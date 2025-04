Ancelotti: «Hazard se queda»

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 14 de mayo 2022, 16:30 | Actualizado 22:51h. Comenta Compartir

El pragmático Carlo Ancelotti transmite a su vestuario y a quienes le escuchan tranquilidad, optimismo y felicidad. Suele dejar titulares sorprendentes, como hizo en la previa de un choque ante el Cádiz en el que el que repetirá la fórmula del Metropolitano pensando en la final de la Champions ante el Liverpool, el próximo 28 de mayo en París. Entre otras cosas, el preparador italiano avanzó este sábado que el belga Eden Hazard seguirá el curso próximo, confesó que jugadores como Camavinga, Valverde y Rodrygo le han sorprendido gratamente, e insistió en que «Madrid es una ciudad para vivir, no solo para ir de vacaciones, porque se come muy bien, hay buen ambiente y el clima ayuda mucho».

¿El futuro de Hazard? «No hemos hablado del tema, pero su plan es bastante claro: se queda y lo hace con mucha motivación porque no lo ha pasado bien en los últimos años y tiene ganas de mostrar su nivel. Se queda para demostrar su calidad». Tras anticipar la noticia, avanzó que el belga entra en la convocatoria para el choque en el Nuevo Mirandilla e incluso tendrá minutos en la Tacita de Plata.

Lo de la titularidad de Hazard el curso próximo ya es más complicado. Pero le puso Carletto el ejemplo de Rodrygo. «Hay muchos partidos, hay cansancio y habrá rotaciones, aunque este año no haya habido muchas. Todos pueden tener sus oportunidades. La titularidad en un gran equipo es muy complicada para todos, no solo para los jugadores que juegan menos. Sigo pensando que no es tan importante la cantidad de los minutos como la calidad. Este año tenemos el ejemplo claro de Rodrygo, que no ha jugado muchos minutos pero sí de calidad y marcando la diferencia».

Destacó el comportamiento de su plantilla como un aspecto fundamental del éxito. «Es un vestuario de un nivel muy alto. Profesionalmente, primero. No hay personas arrogantes, todos son muy respetuosos con los utilleros, con los fisios... Hay mucha calidad de carácter. Para mí no ha sido fácil encontrar algo así en carrera, he tenido vestuarios más complicados».

Insistió en que no le ha fallado ningún futbolista esta campaña, aunque el caso de Gareth Bale es evidente, y se quedó con los que más le han sorprendido. «No me ha decepcionado ninguno, me han sorprendido los que conocía menos: Valverde, Rodrygo, Camavinga... No me ha sorprendido Vinicius porque sabía que tiene este talento. Lo había demostrado y ahora ha estado más fino en la finalización».

Marcelo, en el aire

Al preguntarle si quiere que Marcelo siga un año más, Ancelotti despejó el balón. «No hemos hablado todavía de lo que va a hacer la próxima temporada. Tenemos la final, un reto muy importante, y después hablaremos de todo, también de la situación de Marcelo».

¿Preferiría que fuera ya la final de la Champions? «Tenemos que respetar el calendario. Estamos haciendo un buen trabajo para la final», respondió. En esa línea, ha concedido dos días de descanso a Benzema y en Cádiz tampoco jugarán Vinicius y Courtois. Vuelven Carvajal, Ceballos, Hazard... «La próxima semana volverán todos», subrayó.

No cambia su discurso a los jugadores, basado en el «compromiso, la intensidad...». «Vale para la final y también para el partido de este sábado», razonó. Y nada de polémicas con el Liverpool y con el delantero egipcio Salah, que se considera el mejor del mundo y dijo que prefería el Real Madrid en la final al City. «Ha dicho que en su posición es el mejor del mundo y creo que tiene razón. Estoy de acuerdo con él. En su posición, sí, es el mejor del mundo», le respondió Carletto.