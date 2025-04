Ancelotti, sobre el 'Barçagate': «Que se dude de la competición no es bueno»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 17 de febrero 2023, 14:57 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti eludió valorar el escándalo que salpica al Barça a cuenta de los pagos que el club azulgrana hizo a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde 1994 hasta 2018. Sin embargo, reconoció el daño que el asunto causa al fútbol español. «Que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte tiene que ser limpio siempre», aseveró el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido que medirá el sábado a su equipo con Osasuna, correspondiente a la vigesimosegunda jornada de Liga.

«Me preocupa preparar bien los partidos porque cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo soy entrenador y estoy focalizado en el partido», señaló el italiano en respuesta a otra de las preguntas que le hicieron sobre el 'Barçagate'. No en vano, el Real Madrid se juega sus opciones de seguir enganchado a la pelea por el campeonato en El Sadar, un campo siempre difícil para los blancos. «Es un momento importante de la temporada, el equipo está en buena dinámica y tenemos que seguir», subrayó Ancelotti, que pidió a su equipo «compromiso», «buena actitud» e «ilusión de ganar».

Ancelotti confirmó las bajas de Benzema y Kroos en el feudo rojillo. «Karim no estará mañana, tiene un poco de cansancio y preferimos que recupere bien para estar listo el martes. Toni sale de una gripe, todavía no ha entrenado y es baja mañana. Vuelven Hazard y Courtois», manifestó el preparador del Real Madrid, que se detuvo a analizar la situación del delantero francés. «Después del Mundial, Karim lo ha hecho muy bien porque ha marcado en casi todos los partidos. Que no esté mañana no significa que esté lesionado, sino que preferimos darle descanso cuando está cansado para que se quede en buena condición el resto de la temporada», apuntó el técnico. «No queremos tomar riesgos con un jugador que está un poco cansado. A día de hoy hay muchos jugadores cansados, pero tenemos que tener en cuenta que Benzema vuelve de una lesión y preferimos no arriesgar. Si el partido de mañana fuese el del Liverpool tampoco jugaría», abundó sobre el '9'.

Los problemas físicos de Benzema propiciarán que Álvaro Rodríguez entre en la convocatoria ante Osasuna, después de que el atacante se exhibiese con Uruguay en el reciente Sudamericano sub-20. «Lo está haciendo bien. No estuvo en la última convocatoria porque estaba en el Sudamericano pero mañana estará en la convocatoria. Es un chico en el que confiamos porque tiene calidad y un perfil que no tenemos, es alto, va bien de cabeza y nos puede ayudar», comentó sobre el Toro.

Foco puesto en El Sadar

Pese a que la visita a Anfield está a la vuelta de la esquina, Ancelotti remarcó que lo único que le preocupa en este momento es el duelo ante Osasuna. «Al partido del martes le he dedicado cero horas hasta ahora porque al Liverpool le conocemos muy bien. Mañana es un partido muy importante porque podemos bajar la desventaja y seguir con buenas sensaciones. No estoy pensando la alineación de mañana en función del martes», aseguró Carletto. «El objetivo es bajar la desventaja. Es un calendario muy exigente y tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones. Parece que estamos bien pero cada partido puede mejorar esta sensación o empeorarla. El fútbol es así. Cuando la dinámica es buena tienes que hacer lo máximo para quedarte con estas sensaciones», incidió.

Ancelotti confirmó la titularidad de Modric y de Rodrygo en El Sadar. «Él prefiere empezar el partido y mañana va a empezar», dijo sobre el croata, mientras que respecto al paulista precisó que, a pesar de su gran desempeño como extremo izquierdo ante el Elche, tendrá que seguir buscándose la vida en otras plazas del frente ofensivo porque esa es la parcela reservada a Vinicius. «Sería una locura meter en competencia a Rodrygo y Vinicius. Rodrygo y Vinicius tienen que jugar juntos», atajó.