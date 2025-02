Ancelotti, feliz con una zaga de garantías y un 'nuevo' delantero

José Manuel Andrés Madrid Domingo, 5 de diciembre 2021, 18:40 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Buenas noticias para Ancelotti, Su equipo gana y gana, cuando no está del todo bien, como ante el Sevilla y el Athletic, y también cuando lo borda, como frente a la Real Sociedad. Sus números en Liga -39 de 48 puntos posibles- parecen propios de los tiempos de vacas gordas entre los gigantes de la Liga y brillan con luz propia frente a las dudas del resto de aspirantes al título. Sin embargo, lo que más contentó al técnico italiano de la victoria en San Sebastián fue el comportamiento defensivo de su equipo. «Lo que más me gusta de este equipo es que sabe defender. No tenía dudas de la calidad ofensiva, pero es que además es un equipo muy comprometido», destacó a la conclusión del choque en el Reale Arena.

Con 0-2 en el marcador el Madrid se blindó de forma coral y no concedió a un rival de categoría como la Real ni una opción de rebelarse al desarrollo de los acontecimientos. Alaba y Militao, que dio una auténtica exhibición en el juego aéreo y también por abajo, personificaron esta capacidad de ahogar al adversario. Fue inexpugnable el brasileño, escoltado por el zurdo austriaco, y eso hace feliz a Ancelotti, que a su regreso a la casa blanca se encontró de golpe y porrazo sin Ramos y Varane, la pareja de zagueros que marcó una época en Chamartín.

Por ahí se explica la obsesión del técnico desde principio de temporada con el comportamiento defensivo de su equipo, lo que más le preocupaba desde el comienzo. Probó con Alaba en el lateral izquierdo cuando Mendy no estaba pero rápidamente se dio cuenta de que el ex del Bayern debía ser el hombre que tirase de la línea de zagueros blanca, con sus dotes de mando y una enorme capacidad para sacar el balón jugado con su gran golpeo de izquierda. Se ha encontrado además con que Militao, que ya la temporada pasada se hizo fuerte ante la ausencia de Ramos por lesión, ha alcanzado el estatus de central de referencia en Europa. «La calidad de Alaba y Militao es extraordinaria. Son distintos. Militao es muy fuerte, increíble, y Alaba se adapta muy bien. Se entienden muy bien y se complementan en el campo», elogió el preparador transalpino, entusiasmado con las cualidades de sus centrales.

Más allá de la defensa, Ancelotti tiene otro motivo de celebración. Cuenta con 'nuevo' delantero, al menos mientras no pueda recurrir a Benzema, que se perderá el duelo de Champions frente al Inter y probablemente también el derbi ante el Atlético del próximo fin de semana. Luka Jovic regresó después de un largo periodo de ostracismo, al menos en el apartado goleador. Marcó y asistió a Vinicius, demostrando que todavía puede ser válido para el Madrid, y le dio a su entrenador una alternativa más en ataque.