos va más lento. Hasta ahora ha arreglado muchas cosas. Hay algunas normas que son complicadas para mí. La del fuera de juego que ha salido en los últimos tiempos es injusta para mí, porque cuando un jugador está en fuera de juego lo está. Es la diferrencia entre lo objetuvo y lo subjetivo, que al final es como siempre una interpretación arbitral», prosiguió el preparador italiano en cuanto a la polémica arbitral, desatada en los últimos días después de un posible penalti a Vinicius no pitado en el Real Madrid-Osasuna, con las pérdidas de tiempo en el ojo de huracán, y también del polémico penalti por mano de Lodi en el Levante-Osasuna. «Es un problema del fútbol y tenemos que arreglarlo, porque hay muchos parones y no es bueno para el espectáculo», añadió en relación a las pérdidas de tiempo durante los partidos.

«No creo que se pueda decir que los árbitros sean mejores o peores en función de cada liga, sino distintos. Sí puedo decir que hoy el fútbol español es más global que en mi primera etapa, en el sentido de que es más físico y mejor defensivamente. Más directo y vertical y menos centrado en la posesión. Me gustó lo que comentó el otro día Iraola del pase en largo porque es un buen arma. No hay un fútbol mejor o peor, que te haga ganar o perder, sino que el entrenador debe adaptarse a las características de sus jugadores», analizó Ancelotti.

La puntería

Ya en el aspecto puramente táctico y de gestión de su equipo, reconoció el técnico madridista que necesitan trabajar también aspectos de ataque, aunque achacó algunos malos resultados a la falta de puntería: «Necesitamos trabajar también el aspecto ofensivo. Trabajas para crear oportunidades y las hemos tenido en el partido contra el Sheriff y Osasuna y no las hemos metido. Aprovechar las oportunidades significa posicionarse mejor, moverse mejor sin balón y eso también se puede mejorar y tenemos que trabajarlo».

«El 4-3-3 no es innegociable, se puede cambiar pero estoy convencido de que es el sistema con el que los jugadores están más cómodos. Me ha satisfecho en los últimos partidos y creo que podemos seguir así», concluyó en cuanto al dibujo táctico que más le convence.