Ancelotti: «Hazard está en la planificación de la próxima temporada»

Carlo Ancelotti ofreció este sábado otra muestra del profundo conocimiento de su profesión. Más allá de apelar a la precaución ante la visita liguera del Elche, equipo al que el Real Madrid acaba de eliminar de la Copa del Rey de forma heroica, remontando con uno menos en la prórroga, el técnico italiano insistió en sus críticas al calendario, mostró su extrañeza por la sanción de tres partidos a Marcelo y dio vaselina a jugadores como Eden Hazard y Gareth Bale, a quienes desea recuperar para la causa en el tramo final de la temporada y prefiere tratar con cariño, no con la indiferencia o el desdén que buena parte de la afición considera que ambos se merecen.

«El calendario no tiene sentido. Es un problema de todos los equipos, hay otros afectados. Nosotros no vamos a meter ninguna presión. Sabemos que los jugadores brasileños quieren jugar con el equipo nacional. Irán y luego el entrenador allí decidirá si juegan o no. Nosotros jugaremos con los que estén aquí. Lo del calendario es una locura que tienen que solucionar», espetó Ancelotti en referencia a esos cuartos de Copa en los que su equipo se medirá al Athletic en San Mamés, el 3 de febrero, en principio sin los brasileños Casemiro, Rodrygo, Vinicius y Militao y el uruguayo Valverde, convocados en sus selecciones nacionales.

No escondió tampoco Carletto su disgusto por la condena a Marcelo tras su expulsión en el Martínez Valero y soltarle al árbitro el típico «eres muy malo», según el acto de Figueroa Vázquez. «Tres partidos son muchos. No sé que le dijo al colegiado. Lo sentimos. Vamos a perder una pieza importante para la Copa, pero va a estar listo para los siguientes partidos de la Copa y será importante para la Liga», afirmó el preparador madridistas.

En el plano deportivo, Ancelotti anticipó que Hazard será titular ante los franjiverdes días después de rescatar al Real Madrid en el torneo del KO con un gol decisivo en el Martínez Valero. «Sí, es un buen día para que Hazard sea titular», sorprendió al preguntarle si el belga jugará frente al Elche. Fue aún más lejos: «Hazard está en la planificación de la próxima temporada». Una sentencia que agradecerá el belga, si bien a día de hoy el club blanco desea traspasarle a final de curso si llega una oferta aceptable por este futbolista lastrado por las lesiones, que ya tiene 31 años y posee contrato hasta el 30 de junio de 2024.

Ancelotti también tuvo buenas palabras para Bale, que regresó a la convocatoria para la Copa, pero no jugó ni un minuto en San Mamés: «Ahora vuelve Gareth y tiene una buena condición física. Está mejorando. Volverá».

Cautela

Del equipo ilicitano, mejorado desde la llegada al banquillo de Francisco y fuera de la zona de descenso, advirtió que ya fue un rival difícil hace tres días: «La estrategia va a ser la misma. Es un equipo que conocemos y que está en buena racha y con una buena organización. El partido va a ser lo mismo. Hay que sufrir y estar motivado porque son tres puntos importantes. El equipo está bien, la recuperación es buena. Tenemos cuatro bajas, pero el resto está bien y todos vuelven», subrayó Ancelotti

En otro orden de cosas, al entrenador merengue le sorprende el mal momento que atraviesan el Barcelona y el Atlético: «Cuando hablas del Atlético o del Barcelona hablas de dos grandes equipos. Sorprende que estén teniendo dificultades, pero siguen siendo dos grandes rivales, con calidad para salir de una situación complicada», declaró. Por último, Carletto evitó calificarse a estas alturas de la temporada: «No tiene sentido ponerme una nota ahora. La dificultad puede pasarle a cualquier equipo, también al Real Madrid. Hay que ponerla al final».